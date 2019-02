von Dieter Löffler, Angelika Wohlfrom, Mirjam Moll

Herr Kauder, im vergangenen September hat die Unionsfraktion im Bundestag als Vorsitzenden nicht mehr im Amt bestätigt. Hatten Sie damit gerechnet?

Nein, damit habe ich nicht gerechnet.

Wie fühlt es sich an, nicht mehr in der ersten Reihe zu sitzen? Hätten Sie gerne noch länger Ihr Amt ausgeübt?

Natürlich hätte ich die Aufgabe gerne weitergeführt, sonst hätte ich ja nicht mehr kandidiert. Aber das ist erledigt. So etwas gibt es in der Demokratie. Bei mir ist das vorherrschende Gefühl große Dankbarkeit, dass ich das 13 Jahre lang habe machen dürfen. Und jetzt übe ich mein Mandat aus, habe weniger Stress und weniger Ärger und kann im Gegensatz zu früher die meisten Sonntage zuhause verbringen.

Trotzdem hinterlässt ein Personalwechsel unter solchen Umständen auch Verletzungen. Wie haben Sie das verkraftet?

Die Menschen, denen ich begegne, sagen, dass ich viel ruhiger und gelassener geworden sei. Ich habe das gut verkraftet. Und ich habe nicht vor, die Restlaufzeit meines Lebens damit zu verbringen, ständig zu reflektieren, was da geschehen ist. Ich habe auch keine Lust, da nachzukarten. Die CDU und die Fraktion sind meine politische Heimat und ich will, dass wir erfolgreich sind. Als ich da an der Spitze stehen durfte, war ich dankbar für Unterstützung. Jetzt helfe ich mit, so gut es geht.

Ihr Nachfolger Ralph Brinkhaus setzt in einigen Punkten andere Akzente. Kommen Sie mit ihm gut klar?

Eindeutig ja.

Und mit Frau Kramp-Karrenbauer?

Mit Frau Kramp-Karrenbauer bin ich gut befreundet. Ich kenne sie schon lange und sie hat mir immer schon Respekt abgenötigt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie es geworden ist. Auch weil damit eine These endgültig abgeräumt wurde, die ja so etwas von abseitig ist: Auf eine Frau kann keine Frau folgen, aber auf einen Mann natürlich ein Mann... Jetzt zeigt die CDU, dass eben doch eine Frau auf eine Frau folgen kann. Ich wünsche mir, dass sie erfolgreich ist.

Ganz leicht wird das nicht für sie ohne politisches Amt im Rücken.

Das ist eine Herausforderung. Andererseits kann sie sich auf die Parteiaufgabe konzentrieren und steht nicht im Wettbewerb mit Ministern und Fraktionsvorsitzenden. Sie und ihr neuer CSU-Kollege Markus Söder strahlen ja eine große Harmonie aus. Das halte ich auch für richtig. Frau Professor Köcher vom Demoskopischen Institut in Allensbach hat mir immer gesagt: "Wenn Sie untereinander streiten, sind Sie für die Menschen nicht überzeugend." Und das haben wir im letzten Jahr ausgiebig gemacht. Das Jahr 2018 war auch für mich persönlich das schwierigste politische Jahr, weil der Streit zwischen CDU und CSU mich als Fraktionsvorsitzenden in besonderer Weise betroffen hat.

Hatten Sie ernsthaft die Sorge, dass Ihre Fraktion auseinanderfliegt?

Ernsthafte Sorge hatte ich nicht, aber es war schon auf des Messers Schneide. Besonders kritisch war es, als CDU und CSU im Bundestag separat getagt haben. Das ist für den Vorsitzenden einer gemeinsamen Fraktion nicht einfach, nur einen Teil einzuladen. Das war schon eine Belastung.

Es gab ja nicht nur einen Konflikt zwischen CDU und CSU, sondern auch zwischen CDU und CDU, wie man an der Wahl der Vorsitzenden gemerkt hat. Muss man aus der knappen Niederlage für Friedrich Merz nicht die Konsequenz ableiten, dass die CDU doch konservativer werden muss?

Zunächst einmal war der Wettbewerb zwischen den drei Kandidaten für die CDU ein Aufbruch. Die Delegierten, die auf den Parteitag gefahren sind, hatten etwas zu entscheiden. Ich glaube aber, es ging weniger um die Frage, ob die CDU konservativer werden muss, sondern ob sie mit Friedrich Merz wieder mehr Wirtschaftsprofil bekommt. Ich glaube, dass wir als große Volkspartei beides brauchen: Sozialkompetenz und Wirtschaftskompetenz. Wirtschaftskompetenz ohne die Empathie für die Menschen, die es schwerer haben im Leben, geht nicht. Wir haben allerdings in Sachen Wirtschaftskompetenz durchaus Nachholbedarf. Auch wenn's dramatisch klingt, muss ich es so sagen: Die Automobilindustrie ist die nationale Zukunftsfrage. Deswegen ist der geforderte nationale Pakt für die Automobilindustrie richtig. Da geht es nicht nur um die knapp zwei Millionen Arbeitsplätze, die daran hängen, sondern auch um hohe technologische Kompetenz. "Die Deutschen bauen die besten Autos die Welt" – der Satz, der lange gegolten hat, wird auf einmal in Frage gestellt.

Diese "besten Autos der Welt" dürfen nicht mal mehr in deutsche Städte reinfahren.

