Was für ein dramatisches Finale. Horst Seehofer hat sich mit der Kanzlerin angelegt – und zieht den Kürzeren. Am Ende des erbitterten Streits um Flüchtlingspolitik und Grenzkon-trollen steht sein Rücktritt als CSU-Chef und Bundesinnenminister. Offenkundig hatte er die Lage falsch eingeschätzt: Seine Widersacherin im Kanzleramt war doch zäher als er gedacht hatte.



Bestürzend bleibt, wie beide Seiten es so weit kommen lassen konnten. Die Kanzlerin brachte vom EU-Gipfel mehr mit, als ihre Kritiker erwartet hatten. Der CSU-Chef ließ sich davon nicht beeindrucken. Seehofers Kritik an den EU-Beschlüssen ist, von der Sache her betrachtet, nicht ganz von der Hand zu weisen.

Sie erschien mit ihrer schrillen Tonlage jedoch zunehmend als Versuch, die Kanzlerin zu stürzen. Selbst die größten Merkel-Kritiker in der Fraktion gehen da auf Distanz. Der Mann aus Bayern ist nicht der Erste, dem eine solche Herausforderung zum Verhängnis wird. Wer Angela Merkel unterschätzt, hat schon verloren.

