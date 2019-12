Gesundheitswesen vor 8 Stunden

Werden die Beiträge nächstes Jahr gesenkt? So ist die Finanzlage der Krankenkassen

Die Krankenkassen haben hohe Rücklagen – könnten die Beiträge für die Mitglieder also gesenkt werden? Die Kassen haben aber auch mehr Ausgaben – müssten sie die Beiträge also doch eher erhöhen? Diese Rechnung ist leider nicht so einfach.