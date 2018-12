Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft scheinbar rasend schnell verändert, geraten eigene Ansichten und Sicherheiten schnell durcheinander. Da wandeln sich zutiefst liberale Menschen in strenge Konservative, kehren sich gefestigte Meinungen in neue Auffassungen um – meist als Abwehrmechanismus gegenüber der Veränderung. Das ist dem Menschen gegeben, er klammert sich an Altbekanntes und das, was er aus eigener Erfahrung heraus beherrschen kann. Aber wie damit umgehen, wenn sich um einen herum alles dreht und ändert und man selbst mit seiner Auffassung dazu nicht hinterherkommt?

Vor drei Jahren schrieb ich zu Heiligabend an dieser Stelle über die große Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland seit Herbst 2015 zu uns gekommen war. Ich schrieb zuversichtlich, dass wir den gewaltigen Ansturm bewältigen werden, die Hilfsbereitschaft der Bürger war einfach zu groß dafür. Ich schrieb aber auch, dass die eigentliche Arbeit erst Jahre danach ansteht: Die Integration der neuen Nachbarn, die Verhandlung der Verhaltensregeln in unserem Land, das Miteinander. Wir befinden uns mitten in diesem Prozess und müssen uns in diesem Zusammenhang immer wieder mit dem Begriff der Toleranz auseinandersetzen. Häufig wird empfohlen, die Gewohnheiten der Zugezogenen zu tolerieren, man dürfe nicht zu streng sein. Dabei wird Toleranz als fest stehender Wertebegriff benutzt, als Eigenschaft der vermeintlich guten Menschen. Als ob Toleranz ein Wert an sich wäre.

Toleranz und ihre Grenzen müssen aber immer wieder neu diskutiert werden, denn sie beziehen sich stets auf andere Menschen und Umstände – die sich wiederum selbst permanent verändern. Vor 60 Jahren zum Beispiel war es völlig normal, dass man Kindern einen Klaps gab, es störte niemanden. Machen Sie das heute mal.

Toleranz braucht Grenzen

Deshalb ist auch der Satz „Ich habe nichts gegen…aber…“ so fruchtbar (fruchtbar, nicht furchtbar). Denn er verlangt die Neuverhandlung von Nachsicht und benennt Dinge, die als störend empfunden werden. Wo enden Großzügigkeit und Verständnis und wo fangen sie an? Diese Fragen sind in Sachen Zuwanderung in unserem Land noch weitgehend unbeantwortet und die fehlenden Antworten haben das Zeug zur Spaltung unserer Gesellschaft. Der Philosoph Karl Popper schrieb in seinem Buch „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ bereits 1945, dass Toleranz zwar Grenzen überwinde – doch gleichermaßen welche benötige. Denn wenn die Intoleranten die Toleranz der anderen ausnutzen, um ihre eigenen Lebensweisen und Auffassungen durchzusetzen, dann läuft es schief in der Gesellschaft. Das ist 73 Jahre später unverändert gültig.

Wir müssen uns die Fragen also neu stellen, denn der Zustrom von Menschen aus aller Herren Länder mag zwar abgeebbt sein, aber er wird nie versiegen, im Gegenteil. Ende 2017 waren weltweit 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht, das ist die höchste Zahl, die jemals vom UN-Flüchtlingswerk verzeichnet worden ist. Im Schnitt ist weltweit einer von 110 Menschen von Flucht oder Vertreibung betroffen, mehr als die Hälfte aller Flüchtenden sind Kinder. Wer die Augen vor diesen Ziffern verschließt und sich nicht den damit verbundenen Fragen für die eigene Gesellschaft zuwendet, fährt ein friedliches Miteinander an die Wand. Frieden braucht Austausch, Frieden braucht Grenzen, ja, und Frieden braucht auch die Neuverhandlung von Toleranz und Intoleranz.

Einklang fällt nicht vom Himmel

Seit mehr als 73 Jahren herrscht Frieden in unserem Land, eine historisch gesehen einmalige Ausnahme. Dieser Frieden ist alles andere als selbstverständlich, sondern Ergebnis harter Arbeit einer freien und pluralen Gesellschaft, die mit sich ringt, die Dinge in Frage stellt und neue Regeln festschreibt – damit die Intoleranten nicht gewinnen. Die Weihnachtszeit gibt Raum, sich darauf zu besinnen und sich über das ungeheure Geschenk dieses Friedens zu freuen. In Demut und Dankbarkeit. Denn er ist nicht vom Himmel gefallen.

Als Zeichen des guten Miteinanders, das in vielen Teilen unseres Landes herrscht, wünschen uns in dieser Weihnachtsausgabe des SÜDKURIER Menschen aus der ganzen Welt in ihrer Landessprache frohe Weihnachten.

Und ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und liebe Leser, ein gesegnetes, gesundes und frohes Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen schöne Momente mit Ihren Lieben und ein bisschen Ruhe, die Ihnen Raum zum Durchatmen gibt.

Frohe Weihnachten, herzlichst Ihr

Stefan Lutz