Herr Morlok, wie ist mit Spenden der Größenordnung wie nun im Fall der AfD Bodenseekreis korrekt umzugehen?

Zunächst einmal müssen Spenden, die auf einmal oder in kleinen Teilen kommen und 10 000 Euro übersteigen, dem Bundestagspräsidenten mit dem Namen des Spenders gemeldet werden. Der Bürger soll erfahren, von wem eine Partei möglicherweise abhängig ist und wessen Interessen statt jenen des Bürgers die Partei möglicherweise verfolgt. Der Bundestag veröffentlicht diese Spenderliste allerdings erst, nachdem die Partei einen Rechenschaftsbericht vorgelegt hat. Dieser muss jährlich bis spätestens September übermittelt werden. Das bedeutet aber, dass die mögliche Einflussnahme durch Geld auf die Politik erst viel später an die Öffentlichkeit kommt.

Bei der aktuellen Spende ging es ja um 130.000 Euro. Gilt das nicht als Großspende?

Spenden über 50 000 Euro sind sofort dem Bundestagspräsidenten zu übermitteln, sie werden dann auch schnell veröffentlicht. Im aktuellen Fall wären die Folgen enorm gewesen: Wenn im Wahlkampf bekannt geworden wäre, dass AfD, die auf deutsche Souveränität besteht, Spenden aus dem Ausland annimmt, hätte das eingeschlagen wie eine Bombe.

Aber die Spende wurde ja in Tranchen überwiesen...

Ja, das stimmt. Aber die Spenden eines Jahres werden aufaddiert. Durch Stückelungen kann man die Grenzen über 10 000 Euro also nicht umgehen. Großspenden über 50 000 Euro beschreibt die Gesetzgebung so: „Wenn im Einzelfall eine Spende 50 000 Euro überschreitet“, ist diese sofort zu melden. Bei strenger Bindung an den Wortlaut ist die Spende an die AfD demnach keine Großspende. Aber wenn alle drei Tage eine Spende in Höhe von 9000 Euro aus der gleichen Quelle eingeht, kann man überlegen, ob es nicht doch ein einheitlicher Fall ist. Das muss die Rechtssprechung klären.

Wann darf eine Partei eine Spende nicht annehmen?

Es gibt eine Reihe von Geldgebern, von denen die Parteien nichts annehmen dürfen. Staatliche Stellen dürfen grundsätzlich keine Spenden an die Parteien geben. Auch Auslandsspenden sind verboten, wenn sie über 1000 Euro gehen. Mit einem 500-Euro-Schein wird die deutsche Politik nicht durcheinandergebracht. Größere Summen sind verboten – weil der Gesetzgeber will, dass die deutsche Politik von Deutschen und nicht von ausländischen Geldgebern bestimmt wird. Ausgenommen sind lediglich Mitgliedstaaten der EU, weil wir ja auch ein gemeinsames europäisches Parlament haben. Aber die Schweiz gehört nicht zur EU. Deshalb hätte diese Spende gar nicht angenommen werden dürfen.

Was hätte die AfD tun sollen, als die Spende einging?

Wenn eine solche illegale Spende eingeht, kann die Partei das Problem lösen, indem sie das Geld unverzüglich, so steht es im Gesetz, zurücküberweist. Unverzüglich, nicht erst nach einem halben Jahr, wie die AfD es getan hat. Ein paar Tage, um sich zu informieren, ob die Partei das Geld behalten darf oder nicht, sind sicherlich im Rahmen. Aber es gab ja offenbar eine Korrespondenz zwischen der Kreisschatzmeisterin und dem Landesschatzmeister. Sie haben darüber beraten, wenn auch mit falschem Ergebnis. Wenn eine Partei erst später merkt, dass sie eine illegale Spende angenommen hat, dann sollte die Spende an den Bundestagspräsidenten abgeführt werden.

Welche Strafe droht der Partei nun? Kann sich die Partei das überhaupt leisten?

Die Partei muss mit einer Strafe in dreifacher Höhe rechnen. Die AfD hat erhebliche Wahlerfolge gehabt, damit hat sie auch erhebliche staatliche Zuwendungen sich verdient. Die Bundestagsverwaltung, die diese Sanktionen vollzieht, ist normalerweise nicht allzu böse gegenüber Parteien. Gegebenenfalls kann man die Parteien auch stunden. Die CDU wurde ja mit einer Rückzahlung von 40 Millionen belastet. Solche Finanzverfehlungen können aus böser Absicht, aber auch Dussligkeit geschehen. In diesem Fall scheint es mir keine Summe zu sein, die existenzkritisch sein wird. Mit der Strafe wendet sich der Bundespräsident an die Bundespartei. Die spannende Frage wird sein, wie die AfD die Strafe intern abwickelt – und ob sie sie von dem einfordert, der es verbockt hat.

Fragen: Mirjam Moll

