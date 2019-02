Vom „Tag des Zorns“ (Dies irae) ist in der katholischen Totenmesse die Rede. Mit harten Worten beginnt diese Vorschau auf den Jüngsten Tag, dem später das Weltgericht folgt. Es sind herrlich schaurige Zeilen, die das Requiem parat hält. An diese endzeitliche Stimmung werden sich viele Würdenträger erinnern, die der Papst nach Rom gerufen hat. Auf einer Synode sollen sie überlegen, wie Missbrauch in Zukunft begegnet wird und wie die Vergangenheit aufgearbeitet wird.

Es zeichnet sich ab, dass dieses Treffen von Bischöfen und Kardinälen diese Herkulesaufgabe nicht in einem Ruck meistern kann. Was sich über Jahrzehnte eingeschlichen und verselbstständigt hat, kann nicht binnen drei Tagen aufgelöst werden. Insofern ist manches Anforderungsprofil, das in den vergangenen Tagen aufgetürmt wurde, nicht realistisch. Man liest von langen Checklisten für eine Kirche, die zugleich demokratisch, transparent, frauengerecht und vieles mehr sein soll, und das innerhalb weniger Tage. Maximale Programme dieser Art hören sich wie ein himmlisches Wunschkonzert an.

Der Papst forderte zum Auftakt „konkrete und wirksame Maßnahmen.“ Wen fordert er damit auf? Seine Bischöfe, die er ernannt hat. Die Bischöfe wiederum berufen sich in allem, was sie tun, auf den Heiligen Vater in Rom. So ergibt sich ein Zirkel der stetig verschobenen Zuständigkeit. Wie eine heiße Kartoffel wird Verantwortung weitergereicht, vor allem wenn es unangenehm wird.

Dabei ist der Papst selbst ein Teil des Problems. Das hat der deutsche Jesuit Klaus Mertes im Gespräch mit dieser Zeitung angemerkt. Schließlich ist die katholische Kirche eine Papstkirche. Nicht nur bei der Mittwochsaudienz auf dem Petersplatz wird deutlich, wie stark diese Konfession auf den Pontifex ausgerichtet ist. Für den Zusammenhalt der Gläubigen ist dieses Amt ein Geschenk des Himmels. Doch übt der Papst ein zutiefst monarchisches Amt aus, in dem er keinem Menschen Rechenschaft schuldet. Wenn er alleine entscheidet, wird oft gar nicht entschieden und verzögert. Das Sagen haben die Sekretäre. Unter der Berufung auf die römische Autorität Rom wurde verschleppt, was vor Ort hätte entschieden werden können.

Dabei hält die katholische Soziallehre einen Tipp für das praktische Handeln parat: Was die Gemeinde vor Ort erledigen kann, das soll sie auch erledigen. Leider wird diese Soziallehre innerhalb der Kirche nur zitiert und selten angewandt. Stattdessen wird nach oben gemeldet, denunziert, getuschelt. So entstand das Klima von Zaudern und Zögern, wo nicht geredet, sondern geschwiegen wurde, was sich trefflich mit dem Gebot der Demut begründen ließ. Von der Kernbotschaft, vom frei machenden Glauben, ist dieses verhuschte Schema weit entfernt. Denn damit fängt es an: mit dem Weghören und dem Wegsehen.

Auch die Bischöfe haben in der Vergangenheit wenig vorangebracht. Die Beschuldigten kamen häufig aus ihrer Kaste. Kleriker werden tendenziell Kleriker schützen und die Kläger auf Distanz halten. In den letzten Wochen unternahmen Stephan Burger (Freiburg) oder Gebhard Fürst (Rottenburg) vieles, um aus dem Käfig der Männerbünde auszubrechen.

Die Kirche ist kein Sportverein

Andere Bischöfe wie in Bayern agieren noch immer wie geistliche Fürsten mit einem barocken Gehabe. Sie haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Die katholische Kirche wird am Umgang mit Missbrauch gemessen. Auch wenn es nur eine Minderheit von Seelsorgern oder weltlichen Mitarbeitern war, die sich an Schutzbefohlenen verging, muss sie strengste Maßstäbe an sich anlegen. Das häufig zu hörende Murren, dass man mit der Kirche schärfer ins Gericht gehe als mit anderen Institutionen, stimmt. Nur gibt es dafür auch guten Grund: An eine Kirche legt man höhere Maßstäbe an als an den örtlichen Schützenverein.

Papst und Bischöfe werden mehr als symbolische Zeichen setzen müssen. Es bedarf einer unabhängigen Instanz, die die Beschwerden und Klagen von Betroffenen unverzüglich annimmt und bewertet. Diese Instanz kann den Vorgang bewerten, sie könnte Entschädigungen zusprechen und Sanktionen aussprechen. Dieser Gerichtshof stünde neben Ordinariat und Bischof, nicht unter ihm.

Werden die Bischöfe einem derart weitreichenden Schritt zustimmen? Die Erfahrung lehrt, dass sich jedes System zunächst einmal selbst erhält. Für den politischen Unterbau von Religionen gilt das erst recht. Der Flügel der Aufklärer, der etwas auf dem Gesprächsweg ändern will, wird zurückgedrängt. Die Mehrheit, zumal die katholische, liebt den Status quo. Eine Machtteilung auf friedlichem Wege käme einer Revolution von oben gleich. Und doch, der Zeitpunkt ist günstig.



