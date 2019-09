AfD vor 33 Minuten

Weidels neue Wahlheimat: AfD-Poltikerin lebt in Schweizer Idylle am Sihlsee

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel lebt neuerdings im Wallfahrtsort Einsiedeln. Wir haben uns ihre neue Wahlheimat angesehen. Offiziell will die Abgeordnete aus dem Bodenseekreis aber am Wohnsitz in Überlingen festhalten.