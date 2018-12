Es ist wie schon oft bei Terroranschlägen. Potenzielle Attentäter werden vom inländischen Geheimdienst zwar beobachtet, die europäischen Plattformen und Datenbanken aber nicht mit entsprechenden Informationen gefüttert. Die deutschen Behörden wollen jedenfalls keine Kenntnis über den Gesuchten Chekaff und dessen Gefährderstatus in Frankreich gewusst haben – und das, obwohl er dort seit 2015 in einer entsprechenden Datei geführt wurde. Ebenso rätselhaft bleibt, wie Chekaff trotz dieses Statusses an Granaten und Schusswaffen gelangen konnte.

Straßburg Ermittlungspannen bei Fahndung nach Chekatt Das könnte Sie auch interessieren

Gerade in Frankreich, das seit den verheerenden Attentaten in Paris im November 2015 in Habachtstellung ist und die Handlungsmöglichkeiten der Sicherheitsbehörden massiv erweitert hat, wirkt all das geradezu absurd. Natürlich können nicht alle Gefährder ständig beobachtet werden. Aber Chekaff ist nicht der erste mutmaßliche Terrorist, der sich im Gefängnis radikalisiert hat. Da muss Paris endlich ansetzen – an der Wurzel.