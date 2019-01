Ein Überblick über die Etappen der deutsch-französischen Partnerschaft:

22. Januar 1963: De Gaulle und Adenauer unterzeichnen in Paris den Elysée-Vertrag zur deutsch-französischen Zusammenarbeit. Damit werden die früheren Weltkriegs-Feinde zu den wichtigsten Partnern in Europa.

6. bis 8. September 1978: Der französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing und Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) legen den Grundstein für das Europäische Währungssystem.

22. September 1984: François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) erinnern gemeinsam Hand in Hand in Verdun an die französischen und deutschen Weltkriegs-Opfer.

7. Februar 1992: Unterzeichnung des Maastricht-Vertrages zur europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die maßgeblich von Mitterrand und Kohl vorangetrieben wurde.

30. November 1999: Als erster Bundeskanzler spricht Gerhard Schröder (SPD) vor der französischen Nationalversammlung.

22. Januar 2003: Zum 40. Jubiläum des Elysée-Vertrages werden gemeinsame Ministerräte angestoßen.

6. Juni 2004: Zum 60. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie nimmt Schröder als erster Bundeskanzler an den Gedenkfeiern in Frankreich teil.

11. November 2009: Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Nicolas Sarkozy nehmen in Paris gemeinsam an den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs teil.

22. Januar 2013: Den 50. Jahrestag des Elysée-Vertrags würdigen beide Länder mit einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und französischer Nationalversammlung in Berlin und zahlreichen anderen Festveranstaltungen.

4. September 2013: Bundespräsident Joachim Gauck besucht mit Frankreichs Staatschef François Hollande Oradour-sur-Glane, wo die SS 1944 insgesamt 642 Zivilisten ermordete.

26. September 2017: Frankreichs Präsident Macron kündigt in einer Rede an der Pariser Sorbonne-Universität eine noch engere Partnerschaft mit Deutschland und Pläne zur „Neugründung“ der EU an. Vor allem sein Vorschlag für ein Eurozonen-Budget stößt in Deutschland auf Skepsis.

10. November 2017: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Macron eröffnen im Elsass die erste deutsch-französische Gedenkstätte für die Toten des Ersten Weltkriegs.

22. Januar 2018: Deutsch-französische Feierstunde zum 55. Geburtstag des Elysée-Vertrags; die Parlamente beider Länder schlagen einen neuen Freundschaftsvertrag vor.

18. November 2018: Macron wirbt im Bundestag für mehr europäische Souveränität.

22. Januar 2019: Merkel und Macron unterzeichnen den Vertrag von Aachen, der den Elysée-Vertrag ergänzt; ein Parlamentsabkommen beider Länder ist für Februar geplant.

