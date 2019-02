Respekt, SPD! Da habt ihr euch wieder ein Gesetz mit einem hübschen Namen einfallen lassen. Nach dem „Gute-Kita-Gesetz“ und dem „Starke-Familien-Gesetz“ nun also die „Respekt-Rente“. Komplizierte politische Konzepte in Kindersprache verpackt – damit versuchen die Sozialdemokraten zu punkten. Ob’s auch gelingt? Viel scheint sie von den intellektuellen Fähigkeiten ihrer Wähler nicht zu halten. Entscheidender aber ist, ob die Inhalte stimmen. Leider haben sich die Genossen auch hier verkalkuliert.

Dabei ist die Motivation hinter dem Gesetz durchaus richtig. Denn niemand kann etwas dagegen haben, wenn eine Frisörin, die 40 Jahre zum Mindestlohn geschuftet hat, im Alter ihr Auskommen hat. Die Grundrente, so der Ansatz von Arbeitsminister Hubertus Heil, soll den hart arbeitenden Geringverdienern ein Alter in Würde bescheren – ohne dass sie ihre Bedürftigkeit umständlich nachweisen müssten und ohne dass ihr mühevoll Erspartes mit hineingerechnet würde. So weit, so nachvollziehbar.

Im Zweifel profitiert die Arztgattin

Wie immer, wenn an der Bürokratie gespart werden soll, läuft die soziale Leistung Gefahr, den Falschen zugutezukommen. In diesem Fall will Heil ausdrücklich darauf verzichten, die Respekt-Rente auf die wirklich Bedürftigen zu beschränken. Mit der Folge, dass auch die Arztgattin, die ihr Leben lang nur Teilzeit gearbeitet hat und es an der Seite ihres Gatten dennoch zu Wohlstand brachte, dasselbe Anrecht auf Grundrente haben soll wie die erwähnte Frisörin. Gerecht ist etwas anderes.

Gleichzeitig will die SPD zwar nicht auf Bedürftigkeit oder den Umfang der Arbeit schauen – aber es dafür mit den Arbeitsjahren ganz genau nehmen. Wer die von der SPD gesetzte Grenze von 35 Beitragsjahren knapp verfehlt, geht leer aus. Wer soll das verstehen? Der Koalitionspartner Union jedenfalls nicht. Weshalb Heils wolkige Pläne in ihrer derzeitigen Form auch verdampfen dürften wie Regentropfen in der Sonne.

Die eigentliche Nachricht der Heilschen Botschaft aber ist die Erinnerung an eine Information, die wir alle haben könnten: Eine Frisörin mit 40 Jahren Vollzeitarbeit zum Mindestlohn bekommt nur 514 Euro Rente. Das ist, gelinde gesagt, eine Unverschämtheit. Hier wird wirklich die Würde eines Menschen mit Füßen getreten. Und wofür? Dafür, dass wir uns den Billighaarschnitt auch locker alle paar Tage leisten können.

Vier Millionen leben prekär

Das ist übrigens der Mindestlohn, den Heils Parteikollegin Andrea Nahles vor ein paar Jahren mit der Union ausgehandelt hat – gegen erhebliche Widerstände. Und das ist derselbe Mindestlohn, der die Härten der SPD-Agenda-Politik ein wenig abfedern sollte. Noch längst nicht ausreichend, wie dieses Beispiel zeigt. Die niedrigen Löhne, die man vielen Berufsgruppen zugemutet hat, machen sich doppelt bei der Rente bemerkbar. Vier Millionen jetzige und künftige Rentner, so die Berechnungen des Arbeitsministeriums, sollen von den Segnungen des Respekt-Rente-Gesetzes profitieren. Vier Millionen Rentner, die ansonsten unter prekären Bedingungen leben müssen.

Wer an diesem Zustand wirklich etwas ändern will, kommt an einer Erhöhung des Mindestlohns nicht vorbei. Das werden viele Arbeitgeber, die sich im Konkurrenzdruck globaler Märkte befinden, nicht gerne hören. Die Botschaft aber auch für sie müsste sein: Rentner, die nichts haben, können auch nichts kaufen. Das schadet letztlich auch der deutschen Wirtschaft.

Mit der Union aber dürfte ein höherer Mindestlohn nicht zu machen sein. Anders sieht es mit einem Grundrenten-Konzept aus, wie es im Koalitionsvertrag steht: mit Bedürftigkeitsprüfung. Und, liebe SPD, bitteschön auch mit Finanzierung – nicht auf Kosten künftiger Generationen. Das klingt dann vielleicht nicht so knackig wie Respekt-Rente, wäre aber nur fair gegenüber den Betroffenen.