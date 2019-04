In meinem nächsten Leben entwerfe ich Wahlplakate. Einfach ein sympathisches Gesicht draufpacken, den entsprechenden Farbton der Partei dahinter legen (wahlweise in Pastellfarben oder grellbunt) und dann noch eine Phrase dazu, die gar niemandem wehtut und der jeder zustimmen kann ("Wohlfühlen ist gut" oder so) – zack, fertig: jedes Wahlplakat jeder demokratischen Partie.

Soll's für eine extremere Partei sein, haue ich noch ein "Schluss damit!" davor und wandle die Phrase in "Wohlfühlen statt Altparteien" um. So leicht, so belanglos. Wenn die Partien ihre Plakate von der vergangenen Wahl aufhängen würden, würde es der Großteil der Leute nicht mal merken, es steht eh immer dasselbe drauf.

Teuer, unökologisch, nutzlos

Wahlplakate sind eine Einladung zur Politikverdrossenheit. Es gibt sie nur, weil es sie schon immer gab – ungeachtet der ganzen anderen Kanäle, auf denen man Menschen im 21. Jahrhundert erreichen kann. Und das viel inhaltsvoller als über Plakate.

Etwa über YouTube-Videos, Facebook-Einträge, Blogs und so weiter. Deutlich günstiger als Plakatwahlkampf ist das auch noch – und zu großen Teilen sind das ja immer noch Steuergelder, die da als nutzlose Plakate verklebt werden. Und ökologisch sind die hunderttausenden Papp- und Plastikschilder ohnehin nicht.

Der Plakatwahlkampf kennt nur einen Gewinner: Irgendwelche Beratungsfirmen und Marketingagenturen, die Parteien mit offensichtlichem Erfolg einreden, dass Plakatwahlkampf etwas bewirken könnte.