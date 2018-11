Wie gefährlich können die Halbzeitwahlen für Trump wirklich werden?

Sollte sich die Machtkonstellation in beiden Kongress-Kammern, also im Abgeordnetenhaus und im Senat, grundsätzlich ändern, droht Präsident Trump sogar ein Amtsenthebungsverfahren. Doch Trump könnte auch gestärkt aus den Wahlen hervorgehen.

Eine demokratische Mehrheit in beiden Kammern gilt als unwahrscheinlich. Können die Demokraten Trumps Alleingänge dennoch eindämmen?

Ja, es ist wahrscheinlich, dass die Republikaner das Abgeordnetenhaus verlieren, aber ihre Senatsmehrheit verteidigen. Trump hätte dann größere Schwierigkeiten, Wahlversprechen umzusetzen, etwa eine große Grenzmauer zu Mexiko zu bauen. Diese Vorhaben werden auch mit US-Steuergeldern finanziert und müssen von beiden Kongress-Kammern bewilligt werden.

Politik Zwischenwahlen in den USA: Abrechnung mit Donald Trump Das könnte Sie auch interessieren

Sollten die Republikaner gestärkt werden, kann Trump machen, was er will?

Wenn die Republikaner die Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses behalten sollten, dann wäre Donald Trump gelungen, was in der US-amerikanischen Geschichte wenige Präsidenten vor ihm geschafft haben: nach zwei Jahren ihrer Amtszeit bei den Zwischenwahlen nicht Sitze und Mehrheiten im Kongress zu verlieren. Trump würde gestärkt aus den Wahlen hervorgehen – auch mit Blick auf eine mögliche Wiederwahl in zwei Jahren.

Die Zwischenwahl gilt als Vorbote der nächsten Präsidentschaftswahlen. Kann sich Trump entspannt zurücklehnen?

Nein. Aber Trump hat durchaus eine gute Chance, wiedergewählt zu werden. Mit der finanziellen Unterstützung der Militär-, der Finanz- sowie der Öl- und Gasindustrie und dem Segen der christlich Rechten ist der amtierende Präsident gut gerüstet, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2020 im Amt bestätigt zu werden.

Josef Braml, USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Autor des Buchs „Trumps Amerika – Auf Kosten der Freiheit“ | Bild: dirk enters_Berlin

Was hat er denn bisher erreicht? Was könnte seine Wiederwahl befördern?

Im Sinne der Waffen-Lobby, der Wall Street sowie der Öl- und Gasindustrie hat Trump bereits ganze Arbeit geleistet. Diese Interessengruppen werden Trumps Wiederwahl unterstützen, damit er seine Agenda des radikalen Staatsabbaus weitertreibt, also noch weniger Regulierungen und noch weniger Steuern. Das kann Trump auch über weitere Richterernennungen für das Oberste Gericht bewerkstelligen. Nicht nur seine wirtschaftslibertär gesinnten Geldgeber, sondern auch Trumps christlich-rechte Wählerbasis könnten den Ausschlag bei künftigen Wahlen geben.

Aber Trump ist nicht gerade bibelfest...

Christlich-rechte Wähler stimmten mit überwältigender Mehrheit ganz pragmatisch für den nicht so bibelfesten und wenig keuschen Trump, weil er ihnen zusicherte, nur von ihnen gebilligte Richter für den Obersten Gerichtshof zu nominieren. Mit einer Mehrheit im Supreme Court soll das liberale Abtreibungsurteil von 1973 revidiert werden.

Derzeit gibt es keine ernsthaften demokratischen Herausforderer Trumps. Ist eine Wiederwahl Trumps unumgänglich?

Die Demokraten wären gut beraten, nicht wieder von vorneherein politischen Selbstmord zu begehen und auf die etablierten Kandidaten wie die Kennedys zu setzen, sondern nach glaubwürdigen Außenseitern zu suchen. Der Kandidat müsste den Spagat zwischen der Wall Street und gewerkschaftsnahen Demokraten hinbekommen. Es besteht die Gefahr, dass Trump noch mehr in die Arbeiterwählerschaft der Demokraten eindringt.

Wie könnte er das schaffen?

Mit einer demokratischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus wäre es für Trump einfacher, sein kostspieliges Infrastrukturprogramm zu finanzieren. Wenn es um Ausgaben geht, die den Wählern ihrer Wahlkreise und Einzelstaaten zugutekommen, sind gewerkschaftsnahe Demokraten, sogenannte „Old Liberals“, durchaus bereit, mit dem Präsidenten zu stimmen.

Demokraten würden ernsthaft mit Trump zusammenarbeiten?

Es ist durchaus möglich, dass Donald Trump einen „New Deal“ mit dem selbsternannten Sozialisten und Arbeiterführer Bernie Sanders bewerkstelligt. Die beiden Freihandelskritiker sind sich darin einig, dass es zu allererst darum geht, amerikanische Arbeiter wieder in Lohn und Brot zu bringen. Nach dem Motto: „America first“ – koste es, was es wolle.

Fragen: Mirjam Moll

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein