Die AfD brauchte zwei Tage, um zu reagieren. Am Ende stand – nichts. Zumindest nicht viel. Ein Rechtsextremist sitzt in Haft, weil er getan haben soll, wovon viele seiner Gesinnungsfreunde nur reden: Er erschoss den hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke, einen Mann, der als Anhänger von Merkels Flüchtlingspolitik zum Feindbild der rechten Szene wurde. Viele hatten den Mord regelrecht herbeigeschrieben – auch in den Internetforen der AfD.

Entsprechend verlegen ist die Reaktion. Die AfD verurteile extremistische Gewalt in jeglicher Form, heißt es hölzern in der Erklärung der beiden Parteichefs Alexander Gauland und Jörg Meuthen. Keine Spur von Mitgefühl für das Opfer. Kein Wort davon, dass sprachliche Verrohung auch bei der AfD ein Teil des Problems sein könnte.

Trägt die AfD Mitschuld am Tod Walter Lübckes? Überhaupt an der Gewalt von rechts? Viele AfD-Anhänger sind regelrecht empört über den Vorwurf, sie seien Wegbereiter für terroristische Gewalt. Formal gesehen, stimmt das auch: Für den Tod des Kasseler Regierungspräsidenten ist allein sein Mörder verantwortlich, der Mann, der den Ermittlungen zufolge dem 65-Jährigen spätabends auf der Terrasse seine Wohnhauses auflauerte, um ihn eiskalt hinzurichten. Nichts mildert die Schuld eines Täters, einerlei wer ihn zu seinem Verbrechen aufstachelte oder anstiftete. Im Strafrecht ist Schuld immer individuell. Sie lässt sich weder relativieren noch abwälzen.

Breiter Raum für Hasser und Hetzer

Politisch betrachtet, ist es überfällig, der AfD in aller Schärfe die Frage nach ihrer Mitverantwortung zu stellen. Seit Jahren gibt sie den schlimmsten Hassern und Hetzern dieser Republik breiten Raum. Es ist so, wie Wolfgang Schäuble sagte: Eine menschenfeindliche Sprache war schon früher der Nährboden für Gewalt, und sie ist es heute noch. Wer diesen Boden düngt, macht sich mitschuldig. Ein Blick auf die Facebook-Seite der Partei reicht, um einen Eindruck zu bekommen, was hier los ist: Überall nur Beleidigungen, Angstmache, Hetze. Deutschland? Ein Mekka für Terroristen. Merkel? Muss gestoppt werden, und zwar schnell. Zuwanderung? Alles nur ein Plan zur Zerstörung des deutschen Volkes, ersonnen von Freimauern, Juden und dem ungarischen Völkerverderber Soros. So geht es fort und fort, Tag für Tag, Woche für Woche. „Der Bürgerkrieg kommt näher“, schreibt ein User. Es sind Parolen wie an einer Latrinenwand.

Was Bürger dürfen und was nicht

Trotzdem, Oppositionsparteien genießen in einer Demokratie zu Recht breiten Raum. Den müssen sie ausfüllen dürfen, ob man sie mag oder nicht. Aus der berechtigten Frage nach der politischen Mitverantwortung für rechte Gewalt darf daher keine Hetzjagd auf unbotmäßige Gesinnungen werden. Kein Bürger hat das Recht, andere zu beleidigen oder zur Gewalt aufzurufen. Doch jedem ist es unbenommen, Merkels Flüchtlingspolitik abzulehnen, einen deutschen EU-Austritt zu befürworten oder den Klimawandel für eine Lüge zu halten. Das alles ist nicht verboten, so wie es auch nicht verboten ist, national zu denken und zu wählen.

Wer solchen Ansichten entgegentreten will, wird sich auf Argumente stützen müssen, nicht auf Sprach- und Denkverbote. Die deutsche Gesellschaft tut sich damit schwer. Zum Evangelischen Kirchentag in Dortmund wurden AfD-Vertreter gar nicht erst eingeladen. Für die (west-)deutsche 68er-Kultur, so befand kürzlich Altbundespräsident Joachim Gauck treffend, beginnt der Faschismus bereits dort, wo nicht mehr links ist. Offenbar hat nicht nur der rechte Rand unserer Gesellschaft Mühe, unterschiedliche Meinungen auszuhalten.

Die Strategie der AfD

So wird der Riss, der durch Deutschland geht, immer tiefer. Wer ihn überbrücken will, sollte die Dinge sehen, wie sie sind. Die AfD ist als Protestpartei entstanden und bewegt sich seit ihrer Gründung immer weiter nach rechts. Dennoch hat sie viele Gesichter. Es gibt einen Flügel, mit dem man reden kann, weil er die politische Auseinandersetzung mit den Mitteln der Demokratie sucht. Andere haben die bürgerliche Maske schon lange fallen lassen. Im bayerischen Landtag bleibt ein AfD-Abgeordneter beim Totengedenken an Walter Lübcke sitzen. Ein Parteifreund im Stuttgarter Landtag nennt die Gewalt von Rechtsextremisten einen „Vogelschiss“. Je weiter man nach rechts blickt, desto ekliger wird es.

Allen Flügeln gemeinsam ist die Strategie, die Grenzen des Sagbaren immer weiter auszudehnen. Offiziell achtet die AfD darauf, Nazis und Halbnazis aus ihren Reihen fernzuhalten. Zugleich sendet sie einer gewaltbereiten Szene Signale, dass es Zeit sei, zur Tat zu schreiten, weil überall Volksverräter am Drücker seien. Walter Lübcke bekam dies als einer der ersten zu spüren. Sein Tod zeigt, was eine enthemmte Sprache anrichten kann.