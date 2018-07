Das Bundesverfassungsgericht hat ein wegweisendes Urteil für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland gefällt. Das Positive: Die Sendeanstalten haben Planungs- und Rechtssicherheit. Seit der Umstellung von den geräteabhängigen Rundfunkgebühren – den so genannten GEZ-Gebühren – auf einen wohnungsabhängigen Rundfunkbeitrag im Jahr 2013 wurde in einer Vielzahl von juristischen Gutachten und Beiträgen immer wieder in Zweifel gezogen, ob ein solcher Beitrag überhaupt verfassungsgemäß sei. Und klargestellt ist erneut, dass auch diejenigen bezahlen müssen, die das Angebot überhaupt nicht nutzen wollen: "Auf das Vorhandensein von Empfangsgeräten oder einen Nutzungswillen kommt es nicht an" – so formuliert das Gericht explizit im Urteil.

Nur einen Kritikpunkt beseitigt

Nur ein kleiner Teil der Vorschriften zur Erhebung des Beitrags muss nachgebessert werden – im privaten Bereich soll, wer mehrere Wohnungen besitzt, nur einmal Gebühr bezahlen müssen. Damit wird eine Ungerechtigkeit zwar beseitigt, andere Ungleichbehandlungen aber werden toleriert – etwa, dass eine WG nur einen Beitrag entrichten muss und Alleinlebende dadurch verhältnismäßig stärker belastet werden.

Bilanzvorteil durch ARD und ZDF?

Betriebe und Unternehmen aber müssen auch künftig betriebsstättenabhängige Beiträge bezahlen – was für Autovermieter, Reiseanbieter oder Handwerks- und Gewerbebetriebe ordentlich ins Geld gehen kann. Dass die Richter in dem Programmangebot einen erwerbswirtschaftlichen Vorteil sehen, ist eine Argumentation, die Wirtschaft, Handel und Gewerbe wohl kaum anhand ihrer Bilanzen nachvollziehen können. Die Unterstellung, dass erfolgreicher wirtschaften kann und zufriedenere Kunden und Mitarbeiter hat, wer öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und TV-Empfang hat, ist, bei allem Respekt, ein schlechter Witz.

Qualitätsdebatte findet nicht statt

Dieser Punkt weist schmerzlich darauf hin, was mit dem Urteil versäumt wurde: Unabhängig von der Existenzsicherung des Systems eine Qualitätsdebatte anzustoßen und ARD und ZDF mit auf den Weg zu geben, ihrem eigentlichen, ursprünglichen Auftrag gerecht zu werden beziehungsweise den Auftrag neu zu justieren. Was eine "bedarfsgerechte Finanzierung" ist, sollte sich in erster Linie daran orientieren, wie sich der öffentlich-rechtliche Auftrag erfüllen lässt: Ein umfangreiches, so nicht anderweitig auf dem Markt erhältliches Angebot in Form von Vollprogrammen, Spartenprogrammen, Zusatzangeboten und einem Bildungsprogramm anzubieten. Den Sendern einen inhaltlichen Auftrag zu geben, ist selbstredend nicht Aufgabe der Verfassungsrichter. Aber die Urteile der vergangenen Jahre zeigen, dass Karlsruhe durchaus gewillt ist, gesellschaftliche Prozesse anzustoßen.

Staatsfern finanziert, staatsnah kontrolliert

Und auch dies gehört zur Wahrheit: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll zwar staatsfern finanziert werden, die Rundfunkratsgremien werden aber nach wie vor staatsnah durch die Politik besetzt. Inhaltlich unabhängig sind die Sender damit nicht. Dass die Richter auf diesen Geburtsfehler des Systems und auf die durchaus berechtigte Kritik am Qualitätsangebot und der Verwendung der Beiträge überhaupt nicht eingehen, wird die Debatte wohl kaum verstummen lassen. Im Gegenteil: Wer so abgehoben argumentiert, befeuert sie sogar noch.

Auch die EU könnte noch mitreden

Aber das letzte Urteil zu diesem Thema ist noch nicht gesprochen. Die Gegner werden nicht locker lassen. Beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ist seit August 2017 ein Verfahren anhängig, in dem das Landgericht Tübingen prüfen lassen will, ob es sich bei der Rundfunkgebühr um eine verdeckte Subvention für ARD und ZDF handeln könnte. Ein Aspekt, mit dem sich auch das Bundesverwaltungsgericht bereits befasst hat. In diesem Fall müsste die EU-Kommission eine Genehmigung dafür erteilen. Und was das Wettbewerbsrecht betrifft, herrschen in der EU andere Maßstäbe.

