Sein Tag beginnt immer gleich: Jeden Morgen liest Pater Kretz die Tageszeitung. Der SÜDKURIER liegt auf dem Küchentisch, der 67-Jährige blättert vor und zurück, unterstreicht, nimmt ein Stichwort auf. Zwischendurch ein Schluck Kaffee. Der Pater fängt zwei Fliegen mit einer Klappe: Er informiert sich. Und er wird aus der Gemengelage an Nachrichten und Kommentaren angeregt. Im Kopf bastelt er bereits an seiner nächsten Predigt. Nach der Predigt ist vor der Predigt.

Fritz Kretz gilt als sehr guter Prediger. Wenn er den letzten Satz mit einem Amen beendet, dann brandet schon mal kräftiger Beifall auf. Das hat auch damit zu tun, dass seine Ansprachen immer konkret sind. "Die Herausforderung ist es , das immer Gleiche jedes Mal neu zu sagen", fällt ihm dazu ein. Dabei ist ihm das aktuelle Geschehen die größte Stütze dafür. In der Zeitung findet er die Bausteine dafür.

"Jesus war Migrant"

Der Pallotiner bekennt sich zum Politischen in der Predigt. "Wenn das Wort Gottes eine Relevanz haben soll, dann ist es auch politisch", sagt er ohne Umschweife. Eine biblische Interpretation ohne Verankerung in der Gegenwart wäre für ihn undenkbar.

Wenn Theologen ausschließlich Bibel und fromme Exegeten lesen würden, wäre das einseitig. Er erklärt es so: "Meinen Novizen habe ich immer gesagt: Auch eine Zeitung kann die Grundlage für Frömmigkeit sein." Ein Beispiel dafür? "Jesus war Migrant", schiebt der Pater spontan nach.

Der Weg zur ersten Predigt

Interessant auch sein Lebenslauf: Als Kind galt der geborene Kurpfälzer als schüchtern. Keine gute Voraussetzung für einen Rhetoriker. Als Student drückte er sich lange Zeit vor dem Sprechen in der Kirche. Schließlich die ersten Geh- und Sprechversuche.

Erst mit Vollmanuskript, das er auswendig lernte. Seine Laufbahn führte ihn bis an die Spitze des Pallotiner-Ordens mit Sitz in Rom. Als deren General war er sechs Jahre lang für die Brüder weltweit verantwortlich. Seit einigen Jahren wohnt er in Konstanz in einem kleinen Konvent des Ordens. "Ich bin froh, dass ich wieder in der Seelsorge bin."

Kampf der Müdigkeit!

Heute notiert er sich nur noch Stichworte auf einem Blatt Papier. Alles andere formuliert er frei. Sein Tipp an Redner: "Du musst die Leute ansehen und schauen, wie sie reagieren." So kann er spontan ändern, er kann verlängern oder abkürzen, wenn Müdigkeitstattacken am Zuhörer zerren.

Oder wenn diese verstärkt auf ihre Uhren schauen. Kürzlich wurde eine Festpredigt des Paters bei 32 Minuten gestoppt. Meistens spricht er aber kürzer.

Wie lange ist nun die ideale Predigt?

Mancher kippt nach fünf Minuten genervt weg, andere können eine Stunde lange zuhören. Paulus, selbst ein begnadeter Rhetoriker, empfiehlt deshalb im 1. Korintherbrief, "lieber fünf Worte mit Verstand als zehntausend Worte Wirrwarr reden".

Das ist eine klare Ansage, wobei Paulus selbst ein Könner war und schnell auf eine Stunde an Redezeit kam.

Das Politische in der Predigt war schon immer umstritten

Nach den Weihnachtsgottesdiensten 2017 brach eine aufgeregte Flut über manche Kanzelrede herein, die "zu politisch" war, wie es damals empfunden wurde. Julia Klöckner, CDU, beklagte sich damals darüber, dass der Kanzelredner, dem sie lauschte, auf Donald Trump anspielte.

Und der Journalist Ulf Poschardt regte sich Ende 2017 auf und twitterte noch an Heiligabend: "Wer soll eigentlich noch freiwillig in eine Christmette gehen, wenn er am Ende der Predigt meint, er habe einen Abend bei den Jusos oder der Grünen Jugend verbracht?" Überraschenderweise sind beide Kritiker der Ansicht, eine Predigt dürfe mit Politik nichts zu tun haben. Dann wäre das Evangelium eine schön fromme Erzählung ohne Anbindung an die Gegenwart.

Viele Prediger sind sich einig: Fragen der Gegenwart gehören in die Predigt

Sollen sich die Redner also schön heraushalten aus den Fragen der Gegenwart – damit sich nur kein Politiker daran stört? Damit die Politik den Politikern und Politikkommentatoren vorbehalten bleibt? Die meisten erfolgreichen Prediger verneinen diese Frage glatt. "Ich predige doch immer in der Zeit, nicht außerhalb," sagt Paul Wehrle, pensionierter Weihbischof der Erzdiözese Freiburg.

Er packe Politisches sehr wohl hinein, wenn es passt, weil das Evangelium diese Verbindung nahelegt. An Weihnachten könne man gut die Armut um Jesu Geburt thematisieren, die heute mit hübschen Weihnachtsdekoration verniedlicht wird.

Was Wehrle hingegen ablehnt, ist die Tagespolitik. Kommentare zu handelnden Personen oder aktuellen Ereignissen wird man von ihm nicht hören. Eine Ansprache an die Gemeinde ist keine Kolumne, in der sich ein Theologe zeitgeistig austoben kann nach dem Motto: Was ich schon immer sagen wollte.

