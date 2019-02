Ulrich Eith (57) ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Freiburg und Direktor des Studienhauses Wiesneck. Er gilt als Experte der Parteienlandschaft.

ARCHIV – 13.08.2015, Baden-Württemberg, Buchenbach: Der Politologe Ulrich Eith steht vor einem Bücherregal. (zu dpa «Politologe zu Chemnitz: «Eigentümliches Demokratieverständnis»» vom 31.08.2018) Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit | Bild: Patrick Seeger

Herr Eith, wie stark ist die AfD in Südbaden wirklich?

Das lässt sich an den Wahlergebnissen ablesen. Bei den Bundestagswahlen erzielte die AfD im Westen nur in Bayern und Baden-Württemberg mehr als zwölf Prozentpunkte. Allerdings wird man erst bei den Kommunalwahlen sehen, wie weit es mit ihrer flächendeckenden Verbreitung tatsächlich bestellt ist. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob es überall Listen geben wird.

Warum nicht?

Für eine Protestpartei reicht es, verbreiteten Unmut bei den Wählern erfolgreich aufzugreifen und öffentlich zu vertreten. Wer für eine Partei bei Kommunalwahlen kandidiert, tut dies in der Regel aus inhaltlicher Überzeugung und weitgehender Übereinstimmung mit den Zielen der Partei.

Die AfD scheint besonders hier in der Region zerstritten. Wie kommt das?

Für neue Parteien, insbesondere am Rande des politischen Spektrums, ist es keineswegs ungewöhnlich, dass sie zunächst den ein oder anderen Konflikt auszufechten haben. Auch bei den Grünen sammelte sich anfangs ein breites ideologisches Spektrum, das sich erst zurechtrücken musste. Bei der AfD war von Anfang an zu beobachten, dass es immer wieder inhaltliche Auseinandersetzungen gerade mit Leuten aus Baden-Württemberg gegeben hat. Aktuell läuft die AfD Gefahr, vom Bundesverfassungsschutz beobachtet zu werden. Dies hat immerhin dazu geführt, dass nun auch die Parteispitze genauer hinsieht und im ein oder anderen Fall versucht, sich von Leuten mit klar rechten Einstellungen jenseits des demokratischen Spektrums zu trennen.

So wie Wolfgang Gedeon und Stefan Räpple... Auch Detlev Gallandt, Vorsitzender im Kreisverband Bodensee, machte schon von sich reden. Ist rechtes Gedankengut einfach Teil der Partei?

Bislang ganz eindeutig ja. Und es wird auch zukünftig nicht reichen, nur bei Mitgliedern oder Neuaufnahmen zu schauen, ob sie im demokratischen Spektrum zu verordnen sind. Aber es ist zumindest ein Anfang, dass die Partei diese Problematik endlich anerkennt und sich damit auseinandersetzt. Andererseits praktizieren prominente und weniger prominente Vertreter der AfD bis hin zur Parteispitze immer wieder ein durchschaubares Doppelspiel. Mit rechtsextremen Tabubrüchen wird gezielt öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt, um sich am nächsten Tag ebenso medienwirksam von den zunächst eingenommenen Positionen wieder zu distanzieren. So lässt sich nicht nur ein breites Spektrum von bürgerlich rechten bis rechtsextremen Wählern ansprechen. Die AfD inszeniert sich zudem für ihre Anhänger geschickt als unschuldiges Opfer der ("Staats"-) Medien, die die Partei aus Sicht der AfD bewusst ins falsche Licht rücken.

Auch die Junge Alternative geriet bereits in die Kritik. Der Verfassungsschutz beobachtet die Organisation, die sich intern nun zweiteilt. Was sagt das über die Partei?

Es unterstreicht die Notwendigkeit, dass dieses Thema vom Verfassungsschutz angestoßen und in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird. Offensichtlich hat die Junge Alternative auch Mitglieder angezogen, die selbst aus Sicht der AfD keinesfalls eindeutig dem demokratischen Spektrum zuzuordnen sind. Bezeichnend ist auch, dass eine ganze Reihe von Mitgliedern die AfD wegen ihrer Radikalisierungstendenzen wieder verlassen haben.