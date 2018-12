Genf – Die Vereinten Nationen haben Großes vor. Mit einem Doppelschlag wollen sie gleich zwei globale Krisen meistern: Zum einen die unkontrollierte, mitunter chaotische Migration und zum anderen den Notstand der Flüchtlinge.

Am Montag sollen die UN-Mitgliedsstaaten in Marrakesch den Globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration annehmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird für Deutschland Ja zu dem Pakt sagen.

Gerade dieses Abkommen löste in Deutschland und anderen Ländern hitzige Debatten aus. Am 17. Dezember sollen die UN-Mitgliedsstaaten dann in New York den Globalen Pakt für Flüchtlinge verabschieden. Die beiden völkerrechtlich nicht bindenden Abkommen sind formal voneinander unabhängig, sie werden aber oft im selben Atemzug genannt. „Diese Vereinbarungen zeigen, wie gut die internationale Gemeinschaft zusammenarbeiten kann", lobt UN-Generalsekretär António Guterres.

Doch wie kam es zu den Pakten? 2015 erreichte die globale Flüchtlingskrise einen dramatischen Höhepunkt, die Zahl der Flüchtlinge überstieg im Laufe des Jahres die historische Marke von 60 Millionen. Mehr als eine Million Menschen erreichten Europa.

Im selben Jahr kamen auch Tausende Kinder Frauen und Männer auf der Flucht ums Leben, die meisten von ihnen ertranken im Mittelmeer. Guterres, damals UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, verlangte in Genf ein internationales „Protokoll“, um die Lasten der Krise gerechter zu verteilen.

Er sprach explizit von der Krise der Flüchtlinge. Sie genießen einen besonderen völkerrechtlichen Schutz. Damals, 2015, genauso wie heute, fanden die meisten in armen Ländern Unterschlupf. Guterres zielte darauf ab, die Flüchtlingslager in den Aufnahmeländern besser auszustatten: Mehr Essen, mehr Medikamente, stabile Unterkünfte, Bildung für die Kinder.

Die Debatte nahm an Fahrt auf. Ganz vorne dabei: Der damalige Generalsekretär Ban Ki Moon aus Südkorea, sein Stellvertreter Jan Eliasson, ein Ex-Außenmister Schwedens, und der Sonderbeauftragte für Migration, der inzwischen verstorbene Peter Sutherland aus Irland.

Die UN-Chefs strebten große Lösungen an. Sie wollten nicht nur der Flüchtlingskrise Herr werden. Sie wollten gleich auch noch die Migrationsströme regulieren – denn bislang gab es keinen internationale Übereinkunft über Einwanderung. Die oft gescholtenen UN sollten so ihre Schlagkraft demonstrieren. Migranten fliehen nicht vor bewaffneten Konflikten und Diktatoren, Migranten suchen schlicht ein besseres Leben in der Fremde.

Ende 2015 warb der Präsident der UN-Vollversammlung, der Däne Mogens Lykketoft, mit einem Resolutionsentwurf für einen UN-Gipfel über die „großen Bewegungen von Flüchtlingen und Migranten“. Der Gipfel sollte im September 2016 in New York stattfinden.

Im Vorfeld präsentierte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon seinen Entwurf eines „Globalen Paktes“: Die UN-Mitgliedsländer sollten pro Jahr mindestens zehn Prozent aller Flüchtlinge umsiedeln. Auf dem großen Gipfel zu Flucht und Migration 2016 spielte der radikale Plan keine Rolle mehr.

Die UN-Länder verabschiedeten aber die sogenannte New Yorker Erklärung. Sie bekräftigen darin, das Leben von Flüchtlingen und Migranten zu schützen, ihre Menschenrechte zu wahren und die Verantwortung für die globale Krise zu teilen.

Bis Ende dieses Jahres sollen zwei Pakte verabschiedet werden – über die Lastenteilung in der Flüchtlingskrise so gewie über die geordnete und reguläre Migration.