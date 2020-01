Ist doch für die Leser ein Gewinn, oder? Eine Stadt gibt ein eigenes Amtsblatt heraus, das umfassend über das Stadtgeschehen informiert. Mit Vereinsnachrichten und Kulturtipps, zwischendrin ein Interview, in dem der Bürgermeister seine Erfolge für die Gemeinde umfassend präsentiert. Und die Fraktionen im Gemeinderat schreiben über den Mindestlohn oder die Mehrwertsteuer-Rückerstattung. Das alles klingt verlockend – ist aber verboten. So urteilte der Bundesgerichtshof, dass eine derartige publizistische Tätigkeit von Stadtverwaltungen eben kein Gewinn, sondern eine Gefahr für die Demokratie ist.

Pressefreiheit bedeutet, das ist ein Kerngedanke im Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20. Dezember 2018 (Aktenzeichen I ZR 112/17), dass sich der Staat aus der Presse herauszuhalten hat. Und andersherum: Dass die Presse frei von staatlicher Einmischung ist. Im Grundgesetz ist das in Artikel 5 als „Staatsferne der Presse“ verankert, und das aus gutem Grund: Wenn Regierungen und Regime in Deutschland zu Verlegern wurden, hat das der Gesellschaft nie genutzt. Sondern es führte zu Desinformation, Unrecht und Unmenschlichkeit. Die Mütter und Väter der Verfassung wollten aktiv verhindern, dass so etwas noch einmal passiert.

Ausland liefert Negativbeispiele

Allein – manche Stadtverwaltung und mancher Gemeinderat sieht sich daran nicht gebunden und ignoriert den Richterspruch. Nicht aus Angst vor vermeintlicher Konkurrenz, sondern im Ringen um die Pressefreiheit fordert die Ulmer „Südwest-Presse“ deshalb die Stadt Crailsheim im Ostalbkreis seit Jahren auf, die Spielregeln beim Amtsblatt einzuhalten. „Südwest-Presse“-Geschäftsführer Thomas Brackvogel erklärt es so: „Die Aufgabenteilung ist ganz klar: Der Staat – und dazu gehören auch Gemeinden – hat sich aus den Medien herauszuhalten. Staatsferne der Presse nennt man das. Wo es endet, wenn man diese Regel nicht beachtet, kann man derzeit ganz gut in Polen, Ungarn oder der Türkei beobachten.“

Zur Serie Journalismus ist eine der tragenden Säulen unserer Demokratie. Mit einer breiten Bewegung treten Medienhäuser und Journalisten in ganz Baden-Württemberg gemeinsam dafür ein. Wer unabhängigen Journalismus vor Ort wertschätzt, der verteidigt die Meinungsfreiheit. In unserer Serie lesen Sie, warum ohne freie Medien das Gemeinwesen nicht funktioniert.

Auch in Südbaden gibt es Fälle, in denen Stadtverwaltungen versuchten, die Trennlinie zwischen Information und Propaganda zu verwischen. Im SÜDKURIER Medienhaus werden deshalb Amtsblätter gründlich gelesen, sagt Chefredakteur Stefan Lutz. In Villingen-Schwenningen, Waldshut und Donaueschingen erinnerte das Medienhaus bereits an die Spielregeln, weitere Blätter werden laufend geprüft. In anderen Gemeinden ist das gar nicht nötig, dort ergänzen sich Amtsblatt und Tageszeitung völlig unaufgeregt zu einem vielfältigen Angebot an die Bürger.

Wettbewerb ja, aber auf das Wie kommt es an

Klar ist dabei: Pressefreiheit begründet keinerlei Anspruch, vom Wettbewerb mit anderen Angeboten verschont zu bleiben. Aber es geht eben um einen Wettbewerb zwischen privaten Unternehmen. Mit diesen, auch wirtschaftlich unabhängigen, Medienunternehmen ist Baden-Württemberg gut gefahren – weil es die Rolle des Staats klar eingrenzt. Oder wie würde es die Bäckerinnung finden, wenn die Stadtverwaltung überall in der Stadt Körbe mit Gratis-Brötchen aufstellte, weil Essen doch schließlich ein Grundbedürfnis der Bürger sei?

