Ein Europa ohne die EU? Immer wieder werden Rufe laut, die Gemeinschaft sei überflüssig, habe keinen Zweck, sei zu bürokratisch, zu schwerfällig und lege den Mitgliedstaaten immer nur neue Verbote auf. Die Angst geht um, dass Populisten, die in der Europäischen Union keinen Nutzen sehen und sie stattdessen demontieren und entmachten wollen, zu neuer Macht gelangen könnten. Doch wie sähe Europa heute aus, wenn es nach dem Krieg nie dazu gekommen wäre, eine Gemeinschaft zu gründen?

Geteiltes Deutschland

Deutschland wäre womöglich noch ein geteiltes Deutschland. Mit Ost und West. Denn der Wiedervereinigung stimmten die Alliierten vor allem deshalb zu, weil sich Deutschland nach 1945 in einen Staatenbund integriert hatte – die Gefahr, dass das Land erneut danach streben würde, zu einer Großmacht zu werden, sah man damit als gebannt.

Frankreich und Deutschland näherten sich über die Kohle- und Stahlunion aneinander an, die Zusammenarbeit ermöglichte den Franzosen Kontrolle über deutsche Kriegsressourcen, gleichzeitig profitierten aber beide wirtschaftlich von dem Zusammenschluss.

Grenzkontrollen und Visanträge

Europa ohne die EU sähe dann womöglich so aus: An den Grenzen zu den Nachbarländern verhinderten Schlagbäume die zügige Fahrt in den Urlaub. Reisen bleibt aufwendig, es braucht Visanträge und die Einreisekontrollen verschlingen Zeit.

Das Telefonieren ist schon im Inland teuer, Auslandsgespräche aus dem Urlaubsdomizil gehen ins Geld. Fliegen ist zeitraubend, jedes Land hat seine eigenen Sicherheitsbestimmungen, bei jeder Einreise muss der Tourist erst durch eine Sicherheitskontrolle.

Fede mit den Nachbarn

Das Urlaubsziel Frankreich ist nicht besonders zu empfehlen. Die Deutschen sind dort nicht gerade beliebt. Auch Jahrzehnte nach Kriegsende sind sie den Franzosen suspekt, man traut ihnen nicht. Eine Aussöhnung fand nie statt, Konrad Adenauer und Charles de Gaulle sprachen nur ungern miteinander. Einen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag gibt es nicht.

Auch der Wirtschaft geht es nicht besonders. Deutschland brauchte Jahrzehnte, um die Zerstörung des Krieges wieder aufzubauen, nur mühsam gelangte die Bundesrepublik zu einer eher bescheidenen Wirtschaftskraft. Die Deutsche Mark konnte sich nie als stabile Währung durchsetzen, Devisen aus dem Ausland blieben aus.

Der Euro nur ein Wunschtraum

Der Euro, die Gemeinschaftswährung, ist ein Hirngespinst von jenem Zeitgeist, der nach dem Krieg ein Vereintes Europa vor sich sah. Die Finanzkrise zum Ende der 00er Jahre traf Deutschland umso härter. Kredite wurden unbezahlbar, die deutschen Banken bewegten sich ohnehin seit Langem in den roten Zahlen.

China und die USA sind ungebremst zu Großmächten geworden, sie bestimmen den Weltmarkt. Peking überschwemmt Europa aus dem Osten mit Billigprodukten, die teuren Produkte aus den Staaten kann sich in Europa kaum einer leisten.

Um Klimaschutz hat sich nie wirklich jemand gekümmert, Europa als Vorreiter gibt es nicht. Jeder streitet für sich. Dass die Luft immer diesiger wird und der Smog nicht nur in Großstädten zunimmt? Was bringen schon Verordnungen zur Reduzierung von Emissionen, wenn die Nachbarn mit ihren alten Dieseln über deutsche Straßen rollen?

Keine Selbstverständlichkeit

Natürlich sind all diese Beispiele bewusst übertrieben. Aber richtig ist auch, dass die EU in all diesen Bereichen viel bewegt hat. Als Nationalstaaten brächten die einzelnen Mitgliedsländer der Gemeinschaft im Zuge der Globalisierung kaum Gewicht in die Waagschale. Bei der Pariser Klimakonferenz wäre es nie zu einem Durchbruch gekommen, wenn die Europäische Union sich nicht so engagiert hätte.

Der Euro hat sich als krisenfest erwiesen und wurde im Nachklapp zur Finanzkrise noch sicherer gemacht. Der Binnenmarkt, die größte Errungenschaft der EU, sorgt für regen wirtschaftlichen Austausch, Wachstum und Wohlstand, wie ihn sich Deutschland nach dem Krieg kaum erhoffen konnte.

In der Wiege Europas ist die Bundesrepublik zu neuer Stärke gelangt. Die zunehmend große Rolle Deutschlands auf internationalem Parkett wird akzeptiert, nicht bekämpft.

Visionär Monnet

Jean Monnet, einer der Gründerväter der EU, war ein Visionär, der seinesgleichen sucht. „Nichts ist möglich, ohne die Menschen, nichts ist dauerhaft ohne die Institutionen“, sagte er einst. Der Staatenbund der Union hat Europa eine Zukunft gegeben. Seine festen Organe verhinderten einen Rückfall in lose und unzuverlässige zwischenstaatliche Verträge.

Europa ist weder überflüssig, noch hat es seine Daseinsberechtigung verloren. Die Herausforderungen von Terror, Globalisierung und Klimawandel sind nur gemeinsam zu bewältigen. Europa ist heute so wichtig wie zu seiner Geburtsstunde.