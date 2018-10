Herr Eith, 37 Prozent für die CSU. Da sind die Christsozialen nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, oder? Waren Sie überrascht?

Es war im Vorfeld klar, dass viele Wähler mit ihrer Entscheidung bis zur letzten Minute warten werden. Insofern waren die Umfragewerte nur Anhaltspunkte – das Ergebnis selbst war dann etwas besser als von vielen befürchtet und hat mich dann nicht wirklich überrascht.

Entgeht Seehofer seiner Absetzung nochmal, oder ist diese Messe noch nicht gelesen?

Das hängt allein davon ab, wie sich die Auseinandersetzungen in der CSU entwickeln. Nur die CSU kann Seehofer als Parteivorsitzenden abberufen, was dann auch das Ende seiner Funktion als Innenminister wäre. Allerdings denkt dieser offenbar nicht an Rücktritt. Ich gehe eher davon aus, dass bis zur Hessen-Wahl erst einmal wenig passiert. Die Überlebenskünstler werden sich in ihren Ämtern halten.

Gilt das auch für die Bundes-SPD?

Auf jeden Fall. Sollte die Hessen-Wahl aber ebenfalls eine herbe Niederlage bringen, wird der innerparteiliche Druck für einem Austritt aus der Koalition in Berlin massiv zunehmen. Auch wenn der Mitgliederentscheid anders ausging, an der Basis befürworten viele einen Erneuerungsprozess der SPD in der Opposition.

Muss die Kanzlerin noch ein Nachspiel fürchten?

Die Kanzlerin hat den Zeitpunkt wohl verpasst, zu dem sie selbstbestimmt ihre in vielen Punkten durchaus erfolgreiche Kanzlerschaft hätte beenden können. Auch sie muss einen starken innerparteilichen Gegenwind fürchten, wenn die Hessen-Wahl nicht überzeugend gewonnen wird. Die vorliegenden Umfragewerte sind für Union und SPD wenig hoffnungsvoll. Sollte die SPD aus der Koalition austreten und es auf Neuwahlen oder eine Neuauflage der Jamaika-Gespräche hinauslaufen, sind die Forderungen in der CDU nach einem Rücktritt und personellen Neuanfang überhaupt nicht mehr aufzuhalten. Kurzum, die Generalabrechnung in Berlin ist erst einmal auf die Zeit nach der Hessen-Wahl verschoben.

Was hat die SPD in Bayern falsch gemacht, oder hatte sie sowieso noch nie eine Chance?

Es stimmt: Bayern war noch nie ein gutes Pflaster für die SPD. Und bei dieser Wahl ist der gesamte Meinungsbildungsprozess an der SPD vorbeigelaufen, obwohl die CSU massive Probleme hatte, die ganze Bandbreite ihrer Wählerschaft zusammenzuhalten. Ein Teil ihrer Wählerschaft ging zu den Freien Wählern und zur AfD, einen anderen Teil hat die CSU an die Grünen verloren.

Die SPD war für keine Seite eine Alternative.

Alle Umfragen zeigen seit längerem, dass selbst SPD-Wähler nicht genau wissen, wofür ihre Partei eigentlich steht. Dieser Profilverlust geht zurück bis auf die Auseinandersetzung zwischen Schröder und Lafontaine um die Agenda-Politik. Und in den aktuellen Debatten um Weltoffenheit und Zuwanderung – sprich: pro Europa oder pro Nationalstaat, pro Zuwanderung oder pro Abschottung – geht der Riss wie auch bei der Union quer durch die Partei. Auch hier kann die SPD keine klare Antworten geben. Sowohl beim Thema soziale Gerechtigkeit als auch beim Thema Zuwanderung fehlen die zugespitzten Positionen, fehlt das erkennbare, eigenständige Profil.