Früher wurden in der Kirche auch Wahlempfehlungen formuliert

Eines sparen sich die Prediger: die eindeutige Wahlempfehlung. In der Adenauer-Zeit war es noch üblich, dass vor wichtigen Wahlen unverblümt dazu aufgefordert wurde, die Partei x zu wählen. Den Katholiken wurde die CDU ans Herz gelegt, während evangelische Pastoren gerne einmal die Botschaften der SPD lobten.

Beides wurde eingestellt. Offenbar trauen die Kirchen ihren Schäflein zu, dass sie das Kreuz auf dem Zettel selbst setzen. Auch ohne Politikberatung.

"Das Evangelium ist immer politisch"

Bevormundung nein, einmischen ja. Hermann Eugen Heckel bringt es auf den Punkt: "Das Evangelium ist immer politisch". Als Priester der altkatholischen Kirche hat er oft das Wort ergriffen. Der Text, über den eine Predigt geht, stammt aus den beiden Testamenten, er ist zwischen 3000 und 2000 Jahre alt.

Damit der Pfarrer seine Zuhörer nicht mit einer Vorlesung langweilt, "muss der Alltag rein". "An Weihnachten denke ich an die Flüchtlinge," sagt Heckel. Deshalb liest er in diesen Tagen besonders viel Zeitung. Dann ist er informiert und kann sein Material verbauen.

Die perfekte Predigt wird es nie geben

Todfeinde jeder lebendigen Ansprache sind Worthülsen. "Floskeln reichen nicht", sagt Heckel. Die Christen sind anspruchsvoll, sie hören genauer und sind immer weniger bereit, einen Sermon nur abzusitzen. Sie bringen Zeit mit und wollen diese gut gefüllt sehen. Mit anderen Worten: Die perfekte Predigt, die allen gefällt und von allen verstanden wird, wird es nie geben. Sie bleibt einsames Ideal.

Predigt vor Kirchenmusik und Liturgie

Dabei genießt sie in allen Kirchen einen hohen Stellenwert. Den höchsten in der protestantischen Familie. Das Wort und dessen Auslegung erfährt dort höchste Wertschätzung. Erst dann kommt die Kirchenmusik. Dann folgt lange nichts, schließlich die Liturgie. Anders bei den Katholiken, wo das Predigen lange Zeit als lästige Pflichtübung galt.

Was zur Folge hatte, dass zwar die Kanzel bestiegen wurde, nicht aber die Gipfel der Weisheit. Oder dass eine Drohbotschaft verkündet wurde, unter der sich die Gläubigen ängstlich duckten. Moral und Zorn in hoher Dosis. Keine leichte Kost für Kirchgänger.

Allein von Martin Luther sind mehr als 2000 Predigten überliefert. Vermutlich hat er mehr gehalten, viele aus dem Stegreif. Luther konnte Menschen durch seine alltagsnahe Rede für den Glauben begeistern. Der Durchmarsch in den Jahren nach 1517 der Reformation ist auch jener Handvoll von führenden Reformatoren zu verdanken, die allesamt begnadete Redner waren. Sie standen gerne vorne und oben, handhabten das Wort mit Meisterschaft.

Eine Predigt braucht Zeit

In dieser Tradition steht auch Andrea Fink, Pfarrerin der Luthergemeinde in Singen. Als evangelische Pastorin hat sie bereits hunderte an Predigten gehalten. Sie schreibt ihren Text meist am Samstag zuvor. Doch die Vorbereitung beginnt früher. Schon zu Beginn der Woche wälzt sie die biblischen Texte für den kommenden Sonntag und geht mit den Worten durch die Woche, wie sie sagt.

Politisch? Ihre Predigt ist immer auch politisch, sagt die evangelische PfarrerinAndrea Fink aus Singen. | Bild: Fricker, Ulrich

"Eine Predigt ist immer politisch. Und wenn ich nichts Politisches sage, ist das auch eine Aussage," bekennt die Pfarrerin. Ohne politische Einschlüsse gehe es gar nicht, sagt sie. Das gelte verschärft für Weihnachten. Wenn die Engel "Frieden auf Erden" verkünden, dann sei das bereits ein großes Wort, dem sie als Rednerin nachspürt. Ein zentrales Motiv. Parteienschelte würde sie dagegen nie betreiben, auch keine Tagespolitik. Doch greift sie durchaus Meldungen auf, die sich im Lauf einer Woche ansammeln. Ihre Predigten sollen aus der Gegenwart kommen und in die Gegenwart hineinwirken, sagt sie.

"Da bin ich anderer Meinung"

Kritik bleibt da nicht aus. Gelegentlich hört Andrea Fink diese Worte: "Frau Pfarrerin, da bin ich anderer Meinung." Doch gehört das zum Spannungsfeld, in dem jede öffentliche Rede steckt. Wer öffentlich spricht oder schreibt, setzt sich der Kritik aus. Das gilt beruhigenderweise für alle Konfessionen, für Männer und Frauen.

In einem sind sich alle Könner einig, die das Wort ergreifen: Man kann alles Mögliche vorbereiten, einstudieren und einstreuen. Doch bleibt ein letztes Fragezeichen, etwas, das nicht berechenbar ist. Erst wenn der Prediger ans Pult tritt, füllt sich diese Leerstelle. Pater Kretz beschreibt es so: "Den Rest gibt der Heilige Geist."