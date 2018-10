Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass in Wien alle Namensschilder der städtischen Wohnungen entfernt werden. Ein Mieter beklagte einen Verstoß gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) – und bekam Recht, wie die Nachrichtenagentur APA am Freitag meldete. Nun werden an allen 2000 sogenannten Gemeindebauten in der österreichischen Hauptstadt die Namen der Mieter durch Nummern ersetzt. Betroffen sind insgesamt 220.000 Wohnungen.

Die kommunale Hausverwaltung Wiener Wohnen hatte die Beschwerde des Mieters dem Bericht zufolge gerichtlich prüfen lassen. Das Gericht kam demnach zu der Erkenntnis, dass die Nennung des Namens neben der Türnummer tatsächlich gegen die DSGVO verstoße. Wer seinen Namen weiter auf dem Klingelschild lesen will, muss ihn künftig selbst anbringen.

Wie die Bild-Zeitung nun berichtet, empfiehlt der Immobilien-Eigentümerverband "Haus und Grund" seinen 900.000 Mitgliedern in Deutschland, die Namensschilder an vermieteten Wohnungen abzumontieren, um mögliche Abmahnungen von Datenschutzbehörden durch klagende Mieter zu vermeiden.

Die im Mai EU-weit in Kraft getretene DSGVO zielt auf den Schutz personenbezogener Daten ab. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro.

(dpa/SK)