Die AfD hat in Bayern mit etwas über 10 Prozent weniger stark abgeschnitten als erwartet. Und am selben Wochenende hat sich Baden-Württembergs Landeschef Özkara auch noch bei der Bürgermeisterwahl in Offenburg blamiert. Überschätzen wir die AfD?

Die AfD kommt an ihre Grenzen. Sie lebt hauptsächlich vom Protest gegen die etablierten Parteien – und das nutzt sich mit der Zeit ab, insbesondere in Westdeutschland. Hilfestellung kam bislang von Seehofer, der mit seinen Attacken gegen Merkel den Themen Zuwanderung und Überfremdung zu völlig unnötiger Dominanz in der Öffentlichkeit verholfen hat. Erschwerend für die AfD kommt hinzu, dass gerade in Westdeutschland viele Konservative eine ernsthafte Distanzierung der AfD vom Rechtsextremismus erwarten. Und in Bayern gibt es zudem die Freien Wähler, die sich schon länger als konservative Protestpartei gegen die CSU profilieren.

Die eigentlichen Gewinner der Bayern-Wahl sind die Grünen. Aber Volkspartei werden will Parteichef Habeck keineswegs. Hat er Recht?

Der Begriff Volkspartei ist zunehmend negativ belegt. Er steht heutzutage oft für inhaltliche Profillosigkeit und reines Machtstreben. Das sind Attribute, mit denen die Grünen wohl nicht in Verbindung gebracht werden wollen.

Was haben die Grünen richtig gemacht in Bayern?

Die Grünen haben derzeit drei zentrale Pluspunkte. Zum einen vertreten sie als weltoffene und pro-europäische Partei am klarsten die Gegenposition zur AfD bei den derzeit bestimmenden politischen Auseinandersetzungen um Zuwanderung, Nationalismus und Abschottung. Dies hat zur Konsequenz, dass sie sowohl von SPD- als auch von Unionswählern Stimmen bekommen. Der zweite Pluspunkt ist, dass sie anders als insbesondere die Koalitionsparteien derzeit ein Bild der Geschlossenheit abgeben. Und drittens gelingt es der neuen Führungsspitze und insbesondere Robert Habeck, mit der richtigen Mischung von Zuhören und Nachdenklichkeit zu punkten. Viele Bürger erwarten heute keine schnellen Lösungen, aber sie wollen ernstgenommen werden.

Hat das bayerische Grünen-Spitzenduo auch das Zeug zum Kretschmann?

Da ist die baden-württembergische Situation nach wie vor singulär. Die Art und Weise, wie Herr Kretschmann sehr schnell in die Rolle des Landesvaters hineingewachsen ist, hat den Grünen im Südwesten nochmals einen Schub gegeben. Der grüne Erfolg hängt ganz wesentlich auch mit dem hohen Ansehen von Kretschmann bis weit in bürgerliche Kreise hinein zusammen. Das lässt sich nicht einfach kopieren, eine auch nur annähernd vergleichbare Persönlichkeit ist in Bayern nicht in Sicht. Dazu bräuchte es möglicherweise einen Ökobauern mit einer eher wert-konservativeren, auf jeden Fall ganz klar dem Umweltschutz verpflichteten Position. Es kann in Bayern aber auch ganz anders gehen. Erfolgreiche Politikerinnen und Politiker haben sich Vertrauen und Statur erarbeitet. Wichtig ist, dass sie verlässlich ihren eigenen Weg finden und gehen.

Fragen: Angelika Wohlfrom

Zur Person Ulrich Eith, geboren 1960, ist Wahlforscher und stammt aus Villingen. Er lehrt als Professor für Politik an der Universität Freiburg. Seit 2008 leitet er als Direktor das Studienhaus Wiesneck bei Freiburg, eine Einrichtung zur politischen Bildung von Jugendlichen. Seit Jahren analysiert Eith für den Fernsehsender Südwest 3 die Landtags- und Bundestagswahlen. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Wahl- und Parteienforschung sowie Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. (sk)

