"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."



– Grundgesetz Artikel 1, Absatz 1

Sich zum Essen einladen lassen – nicht mit Ingo Drews. Gerade mal einen Kaffee (schwarz) akzeptiert der wohl prominenteste Ex-Obdachlose aus Konstanz von der Journalistin. „Ich hab‘ gelernt, mit wenig auszukommen“, sagt er und lächelt.

Nach Konstanz zieht es Ingo Drews immer wieder, auch wenn er inzwischen in Mannheim eine Wohnung hat. | Bild: Schuler, Andreas

Von 2007 bis 2010 hat der korpulente Mann mit dem rötlichen Bart und der Schirmmütze auf der Straße gelebt – und dabei seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, aber seine Würde nie verloren. Selbst wenn er Essen aus dem Müll sammeln musste.

"Das kann jedem passieren"

„Es gibt Menschen, die behandeln einen wie Abfall“, erzählt er. Die seien der Meinung, dass in Deutschland keiner auf der Straße leben müsse. „Aber wenn man so einen Schicksalschlag erlebt, kann das jedem passieren“, ist der 59-Jährige überzeugt. Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau, der Liebe seines Lebens, ertränkte der gelernte Textilverkäufer seinen Schmerz in Alkohol, verlor Job und Wohnung.

Zurück in ein normales Leben schaffte er es schließlich aus eigener Kraft – nachdem bei ihm eine schwere Leberzirrhose diagnostiziert worden war, organisierte er sich einen Therapieplatz, später eine Wohnung in Mannheim. Seit zehn Jahren ist er nun bald trocken – und mächtig stolz darauf.

Wie viel der Staat dafür getan hat, seine Würde zu schützen? „Vadder Staat macht in meinen Augen sehr wenig“, sagt der gebürtige Pfälzer. Hilfe bekam er in Konstanz von kirchlichen Einrichtungen. Im heimatlichen Grünstadt gab es gar keine Anlaufstelle. Nicht mal an sein Arbeitslosengeld kam er. Dafür wurde er von der Bundespolizei bei minus 15 Grad des warmen Bahnhofs verwiesen.

Unterstützung von fürsorglichen Polizisten

Es geht aber auch anders: Konstanzer Polizisten sahen allabendlich nach ihm, nachdem sie von seiner Erkrankung erfuhren. Was Obdachlosen helfen würde? Schlafsäle, in denen Alkohol und Tiere erlaubt seien. Denn Hunde zum Schutz vor Dieben seien heute nötig. Und Alkoholismus und Obdachlosigkeit gingen Hand in Hand. Letztlich aber könne sich jeder nur selbst helfen, sagt Ingo. Er muss es wissen.