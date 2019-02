David kann sich schon mal in Rage reden. Vor allem, wenn es um den Brexit geht. Der Brite ist überkreuz mit seinem Land, in dem er schon seit Jahren nicht mehr lebt. Er ist wütend, weil er sich im Stich gelassen fühlt. Und nicht weiß, was mit ihm passiert, wenn Großbritannien am 29. März um Mitternacht die EU verlässt, ohne dass sich beide Seiten auf einen Vertrag geeinigt haben. "Wir haben keinen Plan, weil unsere Regierung keinen hat", schimpft er.

David Mathison ist Lehrer am Internationalen Salem College. im Fall eines ungeordneten Brexit könnten er und seine Familie in Schwierigkeiten geraten. | Bild: Moll, Mirjam

Die Familienverhältnisse des gebürtigen Londoners sind kompliziert. Er und seine aus Uganda stammende Frau haben zwar den britischen Pass, ebenso sein Adoptivsohn Ermias aus Äthiopien. Doch der kennt das Land seiner Eltern praktisch gar nicht: Der Elfjährige ist in Deutschland aufgewachsen. Tochter Olivia wurde in Spanien geboren, besitzt aber von Geburt an den britischen Pass. Gerade hat die 18-Jährige angefangen, in Madrid zu studieren. Sie ist die Einzige in der Familie, die reelle Chancen hat, einen EU-Pass zu bekommen.

Hilflos im Exil

Mathison ist einigermaßen ratlos, wie es weitergehen soll. Der Anwalt arbeitete einst für den früheren britischen Außenminister Robin Cook, der die Regierung von Tony Blair verließ. Mathison war sein Berater. Seine Frau lebte damals schon in Madrid, Mathison pendelte zwischen London und der spanischen Hauptstadt hin und her.

Schließlich wechselte er ganz, war für eine Bank tätig. Bis die Finanzkrise zuschlug und ihn seinen Job kostete. Dass er nach Deutschland kam, war reiner Zufall: Er ging dorthin, wo es Jobs gab. "Der Rest von Europa steckte in der Krise", sagt er. Heute unterricht er Wirtschaft am Salem College in der Nähe von Überlingen.

Seine Wahlheimat bleibt aber Madrid. "Wir verbingen jede Ferien dort", sagt Mathison. "Überlingen ist für uns wie eine Ölplattform", scherzt Mathison – dort verdient die Familie ihr Geld. "Aber zu Hause ist, wo wir seit mehr als zwei Jahrzehnten gelebt haben": Madrid.

Zerrissene Familie?

Sollte es zu einem ungeordneten Brexit kommen, haben die Mathisons ein Problem. Während Tochter Olivia wegen ihrer Geburt in Spanien die Staatsbürgerschaft beantragen kann, steht der Rest der Familie vor einer schier unlösbaren Aufgabe.

Denn die deutsche Staatsbürgerschaft kann Vater David nicht beantragen – er spricht kaum Deutsch. Ohne bestandenen Sprachtest ist der Weg zum deutschen Pass versperrt. Die spanische Staatsbürgerschaft kann er aber auch nicht beantragen, weil er derzeit in Deutschland gemeldet ist.

Und es gibt noch ein Problem: David fürchtet, dass die Reisen nach Madrid schwierig werden könnten. Denn normalerweise nutzt die Familie den Flughafen in Zürich. "Wir wissen ja nicht einmal, wie das Verhältnis zwischen einem Nicht-EU-Land und der Schweiz sein wird", sagt er. David fürchtet Schwierigkeiten: "Ohne britisch-europäische Pässe können wir nicht frei reisen in Europa", glaubt er. Visafreies Reisen könnte der Vergangenheit angehören.

"Der Brexit zerreißt unsere Familie", sagt David. Denn während Eltern und Sohn den britischen Pass behalten, wäre Tochter Olivia EU-Bürgerin. Langfristig möchte David wieder zurück nach Spanien, aber er weiß nicht, wie schwierig das wird, wenn er keinen EU-Pass mehr hat.

