Die Krise in Venezuela spitzt sich mit jedem Tag weiter zu. Das Land steht am Rande eines Bürgerkriegs und US-Präsident Donald Trump mischt sich mit seiner üblichen Elefant-im-Porzellanladen-Taktik ein.

Nur, dass es hier nicht um zerschlagenes Porzellan geht, sondern um Krieg oder Frieden in einem Land, das vor einem demokratischen Umbruch steht.

Es ist wieder einmal eine Situation, in der die EU auf internationale Bühne gefordert wäre – aber ihre Rolle nicht zu erfüllen vermag.

Innere Querelen

Die internen Querelen in der europäischen Gemeinschaft behindern ihre Handlungsfähigkeit, sowohl intern als auch extern. Dass die EU nicht in der Lage ist, eine einheitliche Haltung gegenüber Venezuela einzunehmen, spricht Bände und zeigt, wie tief die Gräben in der Europäischen Union mittlerweile sind.

Die teils schwierigen Koalitionen in den Regierungshauptstädten verhindern schon innerhalb eines Landes eine einheitliche Positionierung: wie etwa in Italien, wo sich links- und rechtspopulistische Kräfte zusammengetan haben.

Ungarns Regierungschef Viktor Orbán ist dazu übergegangen, Entscheidungen der EU nach Gusto zu blockieren, wie etwa mit Blick auf die Arabische Liga und einer engeren Zusammenarbeit auch im Bereich der Migration.

Hülle der Diplomatie

Der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini bleibt nichts anderes, als auf Diplomatie zu setzen – doch selbst dafür fehlt ihr ein klares Mandat.

Die sogenannte Kontaktgruppe ist das Ergebnis dieses Dilemmas: Sie soll nicht auf ein bestimmtes Ergebnis hinarbeiten, aber wohl Schlimmeres verhindern. Die venezolanische Verfassung soll wieder voll in Kraft treten, ein handlungsfähiges Parlament entstehen, Neuwahlen kommen.

Geschichte Sie ließen Menschen verschwinden und foltern: Diese zehn Diktatoren prägten Süd- und Mittelamerika Das könnte Sie auch interessieren

Doch gegen all das stemmt sich Präsident Nicolas Maduro mit aller Macht. Noch steht ein Großteil des Militärs hinter ihm. Nicht ohne Grund – das von Maduro sorgfältig errichtete Netzwerk von Günstlingen um ihn herum wirkt wie ein Schutzwall: Denn verliert der Machthaber seinen Posten als Präsident, könnten auch die korrupten Strukturen und Verflechtungen zwischen Staatsdienern und -unternehmen aufbrechen.

Dass sich das Volk diesmal nicht von der drohenden Niederschlagung durch das Militär schrecken lässt, verleiht Hoffnungsträger Luis Guaidó ungeahnte Stärke. Denn je mehr Menschen sich hinter ihm versammeln, desto schwieriger wird es auch für die Offiziere und Generäle hinter Maduro, sich gegen das Volk zu stellen.

Kurz vor dem Umbruch

Venezuela steht vor einem demokratischen Umbruch – das zeigt auch der wachsende internationale Rückhalt für den Oppositionsführer und Parlamentspräsidenten Guaidó. Frankreich, Spanien, Großbritannien, Österreich und Deutschland haben ihn als Übergangsstaatschef anerkannt.

Doch ihre Wirkungskraft ist nur halb so stark wie jene einer vereinten Europäischen Union, die sich gesammelt hinter jenen Mann stellt, der nichts anderes tut, als demokratische Verhältnisse in seinem Land zu fordern.

Härtere Sanktionen nötig

Der EU bleibt ob der inneren Blockade nichts anderes, als die bereits 2018 verhängten Sanktionen zu verlängern, wie zuletzt im November geschehen. 18 Unterstützer Maduros – darunter dessen Innenminister – sind von der Einreise in die EU ausgeschlossen, ihr dortiges Vermögen ist eingefroren.

Der Export von Waffen und Ausrüstung nach Venezuela bleibt weiter verboten. Gleichzeitig sieht sich die Gemeinschaft zu Recht in der Pflicht, humanitäre Hilfe zu leisten. Die Frage aber bleibt, ob die Hilfe überhaupt ankommt, wenn die Güter die unzähligen Militärkontrollposten passieren müssen.

Von den Sanktionen der EU haben sich Maduro und seine Günstlinge bislang nicht beeindrucken lassen. Denn die Zahl der Unterstützer weltweit ist nach wie vor groß. Russland, China, die Türkei, Kuba, Bolivien und Nicaragua gehören zu jenen Staaten, die ihren Einfluss auf das ölreiche Land nicht verlieren wollen.

So lange das so ist, wird die EU wenig mit ihrer Kontaktgruppe erreichen können. Sie muss mit einem Machtwort auftreten.