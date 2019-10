Erntedank ist ein altmodisches Wort. Die meisten Konsumenten nehmen Nahrungsmittel als eine fertige Ware und Konfektioniertes wahr, das man im Markt kaufen kann. Am besten mehrfach verpackt und mit adrettem Klarsichtfenster. Die eingesargte Karotte, ein Stück Putenfleisch unter Zellofan.

Kirchen halten tapfer am Erntedank fest

Noch fremder als Ernte mutet der zweite Wort an – Dank. Wofür denn danken, wo man schon bezahlt? Nahrung sei eine Ware wie andere Waren auch, wie ein Satz Autoreifen oder ein Paar Schuhe, hört man dann. Da gebe es nichts zu danken, nur zu bezahlen.

So oder ähnlich lautet mancher Kommentar dieser Tage. Die Kirchen halten tapfer am Erntedank fest und feiern den ersten Sonntag im Oktober mit den Früchten des Herbstes.

Die Altäre werden geschmückt. Vor allem auf dem Land ist der Kürbis- und Karotten-Sonntag noch immer etwas Besonderes.

Heidnischer Ursprung

Man ahnt den heidnischen Ursprung der Feier: Die Natur schenkt dem Menschen Getreide und Nahrung für ein weiteres Jahr. Früher ging die Danksagung an die zuständigen olympischen Ressortleiter. Demeter für die Erde, Minerva für den Ackerbau, der lebenslustige Bacchus für den Wein.

Und Diana schützte das Wild vor dem übereifrigen Jäger. Die Christen huldigen nur einem Gott, doch wirken neben ihm die Heiligen, die sich oft um die Nahrungskette kümmern.

Wendelin, Leonhard, Franziskus sind die bekanntesten. Ohne Leib auch keine Seele.

Was auf dem Teller liegt

Wer sich heute mit Ernährung beschäftigt, betritt nicht den Garten Eden, wo schon die Festtafel eingedeckt ist. Er setzt seinen Fuß auf heißen politischen Boden.

Nicht mehr die glücklich unverhagelte Ernte steht im Mittelpunkt, sondern das Wachstum zuvor: Die Saat und das möglicherweise veränderte Saatgut werden erst einmal hinterfragt.

Verarbeitung und Vermarktung der Lebensmittel werden durchleuchtet bis auf die weiten Wege, die ein Gemüse zurücklegt, bis es auf dem Teller liegt. Es ist grundsätzlich richtig, dass Konsumenten die Herkunft ihrer Speisen nachvollziehen; zu bewusst sind die Essenden geworden, zu viel wurde den Kunden verschwiegen.

Viele Speisekarten lesen sich wie Warnhinweise

Doch verstärkt sich bei mancher Analyse der Eindruck, dass die Tafel zum Seziertisch wird, wo Nahrung mit forensischem Besteck zerpflückt wird. Dabei sind Essen und Trinken natürliche Vorgänge. Andere Lebewesen essen aus Instinkt. Erst der Wohlstandsmensch zerbricht sich den Kopf darüber. Aus dem Hunger macht er eine Wissenschaft.

Viele Speisekarten lesen sich bereits wie Warnhinweise. Eifrig verweisen sie auf Spurenelemente und bedenkliche Zutaten. Das Essen wird nicht mehr nach Gusto, sondern nach dem Gefahrenstatus ausgewählt. Entscheidend sind die Intoleranzen.

Wenn der Eindruck nicht täuscht, leiden immer mehr Menschen unter immer mehr Unverträglichkeiten. Laktose, Gluten, Histamin, Fruktose – die Liste wird länger, das Menü immer selektiver.

Wer heute acht Leute nach Hause einlädt, wird am besten zwei Varianten kochen und sich davor drei Mal umhören, bevor er den Herd anschaltet. Sonst wird manchem Gastgeber das Essen buchstäblich im Halse stecken bleiben. Das Dinner ist kompliziert geworden, verkorkst.

Lamm aus Neuseeland

Das Tischgespräch widmet sich dann dem Volksbegehren mit dem verharmlosenden Namen „Rettet die Biene“. Dessen Urheber mögen die besten Absichten verfolgen, doch verkennen sie das Knäuel der Ursachen.

Im Kern steckt massives Misstrauen gegen die heimische Landwirtschaft dahinter. Mancher Konsument unterschreibt, doch die Folgen seiner Unterschrift tragen andere. Für ihn ist das ein Federstrich ohne Risiko. Für die Landwirte nicht. Später kauft er Lamm aus Neuseeland, weil es gerade im Angebot ist.

Das macht die Kampagne der grünen Kreuze verständlich, die in den vergangenen Tage in Feldern und Wiesen aufgestellt wurden. Sie warnen vor einer sterbenden Landwirtschaft vor der Haustür, was der auswärtigen Konkurrenz die Scheunentore öffnen würde.

Für die Landwirte geht es ums Überleben

Die grünen Kreuze sind drastisch, ein düsterer Wink vor dem Sonntag Erntedank. Manchen Kritikern geht die Kreuzsymbolik zu weit. Doch bedienen sich die Bauern nur der Bilder, die auch bei städtischen Demonstrationen zum Repertoire gehören. Warum also nicht auch im Kleefeld?

Hinter diesen Kreuzen steckt die Angst ums Überleben. Für die Landwirte geht es beim Volksbegehren ums Überleben und damit die Frage, wie oft sie die Sichelhenke noch zeremoniell begehen können. Ohne Ernte kein Erntedank – es sei denn, man wolle das Einbringen von Soja in Brasilien oder von Kiwis in Israel feiern. Wenn die heimischen Äcker erst einmal mannshoch verkrauten, wird sich keine Hand zum Erntedank rühren.



http://ulrich.fricker@suedkurier.de