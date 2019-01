Das Jahr 2019 hat kaum begonnen, da richten sich in der Politik schon alle Blicke auf den Herbst. Denn der droht schicksalhaft zu werden. Auf dem Spiel stehen nicht nur der Fortbestand der großen Koalition, das Schicksal von Kanzlerin Angela Merkel und das Überleben mindestens einer der beiden alten Volksparteien. Es geht um mehr. Ums große Ganze, um den Zusammenhalt und die politische Kultur im Land.

Fast alles, was in diesem Jahr auf der politischen Bühne gesagt, getan oder unterlassen werden wird, wird im Zeichen der drei Landtagswahlen in Ostdeutschland stehen. In Brandenburg und Sachsen wird am 1. September, in Thüringen am 27. Oktober gewählt. Schon jetzt lösen diese Termine in weiten Teilen des politischen Spektrums nackte Panik aus. Denn die AfD hat beste Chancen, in gleich drei ostdeutschen Landesparlamenten eine führende, wenn nicht gar die stärkste Kraft zu werden.

Natürlich wird der Wahlkampf der Rechtspopulisten einmal mehr die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel seit 2015 in den Mittelpunkt rücken. Auf die CDU unter ihrer neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer kommen unangenehme Fragen zu. Ein programmatischer Rechtsruck mit Blick auf die ostdeutschen Wähler würde unweigerlich zum Konflikt mit Merkel führen, die ja weiter Kanzlerin bleiben will. Und viele Wähler aus der Mitte verschrecken. Noch kann viel passieren bis zum Herbst. Doch werden die Prognosen von einem AfD-Triumph im Osten wahr, wird unweigerlich auch die Frage nach der Verantwortung Merkels laut werden. Nicht ausgeschlossen, dass dies zur vorzeitigen Kanzlerinnen-Dämmerung führt. Äußerst schmerzhaft dürfte auch die Diskussion werden, die einige CDU-Politiker bereits angestoßen haben, weil FDP und Grüne im Osten ja deutlich weniger Koalitionspotenzial bieten als im Westen: Ob nicht vielleicht doch, unter Umständen, Bündnisse möglich sein sollten, die früher als undenkbar galten. Mit der Linkspartei etwa, selbst eine Zusammenarbeit mit der AfD wollen einzelne Christdemokraten im Osten nicht mehr gänzlich ausschließen. Mit dem Schwung, den die CDU aus dem munteren Dreikampf um den Vorsitz mitgenommen hat, könnte es angesichts des riesigen Konfliktpotenzials schnell vorbei sein.

Noch viel schlimmer aber ist die Lage bei der SPD. Eigentlich kann sich ihre Bilanz in der großen Koalition durchaus sehen lassen, viele Projekte tragen ihre Handschrift. Doch die Wähler nehmen das nicht mehr wahr, die einst so stolze Sozialdemokratie kommt aus dem Umfrage-Keller nicht heraus. Das Lager derer, die deshalb den Ausstieg aus der GroKo fordern, wird immer größer, und so wird es im Herbst mächtig knallen. Dann will die SPD ja Halbzeitbilanz über ihre Regierungsbeteiligung ziehen und über deren Fortsetzung entscheiden. Richtig machen kann sie es dabei eigentlich nicht. Wirft sie hin, straft sie der Wähler fürs Davonlaufen. Macht sie weiter, klappt es kaum mit der Schärfung des eigenen Profils. Zerstritten wird sie in jedem Fall wirken, so ist die Gefahr groß, dass die SPD bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen weiter an Boden verliert. Dass in Brandenburg SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke weiterregieren kann, ist mehr als fraglich. Steht für die CDU im Herbst viel auf dem Spiel, geht es für die Genossen um die nackte Existenz.

Aufhalten können die beiden angeschlagenen Volksparteien den drohenden Niedergang noch am ehesten, wenn sie sich zusammenraufen. Nach dem turbulenten, von erbittertem Streit geprägten Jahr 2018 wünschen sich viele Bürger nichts mehr als eine Regierung der ruhigen Hand. Die konsequent die wirklichen Probleme der Menschen anpackt. Etwas unternimmt gegen Löhne, die manchmal kaum zum Leben reichen, explodierende Mieten, verfallende Infrastruktur, schummelnde Autobosse und Einbrecherbanden. Noch bleibt Zeit, einen Triumph der rechtspopulistischen AfD im Osten zu verhindern.