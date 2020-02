Eiertänze und Esperanto

Vor jeder Sicherheitskonferenz beanspruchen fast alle der 35 Staats- und Regierungschefs sowie die knapp 100 Minister einen Soloauftritt auf der großen Bühne. Das würde das Format aber sprengen. Darum muss der frühere Botschafter Wolfgang Ischinger all seine diplomatischen Überredungskünste aufbieten, damit sich alle mit ihrer Rolle begnügen und auch den Fragen des Publikums stellen. US-Außenminister Mike Pompeo akzeptierte nach seiner „Der Westen gewinnt“-Rede gerade mal eine Nachfrage. Dagegen ließ sich Emmanuel Macron sogar interviewen. Der Franzose parlierte abwechselnd auf Englisch und Französisch und zitierte Umberto Eco: „Die Sprache Europas ist die Übersetzung.“ Er gebe aber zu, dass Englisch das europäische Esperanto sei.

Speeddating und Ehepflichten

Bei so einem Auflauf von internationaler Prominenz spielt der bayerische Ministerpräsident naturgemäß eher eine Statistenrolle. Doch am Samstagabend lädt der Gastgeber traditionell zum großen Dinner in die Residenz. Markus Söder zeigte sich in seinem kurzen Grußwort froh, dass München dieses „internationale Speeddating“ ausrichten dürfe. Ganz raushalten aus der Debatte über die Krise zwischen Europa und den USA wollte er sich aber auch nicht. Es sei wie in der Ehe: „Man muss täglich etwas dafür tun.“ Söder erinnerte die USA daran: „In dieser Welt geht nix mehr allein.“ Allerdings glänzten die Amerikaner diesmal beim Dinner vor allem durch Abwesenheit.

Schauspieler und das Telefon

Um diese eine Frage kam Wolodymyr Selenskyj auch in München nicht herum: Was er denn zum gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump sage? Die Antwort des früheren TV-Komikers und heutigen ukrainischen Präsidenten: „Als ich Schauspieler war, wollte ich unbedingt einen Oscar bekommen und in den USA populär werden. Und jetzt bin ich in den USA bekannt, aber [so] wollte ich das nicht.“ Ein Telefonat zwischen Trump und Selenskyj war Dreh- und Angelpunkt in dem Verfahren gewesen: Die US-Demokraten warfen Trump vor, dass er den Ukrainer zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden ermuntert habe. Selenskyj will trotz allem in Kontakt mit Washington bleiben. Wenn es der Ukraine helfe, „dann bin ich gern bereit für das nächste Telefonat mit Herrn Trump“.

Facebook und die rote Krawatte

Mark Zuckerberg hat nach Marathon-Anhörungen im US-Kongress Routine im Umgang mit kritischen Fragen. So konnte er in seinem halbstündigen Dialog mit Konferenzchef Ischinger auf ein Arsenal gut eingefahrener Gesprächspunkte zurückgreifen. Facebook habe aus dem Debakel mit russischer Propaganda im US-Wahlkampf 2016 gelernt, wolle nicht über falsch und richtig entscheiden und sehe Staaten in der Pflicht, der Online-Branche Regulierungs-Leitplanken zu geben. Der Anzug mit roter Krawatte statt des üblichen grauen T-Shirts wirkte zwar immer noch wie eine Verkleidung - aber Zuckerberg ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen und wandte sich auffällig oft dem Saal statt seinem Gesprächspartner zu. (dpa)