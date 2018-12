Brüssel hat die Faxen dicke. "Ich rede nicht vom Brexit, aber Bern sollte verstehen, dass der Appetit der EU auf weitere Sonderkonditionen und Ausnahmen in den vergangenen Jahren drastisch gesunken ist." Es sind die Worte von Michael Karnitschnig, Kabinettsschef des EU-Kommissars Johannes Hahn, zuständig für das Rahmenabkommen mit der Schweiz. Die Verhandlungen, die Jahre währten und noch mehr Jahre Vorlauf hatten, kamen Ende November zwar zum Abschluss. Doch der Bundesrat hat den 35-Seiten starken Entwurf nicht angenommen, sondern lediglich zur Kenntnis genommen. Die Schweizer Volksvertretung will zunächst Konsultationen mit Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Wirtschaftsverbände führen, bevor sie im Frühjahr ihre abschließende Meinung an Brüssel übermittelt.

Europaabgeordneter Andreas Schwab (CDU), Stellvertretender Vorsitzender in der Delegation für die Beziehungen zur Schweiz, macht aus seinem Unmut darüber keinen Hehl. "Das Thema ist ohnehin schon alt und jetzt ist es noch ein paar Monate älter geworden", sagt er dem SÜDKURIER. Im Herbst 2019 konstituiert sich der Bundesrat zudem neu. Bis dahin könne man ohnehin nichts machen, habe er von Schweizer Seite erfahren.

Bis Jahresende sollte die Verhandlung ursprünglich beendet sein

Dabei stand eigentlich Zeitdruck hinter dem Papier, dass die EU zum Jahresende unter Dach und Fach haben wollte. Denn die Gemeinschaft hatte die sogenannte Schweizer Börsenequivalenz, also den Zugang zum europäischen Finanzmarkt, nur vorrübergehend für ein Jahr akzeptiert, diese Frist läuft aber am 31. Dezember aus. Nun zeichnet sich ab, dass die Kommission die Duldung um einige Monate verlängert, um die Entscheidung des Bundesrats abzuwarten. Davon profitiert allerdings auch die Europäische Union – bei den Wertpapieren liegen beide Seiten in etwa gleichauf, sagt Schwab.

Dennoch ist das Abkommen für die EU unabdinglich, macht der Abgeordnete deutlich. Denn die Schweiz sei in einigen Bereichen mittlerweile "weit entfernt" von den Binnenmarktregeln. Streitpunkt bleibt das Arbeitsrecht und der Lohnschutz. "Schweizer dürfen bei uns zu ganz anderen Bedingungen arbeiten als europäische Unternehmen", kritisiert Schwab. Er fordert gleiche Bedingungen auf beiden Seiten. Auch die Regelung für grenzüberschreitende Dienstleistungen bleibt strittig. Bislang müssen europäische Auftragnehmer ihre Arbeit in der Schweiz acht Tage vorher anmelden und eine Kaution hinterlegen. Die EU hält dies für diskriminierend, weil für Schweizer in der Europäischen Union keine solchen Regeln gelten. Doch auf eine Streichung wollte sich Bern nicht einlassen, die Gewerkschaften fürchten um den Lohnschutz im Land. Der Kompromiss von vier Tagen Voranmeldefrist ist für Schwab allerdings keine Lösung: "Wenn jemand krank wird, weiß er das nicht vier Tage vorher. Es muss möglich sein, dann kurzfristig einen Ersatz anzumelden", verlangt er.

Die Schweizer fürchten ohne eine solche Regelung eine Zunahme der Schwarzarbeit. Dieses Risiko sieht Schwab weniger. "Wir wollen auch, dass die Schwarzarbeit bekämpft wird, aber bitte effektiv", schimpft er. Eine mehrtätige Voranmeldefirst schaffe keine echte Abhilfe.

Auch ein Schiedsgericht scheint unerwünscht

Auch der Kompromiss, ein gemeinsames paritätisches Schiedsgericht einzurichten, stößt bislang auf wenig Gegenliebe in Bern. Dabei würde sich ein solches Gericht aus je einem europäischen und einem Schweizer Richter konstitutieren, die gemeinsam einen dritten benennen. Ist eine Konsultation nötig, müsste sich das Schiedsgericht allerdings doch an den Europäischen Gerichtshof wenden. Dessen Weisung wäre dann auch bindend. Darauf will sich die Schweiz nicht einlassen.

Woran es eigentlich hakt, betont Schwab, sei allerdings die fehlende öffentliche Debatte über das Rahmenabkommen. Bislang werde nicht über Details diskutiert, die die Vorteile und Wichtigkeit des Vertrags deutlich machen könnten. Optimistisch, dass das Rahmenabkommen ratifiziert wird, bleibt der Europaabgeordnete dennoch. "Aber wann das sein wird, dazu kann ich nichts sagen", meint er nur.