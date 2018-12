von Stefan Lange

Schon oft stand das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in den Schlagzeilen. Jetzt bekommt die Behörde deutlich mehr Zeit, um über Fälle aus den Jahren 2015 und 2016 zu entscheiden – jene Jahre, in denen besonders viele Menschen nach Deutschland kamen. Die Bundesregierung arbeitet an einer Fristverlängerung für Asyl-Überprüfungen.

Eine gute Idee? Gewiss. Die Fristverlängerung lässt eine genauere Überprüfung zu und schafft Rechtssicherheit. Gegen viele Bamf-Bescheide wird geklagt. Deutsche Verwaltungsgerichte sind deswegen völlig überlastet. Es fehlt die Zeit für andere Verfahren, und die Belastung kostet durch Überstunden und Personalmehrbedarf viel Geld. Steuerzahler-Geld. Vor allem aber zieht mit der Fristverlängerung, für die Bamf-Chef Hans-Eckhard Sommer schon lange geworben hat, Ruhe in die Behörde ein. Was sich nach einer Notlösung anhört, ist in Wahrheit gewinnbringend – für die Steuerzahler ebenso wie für jene, die unsere Hilfe suchen.