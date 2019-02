Nato-Gegner, Linke und Friedensbewegte müssten Donald Trump eigentlich dankbar sein. Unermüdlich forderten sie von Amerika, nicht länger den Weltpolizisten zu spielen und seine Truppen nach Hause zu holen. Jetzt haben die USA einen Präsidenten, der ihnen diesen Gefallen tut: Seit Donald Trump im Weißen Haus regiert, ist nichts mehr, wie es war. Amerika gibt den Sheriffstern ab, andere stoßen in die Lücken vor. Die globalen Kräfteverhältnisse verschieben sich dramatisch. Die Welt wird dadurch nicht besser.

Welche Risiken und Nebenwirkungen Trumps Ohne-uns-Politik hat, zeigt sich in Venezuela. Jahrzehntelang betrachteten die USA die Länder Lateinamerikas als Hinterhof, in dem sie nach Belieben aufräumen konnten: Die Chilenen, die unter Washingtons Schützling Pinochet zu leiden hatten, können ein Lied davon singen. Diese Zeiten sind vorbei. Dafür kann sich im Ölstaat Venezuela allerdings ein drittklassiger Junta-Chef erlauben, einen Volksaufstand auszusitzen und die aufbegehrende Bevölkerung systematisch auszuhungern. Machthaber Maduro bewegt sich nicht, weil er sich nicht bewegen muss.

Meinung Warum man Donald Trump keinesfalls abschreiben sollte von Friedemann Diederichs Das könnte Sie auch interessieren

Er weiß: Trump hat seinen Wählern versprochen, amerikanische Soldaten nicht auf fremden Schlachtfeldern zu verheizen. Eine Intervention der US-Armee steht nicht zur Debatte, von den zerstrittenen Europäern hat er nichts zu befürchten – und Russland steht hinter ihm. Warum also nachgeben?

Für viele Diktatoren dieser Welt ist Amerikas Rückzug somit eine gute Nachricht. Abgezeichnet hat er sich lange vor Trump – eine Konsequenz aus den Kriegen, die Vorvorgänger George W. Bush als Antwort auf die Terroranschläge des 11. September 2001 anzettelte. Heute sind die USA um einige Erfahrungen reicher: Die Fehlschläge in Afghanistan und im Irak kann niemand mehr schönreden. Die Expedition an den Hindukusch endet nach 18 Jahren mit der faktischen Kapitulation. Die Amerikaner rücken alsbald samt Bündnispartnern ab und überlassen das Land den Taliban. Noch deutlicher ist die Niederlage im Irak, wo die US-Armee früh damit scheiterte, nach dem Sturz Saddam Husseins eine neue, tragfähige Ordnung aufzubauen. Ein Regimewechsel, das ist die wichtigste Lektion dieser beiden Feldzüge, lässt sich von außen nicht erzwingen.

Leider zieht Trump daraus die falschen Schlüsse. Unvergessen seine Weihnachtsbotschaft an die Soldaten im Irak: "Wir sind in Ländern, von denen die meisten Menschen noch nicht einmal gehört haben. Ehrlich gesagt, das ist lächerlich.“ Es ist die Weltsicht eines Populisten, der sich weigert, über die Grenzen seines eigenen Landes hinauszudenken. Sie durchzieht Trumps gesamte Außenpolitik. Die Nato? Ein Verein, der gegründet wurde, um Amerika auszunutzen und die Kosten der Verteidigung auf den großen Verbündeten abzuwälzen. Atomare Rüstungskontrolle? Ein Versuch, Amerika einzuengen und wehrlos zu machen. Der Nahe Osten? Ein Minenfeld, aus dem man sich besser heraushält – es sei denn, es geht um den Iran. Die konservativen Hardliner in Teheran sollen 2016 über den Wahlsieg Trumps gejubelt haben, weil auch ihnen der Atomvertrag ein Dorn im Auge war. Radikale sind sich in ihren An- und Absichten oft überraschend ähnlich.

Die westliche Welt, das ist das Bestürzendste an diesem Drama, scheint sich mit ihrem Zerfall abzufinden. Der Mann im Weißen Haus betreibt Bündnispolitik mit der Abrissbirne. Eigene Pläne und Konzepte legt er nicht vor. Die Europäer, uneiniger denn je, schauen machtlos zu: Auch in den Mitgliedstaaten der EU gibt es genügend kleine Trumps. Sie konzentrieren sich auf die Probleme im eigenen Haus, machen die Grenzen dicht und sabotieren jedes gemeinsame Vorgehen. Und so übernehmen andere schleichend das Kommando. In Syrien machen Russland, die Türkei und der Iran unter sich aus, was werden soll. Im Fernen Osten geht nichts mehr gegen den Willen Pekings. Die Folgen werden nicht lange auf sich warten lassen.

http://dieter.loeffler@suedkurier.de