"Wenn wir eine Aufenthaltsgenehmigung haben, können wir in Deutschland bleiben, aber vielleicht nicht ohne Weiteres in Spanien unsere Rente verbringen", befürchtet David. "Und was ist, wenn wir in fünf Jahren entscheiden, dass wir in ein anderes EU-Land ziehen wollen?" Jedes Mal wäre die Familie mit neuen Aufenthaltsbestimmungen konfrontiert, müsste sich mit Anträgen herumschlagen.

Lebensabend in Spanien ade

Jetzt nach Spanien zurückzukehren, bevor der Brexit kommt, ist auch keine Option. Denn mitten im Schuljahr ist es schwierig, eine Anstellung als Lehrer zu bekommen. Und jetzt sind die Mathisons schon seit ein paar Jahren in Deutschland – "da bekommen wir vielleicht wenigstens ein Bleiberecht", hofft er.

Die geplante Übergangsperiode bis Ende 2020, in der Großbritannien zunächst im Binnenmarkt der EU bleiben soll und weiter EU-Recht einhält, tritt nur in Kraft, wenn der Brexit-Vertrag vor dem 29. März ratifiziert wird. Ohne Deal gehört das Vereinigte Königreich ab 30. März nicht mehr zur EU, EU-Recht verliert dort seine Gültigkeit. "Wir blicken einem regelrechten Ammargedon entgegen", sagt David: "Und wir wissen nicht, was mit uns passieren wird."

"Leave means leave" (etwa: Rausgehen bedeutet Rausgehen) – Das Plakat eines Pro-Brexit-Demonstranten in London greift das Mantra der britischen Premierministerin Theresa May "Brexit means Brexit" auf. | Bild: ADRIAN DENNIS

Spanien würde den Familiennachzug zu Tochter Olivia gewähren – aber nur, bis sie 24 Jahre alt ist. Bruder Ermias könnte die Staatsbürgerschaft möglicherweise über seine Schwester beantragen. "Aber das bedeutet für unseren Sohn, dass er Bürger eines Landes wird, dass er zwar oft besucht hat, aber in dem er nie wirklich gelebt hat", macht David klar.

Dann wäre da noch die Schwiegermutter, die in England lebt. "Was ist, wenn sie pflegebedürftig wird und bei uns leben muss? Geht das dann?" Rentenzahlungen in Drittstaaten sind zwar rein rechtlich kein Problem, aber die Unsicherheit bleibt, ob das in der Realität auch so klappt.

David macht sich aber auch über andere Betroffene Gedanken. "Unsere Situation ist gar nicht so ungewöhnlich", findet er. Nach Deutschland kam er eigentlich nur mit dem Vorhaben, dort ein Jahr zu arbeiten. "Jetzt ist es acht Jahre später und wir sind immer noch da."

Sein Sohn besucht eine örtliche Schule in Überlingen. Er fühlt sich wohl dort. "Wir mussten nie zuvor darüber nachdenken, was aus uns wird", sagt er. "Wir konnten uns einfach frei bewegen in Europa. Jetzt sind wir plötzlich mit unzähligen Fragen konfrontiert."

Keine Antworten aus London

Das Schlimmste für David ist, das nicht einmal die Londoner Regierung klare Antworten liefert: "Für mich ist das kriminell", schimpft er: "Unsere Regierung lässt ihre Bürger im Stich." Im Dezember begann er nervös zu werden. "Als Artikel 50 ausgelöst wurde, dachten wir, dass es zu einer Vereinbarung zwischen beiden Seiten kommen würde", erinnert sich der Familienvater.

Theresa May macht gute Miene zum bösen Spiel: Es bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, um einen harten Brexit zu verhindern. | Bild: Uk Parliament

"Wir haben ein Minimum an Sicherheit erwartet, wie wir unsere Leben planen können. Was wir nicht erwartet haben, ist die komplette Unfähigkeit der Regierung." Er sagt das als ehemaliger Mitarbeiter eines Ministers. "Ich habe die britische Politik niemals in diesem Zustand gesehen."

Zurück in dieses Land will er nicht. Seine Frau hat seit 25 Jahren nicht mehr dort gelebt. David selbst seit 15 Jahren nicht mehr. Seine Kinder sind in Spanien und Deutschland aufgewachsen. "Wir wissen nicht, auf welcher Grundlage wir unsere Entscheidungen treffen sollen – wir haben keinen Anhaltspunkt."