von Christoph Donauer und dpa

Der Streit um die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Parteivorsitzenden und die Niederlage von Friedrich Merz spaltet weiterhin die CDU. Gegenkandidat Jens Spahn wies Spekulationen über eine Absprache zurück. Auf eine Frage zu Gerüchten, wonach er im zweiten Wahlgang an einer Absprache beteiligt gewesen sei, dass seine Anhänger zu Annegret Kramp-Karrenbauer überlaufen sollten, sagte er in einem Interview: „Ich kenne keine Absprache und war auch nicht Teil einer solchen Absprache.“ Seine Unterstützer hätten von ihm keine Empfehlung im zweiten Wahlgang gehabt. „Die Delegierten haben eigenständig entschieden.“

Spahn weist Vorwürfe zurück

Spahn war bei der Wahl zum CDU-Vorsitz auf dem Hamburger Parteitag am Freitag im ersten Wahlgang ausgeschieden. In der Stichwahl setzte sich Kramp-Karrenbauer knapp gegen den früheren Unions-Fraktionschef Friedrich Merz durch. Auch Gerüchte, die Parteitagsregie habe mit Tricks gegen Merz gearbeitet, wies der Bundesgesundheitsminister zurück.

Jens Spahn. | Bild: Kay Nietfeld

„Ich habe diese Dinge auch gelesen, dass Mikrofone leise gestellt worden wären und so weiter“, sagte er. „Aber ich glaube das nicht und kann mir auch nicht vorstellen, dass Friedrich Merz das annimmt.“ Spahn wünscht sich nach eigenen Worten, dass Merz auf seine Anhänger einwirkt, weiterhin in der CDU zu bleiben. „Nach einem intensiven Wahlkampf und einem so knappen Ergebnis ist doch klar, dass viele enttäuscht sind“, sagte er. „Ich werbe aber dafür, jetzt zusammenzustehen und die neue Parteiführung bestmöglich zu unterstützen.“ Er gehe davon aus, dass Merz das Resultat weiterhin akzeptiere.

"Er muss in herausgehobener Position integriert werden"

Vor allem die baden-württembergische CDU, der zweitgrößte Landesverband, will Merz weiterhin in die Partei einbinden. „Er muss in herausgehobener Position integriert werden, sinnvollerweise als Wirtschaftsminister“, forderten der Chef der Esslinger CDU, Tim Hauser, und der Ravensburger Vorsitzende, Christian Natterer. Das sei der beste Weg, um die Gräben zwischen den beiden Lagern zu schließen.

Noch vor Weihnachten müsse es ein Angebot von Merkel und Kramp-Karrenbauer an Merz geben, forderten Hauser und Natterer. Auch CDU-Vize Thomas Strobl und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äußerten sich positiv zu einer Zusammenarbeit in der Partei mit Friedrich Merz.

Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Union, Carsten Linnemann, hatte gesagt, ob es eine Spaltung der Partei gebe, hänge von den weiteren Schritten der Parteiführung ab. „Und ich traue Frau Kramp-Karrenbauer zu, dass sie das weiß, dass sie ziemlich schnell Signale senden muss, auch an diejenigen, die Friedrich Merz gewählt haben.“ Die CDU brauche eine klare Profilbildung, die CDU sei immer der Garant für Sicherheit und die soziale Marktwirtschaft gewesen.

AKK als Chance zur Annäherung zwischen den Schwesterparteien

Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sieht die Wahl Kramp-Karrenbauers hingegen als Chance einer Annäherung der beiden Unionsparteien. Es gebe eine „gewisse Sehnsucht“ unter den Christdemokraten, die bürgerlich-konservativen Wurzeln wieder zu stärken, sagt Dobrindt: „Ich glaube, dass Annegret Kramp-Karrenbauer da die Chancen und Möglichkeiten hat, dieses Profil zum Ausdruck zu bringen.“ Trotzdem sei es wichtig, die Sorgen der Merz-Unterstützer ernst zu nehmen.

„Es geht nicht um eine Person, sondern es geht darum, dass man am Parteitag erkannt hat, dass es einen starken Wunsch einer großen Gruppe gibt, in politischen Linien eine stärkere Stimme zu haben“, sagte Dobrindt. Das müsse die neue Vorsitzende berücksichtigen und aufnehmen. Im Saarland, wo Kramp-Karrenbauer sieben Jahre lang Ministerpräsidentin war, habe sie das bereits gezeigt, etwa durch die von ihr eingeführte Altersprüfung für Flüchtlinge oder als sie türkischen Politikern Wahlkampfauftritte verboten habe. Jüngst schlug die 56-Jährige vor, gewalttätigen Migranten die Einreise in den Schengenraum lebenslänglich zu verbieten.

Das Angebot der neuen CDU-Vorsitzenden, eine kritische Diskussion über die Flüchtlingspolitik Angela Merkels führen zu wollen, begrüßte Dobrindt als einen „Hinweis darauf, dass sie sich sehr darüber im Klaren ist, was getan werden muss“, um die Balance zwischen den Flügeln der Partei wieder herzustellen. Zu Kramp-Karrenbauer habe er ein exzellentes Verhältnis, und ihr „ausdrücklich die gute Zusammenarbeit für die Zukunft mit der CSU angeboten“.

Dem oft geäußerten Vorwurf, Annegret Kamp-Karrenbauer sei nur eine Kopie der bisherigen Vorsitzenden Angela Merkel, widersprach Dobrindt: „Mein Eindruck und auch meine Erfahrung mit Annegret Kamp-Karrenbauer ist, dass sie ein eigenes Gesicht und eine eigene Agenda haben wird.“