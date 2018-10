Die Rettung der Weltmeere beginnt mit einem Trinkhalm aus Plastik. Denn etliche Milliarden solcher Plastikhalme landen im Wasser. Am Mittwoch billigte das Europäische Parlament in Straßburg seinen Aktionsplan, der aus Verkaufsverboten von Einwegartikeln aus Kunststoff, höheren Recycling-Quoten und mehr Abfallvermeidung besteht. Nun kommt es darauf an, dass der Verbraucher mitzieht.

Welche Plastikartikel sollen denn künftig verboten werden? Dieses Verkaufsverbot betrifft vor allem Einwegartikel wie Trinkhalme aus Plastik, Watte- und Rührstäbchen für Kaffee, Plastikgeschirr und -bestecke sowie Ballonhalter. Es handelt sich mit anderen Worten um Produkte, die leicht aus anderen Werkstoffen hergestellt werden können. Denn ein Plastikteller, der ins Wasser gelangt, braucht mehr als 500 Jahre, ehe er abgebaut wird. Zusätzlich sprach sich das Europa-Parlament dafür aus, auch aufgeschäumte Kunststoffe auf die Verbotsliste zu setzen, wie sie immer noch zu oft zum Transport von Nahrungsmitteln oder Essen im Einsatz sind.

Bild: Jean-Pierre Muller/AFP

Was ist mit den oft zitierten Bechern für einen Kaffee togo? Solche Becher für Getränke, Eis, aber auch Boxen für Lebensmittel sollen künftig aus wiederverwertbaren Materialen bestehen. Die Abgeordneten schlagen vor, dass bis 2025 diese Behälter zu 90 Prozent recycelbar sein müssen. Wieso tauchen in den Plänen der EU auch Zigarettenstummel auf? Zigarettenreste enthalten ebenfalls Kunststoffe. Experten zufolge kann ein einziger Stummel bis zu 1000 Liter Wasser verunreinigen. Deshalb soll der Müll aus diesen Zigarettenresten bis 2030 um 80 Prozent reduziert werden.

Nicht das Erste, woran man bei Plastik denkt. Ein einziger Kunststofffilter kann mit seinen Giften Hunderte Liter Wasser verschmutzen. Es soll künftig viel weniger Zigarettenmüll geben. | Bild: Ralf Hirschberger/dpa

Wie will man die Hersteller denn dazu zwingen, weniger Plastikprodukte zu produzieren? Bei einer ganzen Palette von Produkten werden die Hersteller künftig an den Kosten für die Beseitigung beteiligt. Außerdem sollen die Regierungen sie verpflichten, Hinweise auf den Verpackungen anzubringen, damit der Verbraucher erkennt, wie umweltbelastend oder -schonend die Ware ist, die er gerade kaufen will. Wann treten diese Vorhaben in Kraft? Der ursprüngliche Plan der Kommission, diese verschärften Vorschriften gegen Plastikmüll schon bis zur Europawahl 2019 in Kraft zu setzen, wird nicht aufgehen. Denn der Beschluss des Parlamentes ist vorerst nur die Position der Abgeordneten für die nun folgenden Gespräche mit den Mitgliedstaaten. Selbst wenn diese zügig verlaufen, bekommen die EU-Länder noch zwei Jahre Zeit für die Umsetzung. Allerdings versprechen sich Kommission und Parlament alleine durch die Vorlage dieser Vorschläge Druck auf Hersteller und Einzelhandel, Plastik zu vermeiden – und neue Lösungen anzubieten.

Es gab auch mal die Idee einer Plastiksteuer. Das ist richtig. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hatte den Vorschlag eingebracht, Mitgliedstaaten, die ihre Recyclingziele verfehlen, zu Geldbußen heranzuziehen. Er dachte an einen Beitrag von 80 Cent je Kilo Kunststoff, das eigentlich hätte vermieden werden sollen. Tatsächlich ging es Oettinger aber wohl eher um eine zusätzliche Einnahmequelle für die Union. Es sieht derzeit nicht danach aus, dass die Mitgliedstaaten diese Idee übernehmen werden. Gibt es auch Kritik an dem Aktionsplan gegen Plastikmüll? Niemand bestreitet ernsthaft, dass die Weltmeere von Plastikresten zugemüllt werden und wertvolle Lebensräume für Fische und Pflanzen bedroht sind. Aber ein Verkaufsverbot bedeutet einen weitgehenden Eingriff in die Freiheit des Verbrauchers, hieß es gestern beispielsweise vom Centrum für europäische Politik (cep) in Freiburg/Breisgau. Dessen Experten argumentierten, dass hinter jedem achtlos weggeworfenen Plastikteller ein Mensch stehe, den man erreichen könne und müsse. Das sei wichtiger und einfacher. Außerdem wären Aufpreise für Kunststoffprodukte, wie in Deutschland für Plastiktaschen bereits Realität, effizienter.

