WAS KANN DIE STUDIE LEISTEN?

Die von der katholische Kirche in Auftrag gegebene Analyse sollte ermitteln, wie oft Priester und Diakone sich in den vergangenen Jahrzehnten des sexuellen Missbrauchs schuldig machten, welche Strukturen dazu beitrugen und was zu verbessern ist. Experten von Universitäten und Instituten sammelten in mehreren Teilprojekten Informationen, die das Geschehen der Jahre 1946 bis 2014 abbilden. Sie nutzten Zusammenfassungen der in den Archiven aller Diözesen erhaltenen Personalakten und anderer Dokumente, in denen Vorwürfe dokumentiert waren. Lediglich ergänzend wurden für einige Aspekte auch Betroffenen befragt. Die Studie beschreibt also die aus den innerkirchlichen Aktenbeständen rekonstruierbaren Fälle. Es ist ausdrücklich keine Dunkelfeldstudie. Die Verfasser weisen unter anderem vielmehr darauf hin, dass bei der Untersuchung Hinweise darauf auftauchten, dass relevante Akten und andere Dokumente früher „vernichtet oder manipuliert“ wurden. Die Akten zu Missbrauchsvorwürfen seien je nach Zeit und Diözese außerdem nach sehr unterschiedlichen Standards geführt worden.

WIE VIELE TÄTER UND OPFER GAB ES?

In 38.156 Hand- und Personalakten der Kirche fanden sich bei 1670 Klerikern Hinweise darauf, dass sie des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen beschuldigt wurden. Das entsprach 4,4 Prozent der Priester und Diakone, zu denen in den Beständen aus den insgesamt untersuchten 68 Jahren Akten existierten. Zugleich ließen sich in den Quellen 3677 Kinder und Jugendliche als Opfer identifizieren. Drei Viertel der Betroffenen standen mit den beschuldigten Priestern in einer direkten kirchlichen oder seelsorgerischen Beziehung - etwa durch Ministrantendienst, Religionsunterricht oder Firmungsvorbereitungen. Fast die Hälfte der Tathandlungen fanden bei privaten Treffen etwa in Dienstwohnungen statt, viele Vorfälle allerdings auch in kirchlichen Räumen oder Ferienlagern.

WAS IST SONST NOCH BEKANNT?

In 54 Prozent der Fälle - also etwa der Hälfte - waren Hinweise auf ein Opfer aktenkundig. In 42,3 Prozent gab es Hinweise auf mehrere Opfer, bei 3,7 Prozent fehlten entsprechende Angaben. In 51,6 Prozent waren Betroffene beim ersten Missbrauch höchstens 13 Jahre alt, 25,8 Prozent waren 14 oder älter. Bei 22,6 Prozent der in den Akten erwähnten Opfer war das Alter allerdings unbekannt. Rund zwei Drittel der Opfer (62,8 Prozent) waren männlich, etwa ein Drittel (34,9 Prozent) weiblich. In 2,3 Prozent der Fälle war kein Hinweis auf das Geschlecht vorhanden. Die Verfasser warnen jedoch ausdrücklich davor, aus solchen Informationen Rückschlüsse auf vermeintlich statistisch abgesicherte kausale Zusammenhänge zu ziehen. Dies gebe die Untersuchungsmethode nicht her. Ein Drittel der beschuldigten Priester und Diakone (33,9 Prozent) war mit kirchenrechtlichen Verfahren konfrontiert, die Hälfte (53 Prozent) nicht. Jedes vierte kirchenrechtliche Verfahren wurde ohne Sanktionen eingestellt. Drastische Maßnahmen wie die Entlassung aus dem Priesterstand waren sehr selten. Strafanzeigen wurden in etwa einem Drittel der Fälle (37,7 Prozent) gestellt.

WAS EMPFEHLEN DIE EXPERTEN?

Sie betonen, dass Missbrauch durch Priester kein abgeschlossenes oder auf bestimmte Zeiten begrenztes Problem ist. Die Kirche müsse daher ein entsprechendes Risikomanagement betreiben und Strukturen ändern, die Taten begünstigen könnten, betonen sie. Zentral sei eine zentral koordinierte einheitliche Strategie in allen 27 Diözesen. Deren Herangehensweise sei „sehr heterogen“. Die Autoren raten zudem zur Einrichtung von unabhängigen, von der Kirche bezahlten Anlaufstellen für Betroffene. Unter anderem sollen auch aber auch die psychologische Betreuung von Priestern und das kirchenrechtliche Sanktionssystem verbessert werden. Sie weisen darauf hin, dass Betroffene „Zeichen einer wirklichen Reue und eines authentischen Schuldeingeständnisses“ bisher vermissen. (AFP)

