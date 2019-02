Deutschland hat genug Extremisten. Weitere Fanatiker, die unserer Gesellschaft den Kampf angesagt haben, braucht es nicht. Ganz unverständlich ist es deshalb nicht, wie widerwillig die Bundesregierung auf den jüngsten Vorstoß des US-Präsidenten reagiert. Donald Trump will die in Syrien inhaftieren europäischen IS-Terroristen in ihre Heimatländer zurückschicken. Die Deutschen wanken noch, Franzosen und Briten winken brüsk ab. Solche Landsleute will niemand zurückhaben – nicht einmal, um sie zu Hause vor Gericht zu stellen.

Eine Rücknahme sind wir Opfern und Gegnern schuldig

Trotzdem: Wir werden sie wohl oder übel nehmen müssen. In erster Linie sind wir dies Opfern und Gegnern schuldig – vor allem den Kurden. Sie haben im Kampf gegen die Todesmilizen des IS in Syrien und im Irak die Bodentruppen gestellt und damit die Hauptlast getragen. Ohne ihren Einsatz wäre der Kalifatstaat nicht zusammengebrochen und die Liste der Gräueltaten des IS noch länger. Jetzt sitzen die Gotteskrieger samt Frauen und Kindern in kurdischen Gefängnissen, viele von ihnen mit europäischen Pässen in der Tasche. Den Kurden fehlen alle Möglichkeiten, die Täter vor Gericht zu stellen. Dass die Herkunftsländer der Terroristen sie allein lassen, fügt sich ins Muster europäischer Versäumnisse in diesem Krieg: Wegducken, andere vorschicken, hinterher alles besser wissen.

Kurden fühlen sich im Stich gelassen

Wegschauen ist jedoch keine Option im Kampf gegen Terrorismus. In ihrer Verzweiflung drohen die Kurden damit, die ausländischen Gefangenen auf freien Fuß zu setzen: Eine Warnung, die sich Donald Trump zu eigen gemacht hat, um die Europäer unter Druck zu setzen. Die Vorstellung ist unerträglich. Sie verhöhnt jedes Gerechtigkeitsempfinden und schafft nicht nur für den Nahen Osten, sondern auch für alle europäischen Länder ein enormes Sicherheitsrisiko. Terroranschläge lassen sich nur verhindern, wenn die Dschihad-Touristen hinter Gittern bleiben – in Syrien oder, besser noch, in ihren Herkunftsländern.

So kehrt das Problem dorthin zurück, wo es entstanden ist. Es bleibt ein Rätsel, warum junge Menschen aus den freien, wohlhabenden Gesellschaften des Westens den Entschluss fassen, ihr Leben wegzuwerfen und den Verheißungen einer mörderischen Terrorsekte zu folgen. Was trieb sie dazu, nach Syrien und in den Irak zu gehen, um dort zu töten und zu zerstören? Hass auf die Kultur des Westens? Religiöse Verblendung? Mangelnde Integration? Das Gefühl, ausgegrenzt zu sein? Schon ein Blick auf die IS-Anhänger in unserer Region zeigt, dass die Spuren nicht zwangsläufig zu einer misslungenen Integrationsgeschichte führen. Die Konstanzer Schülerin Sarah O., die als Teenager nach Syrien ging und jetzt in einem deutschen Untersuchungsgefängnis sitzt, lebte keineswegs am Rand der Gesellschaft. Sie besuchte das Gymnasium, hatte deutsche Freundinnen, machte beim Altstadtlauf mit, hätte eine ganz normale Abiturientin werden können. Sie hat sich anders entschieden.

Über Salafistentruppe zum Islamismus

Auch beim Singener Box-Champion Valdet Gashi, der seine Reise ins Reich der Islamisten mit dem Leben bezahlte, lassen sich keine Integrationsdefizite feststellen. Die Familie stammt zwar aus dem Kosovo, doch dem Sohn standen in Deutschland viele Türen offen: Er hatte Frau und Kinder, ein Zuhause, die Stadt Singen ehrte ihn mit einer Goldplakette. Es bewahrte ihn nicht vor dem Abdriften. Zum Islamismus fand er über eine obskure Salafistentruppe, die in deutschen Fußgängerzonen den Koran verteilte und Freiwillige für das Morden in Syrien suchte. Die Behörden ließen sie gewähren.

Deutschlands Problem ist nicht der Mangel an Integrationsangeboten, sondern die Tatenlosigkeit, wenn diese ausgeschlagen werden. Wo Konsequenz notwendig wäre, zuckt der Staat mit den Schultern. IS-Rückkehrer mit ihrer Schuld zu konfrontieren und Tätern vor deutschen Gerichten den Prozess zu machen, ist eine Chance, Versäumtes besser zu erkennen. Gut, sie in unseren Gefängnissen zu wissen.

