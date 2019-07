Athen vor 7 Stunden

Welche Bilanz hinterlässt der abgewählte Regierungschef Alexis Tsipras?

Gut vier Jahre an der Spitze Griechenlands - und noch immer trägt der Ministerpräsident keine Krawatten: Der ehemalige Kommunist Alexis Tsipras mag in den Augen früherer Weggefährten ihre Sache verraten haben, für kleine Gesten des Widerstands ist der 44-Jährige aber weiter zu haben. Auch wenn er nach der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag sein Amt verlieren dürfte, seine Regierungszeit gilt schon jetzt als historisch.