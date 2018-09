Was die Regierung tut

Wohngeld, sozialer Wohnungsbau und die Mietpreisbremse sind die drei wichtigsten Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung Wohnen in der Stadt bezahlbar halten will. Doch derzeit greifen die Instrumente kaum, wie diverse Untersuchungen gezeigt haben.

Das Wohngeld erreicht zu wenige Menschen, was unter anderem an engen Miet- und Einkommensgrenzen liegt. Zum anderen nehmen viele Berechtigte die Leistung nicht in Anspruch.

Die Mietpreisbremse wiederum krankt an zahlreichen Ausnahmen und daran, dass Neumieter aktiv Informationen über die bislang gezahlte Miete einfordern und im Streitfall auch vor Gericht ziehen müssen.

Der Bau von Sozialwohnungen wurde in der Vergangenheit deutlich zurückgefahren. Um Wohnungen mit Mietpreisbindung im großen Stil zu bauen, fehlt es an Fördermitteln.

Was die Wirtschaft fordert

Die Wohnungswirtschaft fordert steuerliche Anreize für den Wohnungsbau. Die gerade vom Kabinett beschlossene befristete Sonderabschreibung für den Bau von Mietwohnungen reicht den Wirtschaftsverbänden nicht. Die Unternehmen fordern stattdessen, dass sie Wohnbauten dauerhaft schneller abschreiben und so mehr Steuern sparen können.

Ebenso beklagen Bauherren, dass tausende gesetzliche Baunormen wie Stellplatzverordnungen, Brandschutzauflagen und Umweltbelange die Kosten in die Höhe treiben. Das Institut der deutschen Wirtschaft schlägt deshalb vor, per Gesetz nur Ziele beispielsweise zum Energieverbrauch oder Lärmschutz vorzugeben. Wie die Bauherren diese Ziele erreichen, solle ihnen überlassen werden.

Außerdem herrscht ein Mangel an Bauland in Innenstädten. Deshalb fordern die Unternehmen Gesetzesänderungen, um schneller und einfacher Zugang zu freien Flächen zu bekommen. Der Staat müsse nicht genutzte Flächen umgehend erschließen und eine Wohnbebauung rechtlich ermöglichen.

Schließlich fordern die Unternehmen schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Laut Spitzenverband der Wohnungswirtschaft dauern allein die Bauplanung und das Warten vom Bauantrag bis zum Vorliegen der eigentlichen Baugenehmigung 14 Monate. Das könnte etwa durch eine bundesweite Zulassung für standardisierte Bauweisen sowie die Verlagerung der Behördengänge ins Internet beschleunigt werden.

Was Sozialverbände fordern

Sozialverbände fordern eine Ausweitung von Wohngeld und sozialem Wohnungsbau und die Verschärfung der Mietpreisbremse. Der Anstieg der Mieten soll unter anderem durch eine Verlängerung des Betrachtungszeitraums für den Mietspiegel verlangsamt werden. Dadurch würden nämlich Vergleichsmieten langsamer steigen, die Grundlage der Mietpreisbremse sind. Die SPD spricht sich gar dafür aus, Mietsteigerungen in teuren Gegenden auf die Inflationsrate zu begrenzen.

Außerdem wollen die Sozialverbände verhindern, dass sich Mieter nach einer Sanierung ihre Wohnung nicht mehr leisten können, indem sie Modernisierungsmaßnahmen von der Zustimmung der Mieter abhängig machen. Die Vermieter sollen zudem nur einen geringeren Teil der Modernisierungskosten auf die Miete aufschlagen dürfen. Schließlich fordern einige Verbände eine Regulierung der Grundstückspreise, um Spekulanten das Handwerk zu legen, und Strafabgaben, falls Grundstücke nicht zügig bebaut werden.

Schließlich wollen die Sozialverbände Zwangsräumungen verbieten und Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe bestrafen.

(AFP)

