von SK

Normalerweise wären die nächsten Vorstandswahlen der Südwest-CDU erst im Herbst 2019 fällig. Warum werden diese nun auf den Landesparteitag am nächsten Wochenende vorgezogen – also noch vor der Kommunal- und Europawahl?

Nach unserer Satzung stehen die Vorstandswahlen im Kalenderjahr 2019 an: Sie sind also keineswegs vorgezogen. Präsidium und Landesvorstand haben bereits letztes Jahr einstimmig entschieden, dass wir diese Vorstandswahlen auf einem Parteitag vor der Kommunal- und Europawahl durchführen wollen.

Vor Wahlen rückt die CDU traditionell zusammen. Das müsste Ihnen bei der Wiederwahl ja ein gutes Ergebnis einbringen. Mit was rechnen Sie?

Ich mache meiner Partei ein Angebot, mit meiner Person, mit meinen Ideen und Vorstellungen, warum ich unserer stolzen Partei in diesem wichtigen Amt weiterhin dienen möchte, und dann warte ich in Demut das Wahlergebnis ab.

Blicken wir nach Europa: 2014 fuhr die CDU bei der Europawahl 39,3 Prozent ein. Was ist Ihre Prognose?

Das Ziel ist klar, dass wir in Baden-Württemberg erneut die mit Abstand stärkste Partei bei der Europawahl werden. Bei der Wahl geht es um sehr viel: unsere Werte, den Rechtsstaat, die Demokratie, das christliche Menschenbild. Baden-Württemberg liegt im Herzen Europas. Wir exportieren wie die Weltmeister in die anderen europäischen Staaten. Jeder dritte Arbeitsplatz im Land hängt vom Export ab. Man müsste total bescheuert sein, wenn man all das, was die Generationen unserer Eltern und Großeltern aufgebaut haben, leichtfertig zerstören lassen würde.

Blicken wir auf Ihren Bereich: Wo ist es in der Sicherheitspolitik nötig, die Kooperation in der EU zu verbessern?

Europa braucht funktionierende Außengrenzen. Es ist endlich der richtige Weg, dass Frontex auf 10 000 Grenzschützer aufgerüstet werden soll. Nur mit sicheren Außengrenzen können die Binnengrenzen offen bleiben. Bei der inneren Sicherheit bleibt ebenfalls viel zu tun – zum Beispiel bei der Internet- oder Cyberkriminalität. Hier wird es in den nächsten Jahren dramatische Herausforderungen geben, denen wir als europäische Einheit begegnen müssen, wie etwa bei der islamistischen Terrorbekämpfung. Dazu müssen wir auch wieder größer denken und vor allem handeln; das Konzept für ein europäisches FBI muss ein Arbeitsschwerpunkt der nächsten Kommission werden.

Wollen Sie auch eine gemeinsame europäische Armee?

Die größte Geldverschwendung in Europa ist, dass 28 Staaten ihr eigenes Militär haben, also eigene Hubschrauber, eigene Gewehre, eigene Pistolen, eigene Fregatten. Das ist doch Wahnsinn. Wir brauchen schon allein deshalb eine europäische Armee. Dabei geht es nicht nur um Einsparungen, sondern auch darum, die europäische Völkergemeinschaft weiter zusammenzubringen: Wir verteidigen unsere Werte gemeinsam. Das ist meine große Vision. Ich bin mir sicher, dass ich das noch erleben werde.

Gerade in Zeiten, in denen die Gesellschaft auseinanderdriften zu droht, ist es wichtig, politische Akteure in der Demokratie zu stärken. Können Sie nachvollziehen, dass Daimler seine Partei-spenden einstellt?

Zuerst einmal hat keine Partei ein Anrecht auf Spenden. Aber natürlich freue ich mich über Spenden an Parteien, weil ich glaube, dass es gut ist, dass Parteien nicht nur vom Staat abhängig sind, sondern dass es eine Mischung aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden von Privatleuten und der Wirtschaft sowie aus Steuergeldern gibt. Das ist ein kluges und austariertes System, das in 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland etabliert wurde. Wenn sich ein Unternehmen entschließt, nicht mehr an Parteien zu spenden, finde ich das schade. Unternehmen haben schließlich auch eine Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft und auch gegenüber unserer Demokratie. Sie haben schließlich ein Interesse daran, dass wir ein freiheitliches Land mit einer sozialen Marktwirtschaft und einem funktionierenden Rechtsstaat bleiben. Wenn Firmen der Meinung sein sollten, dass sie ausschließlich zur Gewinnmaximierung für ihre Eigentümer oder Anteilseigner arbeiten und eine gesellschaftliche Verantwortung nicht hätten, wäre das ein fataler Irrtum.

Kommen wir zur Regierung: In der CDU besteht der Vorwurf, die Grünen würden etliche Reformvorhaben der CDU blockieren. Was erwarten Sie hier vom Koalitionspartner?

Ich erwarte von der Regierungskoalition insgesamt, dass wir in den nächsten Wochen zu weiteren guten Entscheidungen kommen. Und das werden wir auch.

Das bedeutet?

Die Menschen im Land haben den berechtigten Anspruch, dass sie gut regiert werden. Unsere Landesregierung hat Ende des letzten Jahres eine sehr gute Halbzeitbilanz vorgelegt. Jetzt ist erneut eine Zeit gekommen, wo wir Ergebnisse liefern und schwierige Verhandlungen abschließen müssen, bis Pfingsten, dann bis zu den Sommerferien. Für diese Wochen haben wir harte Arbeit vor uns.

Apropos Zeitplan: Wann sollte die CDU die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 vergeben?

Darüber entscheiden Präsidium und Landesvorstand der CDU Baden-Württemberg nach den Europa- und Kommunalwahlen. Aber klar ist, alleine um einen Wahlkampf vorzubereiten, brauchen Sie Zeit, und der Wahltermin ist im Frühjahr 2021. Deshalb muss die Frage der Spitzenkandidatur bis Ende dieses Jahres, spätestens Anfang 2020 entschieden sein.

Wollen Sie Spitzenkandidat werden?

Das Thema steht derzeit nicht auf der Tagesordnung. Meine Konzentration gilt jetzt den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai und nichts anderem. Ich habe allergrößten Respekt vor den Tausenden von Persönlichkeiten, die sich für unsere CDU für die Kommunalparlamente oder für das Europaparlament bewerben. Für diese Persönlichkeiten und den Erfolg der CDU will ich mit ganzer Kraft kämpfen. Das mache ich derzeit tagtäglich.

Fragen: Peter Reinhardt

und Michael Schwarz