von Martin Ferber, Berlin

Muslim ist nicht gleich Muslim. Eigentlich eine Binsenweisheit, obgleich es in diesem Land Kräfte gibt, die gerne pauschal über den Islam urteilen, erst recht ihn pauschal verurteilen. Es gibt Sunniten, Schiiten, Aleviten und die Ahmadiyya, es gibt Strenggläubige, Liberale und Säkulare. Und die in Deutschland lebenden Muslime kommen aus der Türkei oder Nordafrika, dem Iran oder Saudi-Arabien, Länder und Regionen, die historisch wie kulturell nur wenige Gemeinsamkeiten haben.

Diese Vielfalt erschwert den Dialog. Wer vertritt die in Deutschland lebenden Muslime? Wer hat ein Mandat, für sie zu sprechen? Einen zentralen Ansprechpartner analog zur katholischen Bischofskonferenz oder dem Rat der EKD gibt es auf muslimischer Seite nicht. Dieses Problem überschattet seit Beginn die Deutsche Islamkonferenz, die vor zwölf Jahren vom damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble ins Leben gerufen und von seinen Nachfolgern mit mal größerer, mal geringerer Begeisterung fortgeführt wurde. Ansprechpartner waren vor allem die vier großen Verbände, der Zentralrat der Muslime in Deutschland, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib), der Islamrat und der Verband der Islamischen Kulturzentren, die 2007 den „Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland“ als gemeinsames Dach bildeten. Aber selbst diese vier großen Verbände konnten nie den Anspruch erheben, alle Muslime zu vertreten, der Koordinierungsrat selber ist bis heute weder ein eingetragener Verein noch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, er hat kein Büro und kein Budget, womit er als Partner der Regierung entfällt. Und Ditib hat sich als Sprachrohr Erdogans ins Abseits gestellt.

Der neue Innenminister Horst Seehofer unternimmt nun nach längerer Pause einen neuen Anlauf, indem er die großen Verbände umgeht und das Gespräch mit Initiativen und Einzelpersonen sucht. Statt auf eine winzige Funktionärsschicht setzt der Noch-CSU-Chef auf die breiter werdende muslimische Zivilgesellschaft in Deutschland und ermuntert sie, einen Islam aus, in und für Deutschland zu schaffen.

Das ist aller Ehren wert, da die Politik damit jene Kräfte zu stärken versucht, die auf Integration setzen und die Religion nicht zu politischen Zwecken missbrauchen. Und doch repräsentieren auch diese Muslime nur einen kleinen Ausschnitt ihrer Religionsgemeinschaft, ihr Einfluss endet spätestens an den Eingangstüren der Moscheen, die von Vereinen betrieben werden, die ihrerseits ihr Geld wie ihre Imame aus der Türkei oder aus Saudi-Arabien erhalten. Was diese meist ultrakonservativen Imame, die noch dazu kein Wort Deutsch beherrschen, hinter den verschlossenen Türen predigen, hat mehr Einfluss auf die Muslime als das, was auf der Islamkonferenz besprochen wird. Insofern ist auch Seehofers Forderung an die Moscheevereine, sich von ihren ausländischen Geldquellen unabhängig zu machen, richtig, aber auch äußerst schwierig zu realisieren, solange es keine vom Staat anerkannte islamische Religionsgemeinschaft gibt. Ein Teufelskreis.

Wie seine Amtsvorgänger dürfte auch Horst Seehofer rasch an die Grenzen der Islamkonferenz stoßen. Der Dialog ist wichtig, der Austausch ebenso, aber wenn er ohne Folgen bleibt, dreht man sich im Kreise. Der Innenminister hat weder die Befugnis noch die Mittel, den Islam nach seinen Vorstellungen zu reformieren. Es gilt das Grundrecht der Religionsfreiheit. Veränderungen im Islam können nur durch Muslime erfolgen – wie auch das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zur Gleichstellung von Frau und Mann oder zur Gewaltfreiheit. So lange aber Länder wie die Türkei oder Saudi-Arabien glauben, als Schutzmacht der in Deutschland lebenden Muslime agieren und die Religion für politische Zwecke missbrauchen zu müssen, steht die aufgeklärte muslimische Zivilgesellschaft, die einen deutschen Islam vertritt, auf verlorenem Posten.

