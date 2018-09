von AFP

Die deutschen Gesprächspartner der türkischen Delegation müssten in allen Gesprächen „vorrangig die dramatische Menschenrechtssituation in der Türkei“ thematisieren, erklärte der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus Beeko, am Donnerstag. In der Türkei würden seit Jahren grundlegende Menschenrechte „massiv und systematisch verletzt“.

In einer solchen Situation müsse ein Staatsbesuch genutzt werden, „mit aller Deutlichkeit für alle willkürlich und unschuldig inhaftierten Menschen einzutreten“, erklärte Beeko. Mehr als 150 Journalisten sitzen nach Angaben von Amnesty derzeit in türkischen Gefängnissen. Das seien mehr als in jedem anderen Land der Welt. Wer sich kritisch gegenüber der Regierung äußere, müsse jederzeit mit seiner Festnahme rechnen, beklagte Beeko. Hunderte Nichtregierungsorganisationen und Medienhäuser seien in den vergangenen zwei Jahren geschlossen worden, friedliche Proteste würden unterdrückt.

Erdogan kommt am Donnerstag zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Er wird türkischen Medienberichten zufolge zunächst mit Vertretern von türkischen Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen zusammenkommen. Am Freitag wird er mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue von Steinmeier empfangen, danach soll es ein erstes Treffen mit Merkel geben.

