Es kommt nicht oft vor, dass sich die Bundeskanzlerin in einer Fernsehansprache an die Nation wendet. Eine Ausgangssperre hat Merkel zwar nicht zu verkünden. Was sie zu sagen hat, ist dennoch überfällig: Stoppen lässt sich das Virus in Deutschland nur, wenn sich alle an die Vorschriften und Einschränkungen halten und, wo immer es möglich ist, einfach zu Hause bleiben.

Nicht alle nehmen das ernst genug. Manche Parks in Deutschland erinnern derzeit an Ersatz-Biergärten. In den Szenevierteln der Großstädte werden sogar Corona-Partys gefeiert.

Ob diesen Uneinsichtigen mit Moralpredigten beizukommen ist, erscheint fraglich. Merkel versucht es trotzdem.

Ihre Ansprache lässt sich freilich auch anders lesen. Stößt ihr Appell an den guten Willen weiterhin auf taube Ohren, wird die Regierung zwangsläufig eine härtere Gangart wählen müssen. An einer bundesweiten Ausgangssperre führt dann kein Weg mehr vorbei. Wer sie vermeiden will, sollte sich jetzt zusammenreißen.