Auch auf der Verpackung der Vliestücher für Körperhygiene und zur Reinigung soll künftig klar werden, was eine Entsorgung etwa über die Toilette für die Natur bedeuten kann. | Bild: Carmen Jaspersen/dpa

Gab es im Parlament keinen Widerstand? Von den bei der Abstimmung anwesenden 658 EU-Volksvertretern stimmten 571 einem Verkaufsverbot sowie den übrigen Bestimmungen zu. Nur 53 Parlamentarier sprachen sich dagegen aus, 34 enthielten sich. Ist die EU damit weltweit Vorreiter? Nicht in jedem Bereich. In manchen Ländern sind etwa Plastiktüten schon komplett Verboten, in Ruanda, Marokko genauso und Kenia beispielsweise. Sie herzustellen oder einzuführen steht ebenfalls unter Strafe. Die EU will laut einem Beschluss aus dem letzten Jahr den Plastiktüten-Verbrauch dagegen nur drosseln – bis 2025 auf immer noch 40 Tüten pro Kopf, was zusammengerechnet mehr als 20 Milliarden Tüten jährlich entspräche.

So will der Handel das Verbot umsetzen Das Plastikverbot trifft den Einzelhandel nicht unvorbereitet: Viele Unternehmen verfolgen bereits eigene Pläne zur Plastikvermeidung.

Discounter: Die Discounter Lidl und Aldi verfolgen bereits Strategien zur Kunststoffvermeidung. Lidl will bis Ende 2019 keinerlei Einweg-Plastikartikel mehr anbieten und übernimmt bis dahin die EU-Verbotsliste komplett. Beide Unternehmen begrüßten die EU-Parlaments-Entscheidung. Aldi will schon bis Ende 2018 Plastik-Wattestäbchen durch solche mit Papierschaft ersetzen. Auch andere Einweg-Plastikartikel sollen ebenso wie Einweg-Tüten aller Art bald verschwinden. Beide Unternehmen bemühen sich eigenen Angaben zufolge, Verpackungsmüll zu vermeiden.

Die Discounter Lidl und Aldi verfolgen bereits Strategien zur Kunststoffvermeidung. Lidl will bis Ende 2019 keinerlei Einweg-Plastikartikel mehr anbieten und übernimmt bis dahin die EU-Verbotsliste komplett. Beide Unternehmen begrüßten die EU-Parlaments-Entscheidung. Aldi will schon bis Ende 2018 Plastik-Wattestäbchen durch solche mit Papierschaft ersetzen. Auch andere Einweg-Plastikartikel sollen ebenso wie Einweg-Tüten aller Art bald verschwinden. Beide Unternehmen bemühen sich eigenen Angaben zufolge, Verpackungsmüll zu vermeiden. Supermärkte: Auch Rewe will Einweg-Plastikgeschirr verbannen, bis 2020 soll es aus den Regalen der Rewe- und Penny-Läden verschwinden, bis 2019 Plastik-Strohhälme. Und Edeka Baur, mit vielen Märkten in der Region, betont, bereits jetzt Alternativen wie Geschirr aus Palmenblättern und Besteck aus Birkenholz im Sortiment zu haben. Edeka Baur geht das Verbot sogar nicht weit genug: „Ein Verbot von Einweg-Plastik kann erst dann wirksam sein, wenn es alle Bereiche der Einwegnutzung von Plastikmaterial umfasst“, sagt Sprecherin Pamela Baumhardt auf Anfrage. Deutlich wird: Zwischen den Ketten läuft ein Wettrennen um einen möglichst umweltfreundlichen Ruf beim Kunden.

Auch Rewe will Einweg-Plastikgeschirr verbannen, bis 2020 soll es aus den Regalen der Rewe- und Penny-Läden verschwinden, bis 2019 Plastik-Strohhälme. Und Edeka Baur, mit vielen Märkten in der Region, betont, bereits jetzt Alternativen wie Geschirr aus Palmenblättern und Besteck aus Birkenholz im Sortiment zu haben. Edeka Baur geht das Verbot sogar nicht weit genug: „Ein Verbot von Einweg-Plastik kann erst dann wirksam sein, wenn es alle Bereiche der Einwegnutzung von Plastikmaterial umfasst", sagt Sprecherin Pamela Baumhardt auf Anfrage. Deutlich wird: Zwischen den Ketten läuft ein Wettrennen um einen möglichst umweltfreundlichen Ruf beim Kunden.

Vom Verbot stark betroffen sind auch Fast-Food-Ketten. Die in Deutschland größte, McDonald’s, ist auf das Verbot ebenfalls vorbereitet. In Großbritannien stellt McDonald’s bereits von Kunststoff-Röhrchen auf Exemplare aus Papier um – bei einem Verbrauch von weit über einer Million Strohhalme pro Tag allein im Vereinigten Königreich. Auch die Kunststoff-Deckel der Trinkbecher könnten ersetzt werden. Kunden reagieren gespalten: Wie Pamela Baumhardt von Edeka Baur beispielhaft aufzeigt, registriert der Handel ein deutliches Interesse der Kunden an Plastikvermeidung. Ihr Einkaufsverhalten ändert das aber wohl nur teilweise: „Mehrwegnetze für Obst und Gemüse finden viel Anklang. Im Gegensatz dazu findet das kompostierbare Einweggeschirr bisher wenig Resonanz“, sagt sie. Das liegt auch daran, dass die Einweg-Alternative teurer ist – das Gleiche gilt für Mehrwegprodukte. Den Abschied vom Einweg läutet deswegen niemand ein: „Wir werden unseren Kunden, wo immer es möglich ist, Einweg-Alternativen anbieten“, erklärt Baumhardt. (dod) Umfrage wird geladen... Die Umfrage konnte nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser.

