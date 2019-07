Diese Woche ist es wieder passiert. Auf der A 6 bei Heilbronn kracht ein Lastwagen in ein Stauende. Chaos, Verletzte, ein Toter. Die Rettungskräfte sind schnell unterwegs. Allerdings können sie nur mit Mühe zum Unfallort vordringen, weil einige Zeitgenossen sich weigern, rechts ranzufahren und für die Einsatzfahrzeuge eine Gasse zu bilden. Die Feuerwehr muss die Außenspiegel einklappen, um sich an einem Lastwagen vorbeizuquetschen. Zum Dank wird sie vom Fahrer beschimpft und angespuckt. Ein Autofahrer glaubt, die Rettungsgasse sei für ihn, und hängt sich an einen Krankenwagen. Er müsse zum Flughafen, sagt er später.

Was ist nur los in Deutschland? Von ähnlichen Fällen hört man Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag. Polizisten, Sanitäter, Feuerwehrleute, aber auch Lehrer, Erzieher und Kommunalpolitiker – sie alle erleben einen dramatischen Verfall des Respekts. Wer sich für die Gesellschaft engagiert, sei es hauptberuflich oder ehrenamtlich, kann keinesfalls erwarten, dass ihm seine Mitmenschen dafür danken. Im Gegenteil, wer sich in den Dienst des Gemeinwesens stellt, wird oftmals angepöbelt, angefeindet und angegriffen. Eine Uniform bietet keinen Schutz mehr. Sie scheint die Aggression sogar noch anzustacheln.

Selbst Kinder legen sich mit der Polizei an

Gerade die Attacken auf die Repräsentanten des Staates zeigen, dass sich hier etwas Fundamentales verschiebt. Selbst Kinder kennen im Gerangel der Gaffer, Pöbler und Schläger kein Pardon. Bei einem Hausbrand in Essen weigerte sich eine Elfjährige, Platz für die Feuerwehr zu machen. Die Polizei musste sie wegschaffen. Wer die Verrohung unserer Gesellschaft auf den Zuzug von Migranten schiebt, macht es sich zu einfach. Es stimmt zwar: Bei Gewalt gegen Beamte sind fast 30 Prozent der Tatverdächtigen Ausländer, oft auch Asylbewerber – das darf man nicht verschweigen. Doch die Polizeistatistiken sagen: Gewalttätig werden auch Menschen aus bestem Hause, die in Deutschland aufgewachsen sind. Man sollte von Zuwanderern nicht erwarten, dass sie unsere Regeln genauer einhalten als Deutsche.

Der Alkohol erklärt nicht alles

Was tun? Oftmals spielen Alkohol und Drogen eine Rolle bei der Enthemmung. Aber sie erklären nicht alles. Hinter den Ausrastern steht das dumpfe Gefühl, dass man sich als Einzelner heute alles herausnehmen kann. Der Staat? Ein Papiertiger. Die Polizei? Alle Cops sind Kriminelle. So geht das fort und fort. Gerade für jugendliche Seelen ist eine solche Dauerberieselung Gift. Sie verführt zu dem fatalen Eindruck, dass der Staat kneift, sobald es ernst wird. Im Ruhrgebiet vergewaltigt eine Bande von Zwölfjährigen eine junge Frau. Die Verdächtigen sind strafunmündig und die Eltern machen der Polizei die Tür nicht auf. In Großstädten stehen Dealer am Bahnhof, niemand fragt sie nach Gewerbe und Papieren. Wer ein Fahrrad stiehlt, kann davon ausgehen, dass die Ermittlungen wegen Geringfügigkeit eingestellt werden. Erst recht bei Ladendiebstahl. Hier wird die Rechtspraxis längst als Freibrief missverstanden.

Meinung Was ist nur los in Deutschland? Kapituliert unser Staat vor Gaffern, Schlägern und Pöblern? von Dieter Löffler Das könnte Sie auch interessieren

Der deutsche Rechtsstaat, das ist sein Problem, zeigt ein widersprüchliches Gesicht. Er verliert an Autorität, weil viele Bürger nicht wissen, was sie von ihm halten sollen. Auf der Straße, in den Problemvierteln, aber auch im täglichen Gafferkrieg auf der Autobahn scheint es so, als habe die Staatsmacht weitgehend kapituliert. Ganz anders, wenn Bürger mit Vorschriften in Konflikt geraten. Der Hausbesitzer, der in seinem Garten ungefragt einen Baum umsägt, lernt den Staat von einer anderen Seite kennen. Ebenso der Familienvater, der sein Kind wegen eines Urlaubschnäppchens zwei Tage vor Ferienbeginn aus der Schule nimmt. Oder der Gastwirt, der seine Kellnerinnen eine halbe Stunde länger als vorgeschrieben servieren lässt, weil die Gäste noch Durst haben. In diesen Fällen ist der Staat unerbittlich, da er seine Macht mit Bußgeldern durchsetzen kann. Versagt dieses Druckmittel, sitzt er an einem kurzen Hebel. Das spüren viele Menschen und das nutzen sie aus.

Die Verwilderung der Sitten

Im Kampf gegen die Verwilderung der Sitten führen deshalb die üblichen Samthandschuhe nicht weiter. Warum dauert es so lange, alle Polizisten in Deutschland mit Schulterkameras auszustatten, die jede Attacke festhalten? Warum brauchen Richter manchmal Monate, bis erwiesene Delikte bestraft werden? Vielleicht wäre in manchen Fällen ein umgehender Wochenendarrest wirksamer als ein paar Sozialstunden am Sankt Nimmerleinstag. Oftmals sind es die kleinen Gesten, die zählen. Wenn Gaffer Rettungsarbeiten behindern, kann es nicht schaden, den Hobbyfilmern einfach einmal das Handy abzunehmen. Sie können es später, nach Zahlung einer stattlichen Bearbeitungsgebühr, gerne zurückhaben. Nur ein Staat, der Grenzen aufzeigt, wird ernst genommen.