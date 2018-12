Die Debatte um die Moschee-Steuer ist gefährlich. Denn sie befeuert die Argumente jener, die gläubige Muslime und Islamisten über einen Kamm scheren. Dahinter steckt die Annahme, dass eine unabhängige Finanzierung der muslimischen Gemeinden verhindern könnte, dass radikale Imame Gehirnwäsche betreiben.

Damit geht die Unterstellung einher, dass Muslime grundsätzlich empfänglich seien für Hassprediger – und die unterschwellige Angst, dass diese überall in Deutschland aktiv sein könnten. Beides kann nicht im Sinne eine offenen Demokratie mit freier Religionsausübung sein.

Es muss den muslimischen Gemeinden überlassen bleiben, wie sie sich finanzieren. An einer Moscheesteuer nach dem Vorbild der Kirchensteuer dürften die islamischen Vereine wenig Interesse haben – denn wenn sie sich im Sinne einer öffentlichen Körperschaft organisieren, müsste ihren Mitgliedern auch das Recht des Austritts eingeräumt werden. Vereine und Gemeinden würden feststellen, dass einige Muslime säkular leben und dementsprechend keine Moscheesteuer entrichten wollen.

Natürlich ist das Sicherheitsansinnen hinter der Moscheesteuer durchaus nachvollziehbar: Dass Geldgeber wie Saudi-Arabien oder andere Golf-Staaten eine Agenda verfolgen, wenn sie an muslimische Vereine in Deutschland spenden, ist naheliegend. Und wenn Imame vom türkischen Staat finanziert und zum Teil hierher geschickt werden, um türkischstämmige Deutsche gegen die Bundesrepublik aufzubringen, kann und darf das nicht im Sinn des Staats sein.

Aber: Dieser Staat darf seinen Bürgern auch Mündigkeit zutrauen. Wer glaubt, ist deshalb weder willenlos noch per Definition propagandaanfällig. Selbst ein radikaler Imam wird keine ganze Gemeinde umdrehen können. Vielmehr sollte die Diskussion über solche Prediger in den muslimischen Vereinen verstärkt werden – die öffentliche Debatte ebenso. Demokratie lebt von Diskussion, nicht von Verbannung.

Das Problem liegt ohnehin anderswo. Nämlich in der nach wie vor mangelnden Akzeptanz verschiedener Religionen in Deutschland. Muslime gehören inzwischen genauso zur Identität dieser Republik wie Christen oder Juden. Dass sich dennoch immer wieder sogenannte Parallelgesellschaften bilden – gerade unter Muslimen – mag auch daran liegen, dass viele sich in unserer Mitte nach wie vor nicht akzeptiert fühlen: Vielmehr haben sie das Gefühl, sich verteidigen zu müssen.

Gegen Anfeindungen anderer, auch der AfD, die das Feindbild gewaltbereiter Islamisten über jenes gläubiger, friedlicher und integrierter Muslime legen will. Deutschland war nie ein rein christliches Land – Juden gehören seit jeher zu unserer Geschichte, in deren dunkelstem Kapitel die Nazis versuchten, sie auszulöschen.

Klare Prinzipien

Zur Akzeptanz von Muslimen in Deutschland gehört aber auch, Anfeindungen und Antisemitismus klar und deutlich zu verurteilen, egal von wem diese ausgehen. Muslimische Dachorganisationen dürfen keine Zweifel daran lassen, dass es nicht zu unserem Verständnis von Freiheit und Demokratie passt, wenn Juden auf offener Straße angepöbelt oder gar angegriffen werden.

Wer hier lebt, muss das Grundgesetz akzeptieren – dazu gehört nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern auch die Religionsfreiheit. Es gibt keine Rangordnung und es darf sie niemals geben. Das gilt aber genauso für den rechten Populismus, der das Potenzial hat, die Gesellschaft zu spalten.

Weil er genau das suggeriert, mit der Rhetorik des christlichen Abendlandes, mit dem Feindbild Islam, mit dem unsäglichen Spruch "Wir sind das Volk" – der suggeriert, dass dazu nicht alle gehören, die hier leben. Dass nicht alle Deutsche sind, die einen deutschen Pass haben. Dass es Bürger zweiter Klasse gibt.

Dieser Ungeist schlummerte in diesem Land und wird aus Frust und Unzufriedenheit mit den Traditionsparteien genährt. Es ist die Angst, auf der Strecke zu bleiben, seine Identität zu verlieren, wenn Menschen von anderswo hinzukommen.

Dabei haben Ausländer nach dem Krieg maßgeblich das deutsche Wirtschaftswunder ermöglicht – ohne Gastarbeiter aus der Türkei wäre es nicht so weit gekommen. Es darf nicht sein, dass sie heute unerwünscht sind. Sie gehören zu Deutschland, haben es zu ihrer Heimat gemacht, als sie entschieden, zu bleiben.

Die andere Seite der Medaille darf aber ebenso wenig außer Acht gelassen werden: Wer deutscher Staatsbürger ist, dessen Bundespräsident heißt Franz-Walter Steinmeier, nicht Recep Tayyip Erdogan.

Die Verbundenheit zur Heimat muss erlaubt sein – aber sie muss auch ihre Grenzen haben. Dieses Gleichgewicht zu finden, ist Aufgabe aller, die in diesem Land leben.