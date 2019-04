Kein Zweifel, rechtes Gedankengut ist in Deutschland in den vergangenen Jahren salonfähig geworden. Viele Zeitgenossen scheuen sich nicht mehr, ihre Vorbehalte gegenüber allem Fremden offen auszusprechen – so weit, so schlecht. Aber verliert die Mitte der Gesellschaft deswegen wirklich ihre demokratische Orientierung, wie es in einer Studie über die politische Einstellung der Bundesbürger heißt?

Vielleicht geht es, bei aller berechtigten Sorge, doch eine Nummer kleiner. Bei genauerem Hinsehen fördert die Studie Widersprüchliches zutage. Entscheidend bleibt, dass die breite Mehrheit weiterhin hinter der Demokratie als Staatsform steht. Sie rüttelt nicht an den Grundfesten der Republik, sondern hadert mit den Folgen politischer Entscheidungen. Der Befund, dass jeder zweite Befragte Vorbehalte gegen Asylbewerber hat, ist jedenfalls bestürzend. Klar, man kann die Wähler dafür kritisieren. Noch wichtiger wäre die Frage, was die Politik zu diesem Vertrauensverlust beitragen hat.