Frau Professor Römmele, in wenigen Tagen wird ein neues Europa-Parlament gewählt. Warum stößt der Wahlkampf auf so wenig Interesse? Warum löst er wenig Begeisterung aus?

Weil es keine Themen im Wahlkampf gibt. Der Wahlkampf ist inhaltsleer. CDU und SPD haben ein nahezu identisches Wahlprogramm. Die Wähler sehen kaum Unterschiede. Der zweite Punkt ist, dass bei Wahlen Personen eine große Rolle spielen – und da haben wir Kandidaten, die wenig sichtbar sind.

Andrea Römmele | Bild: Hans-Juergen Goetz

Katarina Barley von der SPD ist als Bundesjustizministerin noch die große Ausnahme, weil sie aufgrund ihres Amtes eine gewisse Sichtbarkeit hat. Aber alles in allem handelt es sich bei den Europawahlen um die zweite oder gar dritte Personalreihe, die man nicht kennt. Das mobilisiert extrem wenig Leute.

Verstehen die Wähler überhaupt, wozu man das Europa-Parlament braucht?

Die Wähler verstehen durchaus, dass das Europa-Parlament und auch die Europäische Kommission unseren Alltag regeln. Aber mobilisieren lassen sich die Menschen nicht dafür. Das liegt auch daran, dass Europa im Augenblick keine überzeugende Geschichte, kein überzeugendes Narrativ hat.

...also eine Art sinnstiftende Erzählung, die in wenigen Worten sagt, warum die europäische Einigung notwendig ist. Worin könnte sie liegen?

Bisher lautete das europäische Narrativ so, dass die Europäische Union der Garant für Frieden auf unserem Kontinent ist. Das versteht die ältere Generation, das hat sie miterlebt. Für die jüngere Generation zählt das weniger, weil Frieden für sie selbstverständlich ist.

villingen-Schwenningen VS-Forum: Expertin fordert mehr Debatten und inhaltlichen Streit für mehr Demokratie Das könnte Sie auch interessieren

Auch dass man ungeschränkt reisen kann, überzeugt sie nicht. Auch der Verweis auf die Wirtschaft reicht nicht als Sinnstiftung. Ich denke, man muss die gemeinsamen Werte in den Vordergrund rücken, ebenso das hohe Gut der Freiheit und die gemeinsame Geschichte.

Die Europa-Gegner haben eine solch einen klaren thematischen Ansatz. Warum fällt das denen so leicht?

Weil die etablierten Parteien so viel Platz lassen. Sie besetzen im Wahlkampf kaum ein Thema europäisch. In diese Lücke stoßen die antieuropäischen und zum Teil auch antidemokratischen Parteien. Sie haben mit der Flüchtlingspolitik ein Thema, auf dem sie herumreiten können. Da sich dieses Problem aus ihrer Perspektive nur national lösen lässt, muss man zurück zum Nationalstaat. Die etablierten Parteien halten dem nichts entgegen.

Hätte die Politik dies nicht schon 2015 sehen können, beim Beginn der Flüchtlingswelle, auf die keine europäische Antwort gegeben wurde?

Ein Problem der Europäischen Union ist ihre Langsamkeit. Die EU ist ein kompliziertes Konstrukt, in dem Abstimmungsprozesse extrem lange dauern. Klar, Europa hat das sehen müssen. Klar, Europa hat zu spät reagiert. Letztendlich ordnen die Einzelstaaten ihre Interessen sehr häufig über eurorpäische Interessen. Wenn Europa eine Zukunft haben will, muss es stärker auf der Tagesordnung der nationalen Parlamente ankommen. Vor allem aber muss es mehr in den Herzen der Bürger ankommen.

Warum ist die Euroskepsis gerade in Osteuropa so stark? Dort habe die Menschen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs doch am meisten von Förderung und Zuschüssen profitiert.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gab es zunächst eine erklärbare Distanz zur Politik. Zudem gab es viele Verlierer – das darf man nicht vergessen. Viele Menschen fragen sich dort: Warum wird mir nicht geholfen, dafür aber anderen, Flüchtlingen beispielsweise? Ein wichtiger Punkt ist, dass die Meinungsfreiheit beschnitten ist, vor allem in Ungarn. Die Menschen werden nicht mehr in der Balance informiert, wie wir das in Deutschland gewohnt sind. Vor allem aber waren diese Länder sehr viel weniger mit Zuwanderung konfrontiert. Die Angst vor dem Fremden und die Angst vor der Globalisierung ist dort stärker als im Westen. Das gilt auch für Ostdeutschland.

Kann man mit Populisten reden, mit Parteien wie der AfD?

Sich mit einer Partei, die gewählt wurde, nicht auseinanderzusetzen, ist undemokratisch. Man muss sie auf dem inhaltlichen Schlachtfeld schlagen. Man muss sie fragen: Was sind eure Vorschläge zur Digitalpolitik, zur Gesundheitspolitik, zur Demografie, zur alternden Gesellschaft? Wie soll unser Sozialsystem aussehen? Die Nicht-Antworten sind entlarvend. Wir können es deshalb nicht laut genug sagen: Demokratie kann durch Demokratie abgeschafft werden.