Das geht sowieso nicht! Das Thema Fahrverbote hat in Baden-Württemberg durchaus das Zeug, zu einer Bürgerbewegung zu werden. Vor allem der Schwabe, aber auch der Badener versteht, wenn's um sein Geld geht, keinen Spaß. Wir müssen da eine Lösung finden. Es ist zwar richtig, dass wir auch auf andere Antriebstechniken setzen. Aber wir haben noch keine abschließende Antwort, ob es die Batterie oder die Brennstoffzelle wird. Aber was es auch werden wird: Wir werden auf jeden Fall noch über ein Jahrzehnt mit Verbrennungsmotoren fahren.

"Vor allem der Schwabe, aber auch der Badener versteht, wenn's um sein Geld geht, keinen Spaß", sagt Volker Kauder über Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge.

Einige ihrer Parteikollegen wollen jetzt wieder an die Grenzwerte ran. Gut so?

Ich finde schon, dass wir uns bei den Grenzwerten für Luftschadstoffe am Stand der Technik und der Wissenschaft orientieren müssen. Und ich kann beim besten Willen nicht erkennen, dass der Grenzwert für Stickoxide auf einer wissenschaftlichen Basis beschlossen wurde. Deswegen will ich, dass wir das genau prüfen. Als die Diskussion über die Grenzwerte in Europa begann, ist man zunächst mal von 100 Mikrogramm ausgegangen, dann von 50 und jetzt von 40. Aber keiner kann mir sagen, wie das zustande kommt. Da will ich eine neue wissenschaftliche Untersuchung.

Das hätte man eigentlich schon längst machen können. Auch die deutsche Politik hat diesen Grenzwert mit abgesegnet.

Ja, Sie haben Recht. Und Sie können sagen: Kauder, warum kommst du erst jetzt auf die Idee und nicht als du noch Fraktionsvorsitzender warst. So selbstkritisch bin ich schon.

Und was ist die Antwort darauf? Warum haben Sie es nicht früher gemacht?

Wir haben schon darüber gesprochen, aber die Sache wurde erst richtig virulent, als die Urteile zu den Fahrverboten kamen.

Hat man die Folgewirkung solcher Grenzwerte unterschätzt?

Was die Grenzwerte für die Automobilindustrie bedeuten, war schon klar. Aber das ganze Ausmaß habe ich jedenfalls lange Zeit nicht gesehen.

Wie sehr schaden die Fahrverbote gerade der CDU in Baden-Württemberg?

Eine direkte Auswirkung auf die Meinungsumfragen kann ich nicht erkennen, aber ich sehe, dass die Umfragen nicht gut sind und dass die CDU in Baden-Württemberg schlechtere Werte hat als die Bundespartei. Das liegt natürlich auch an einem Ministerpräsident Kretschmann, den die Wähler und Wählerinnen in der Art und Weise, wie er das Amt ausübt, einfach toll finden.

Laut Umfrage sogar Ihre eigenen Parteimitglieder.

Da kommt dann immer der Spruch: Der Kretschmann ist nur in der falschen Partei. Aber Kretschmann ist schon ein Grüner, aber auch ein pragmatischer Ministerpräsident. Trotzdem finde ich, dass es schon wieder an der Zeit wäre, dass die CDU den Ministerpräsidenten stellt.

Fragt sich halt, wen die CDU aufstellt. Thomas Strobl steht in der Kritik. Teilen Sie diese?

Ich äußere mich dazu nicht öffentlich. Einen Hinweis möchte ich allerdings geben: Es ist zwar richtig, dass die Wahlen erst in ein paar Jahren stattfinden, aber solche Umfragewerte, bei denen die CDU nur auf dem zweiten Platz landet, dürfen sich nicht in den Köpfen verfestigen. Die CDU im Land muss mit eigenen Positionen deutlich machen, dass sie die Führungskraft ist – zum Beispiel beim Thema Diesel.

Was sagen Sie zum Vorstoß von Arbeitsminister Hubertus Heil für eine Grundrente, damit Rentner nicht am Hungertuch nagen müssen. Unterstützen Sie das?

Ich habe da eine ganze Reihe von Fragen und Vorbehalte. Es muss bei genau diesen Fragen gerecht zugehen. Die Rente eines Arbeitnehmers, der sich entschieden hat, ein Leben lang nur halbtags zu arbeiten, weil sein Partner viel verdient, soll aufgestockt werden? Das ist doch nicht in Ordnung. Da reicht schon ein Fall, bei dem eine Arztgattin die 441 Euro zusätzlich bekommt, und das Projekt ist im Eimer, um das mal so derb zu sagen.

Was ist mit denen, die ihr Leben lang für Mindestlohn gearbeitet haben, in Vollzeit? Die haben nur eine schmale Rente.

Ja, das stimmt. Ich gehe davon aus, dass die meisten nicht ihr Leben lang für Mindestlohn arbeiten.

Man müsste eigentlich an den Mindestlohn ran, oder?

Jetzt sage ich Ihnen mal Folgendes: Damit die Frisörin mehr als Mindestlohn bekommt, muss der Kunde halt auch mehr zahlen. Das ist auch eine Preisfrage. Auch die Pflegerin müsste besser bezahlt werden. Der Spaß hört aber spätestens dann auf, wenn Sie für den Pflegeplatz Ihrer Mutter zur Kasse gebeten werden.

Wie funktioniert das gemeinsame Regieren, wenn einem Partner das Wasser bis zum Hals steht? Siehe Grundrente.

Das belastet eine Koalition, weil der Partner, der meint bald unterzugehen, natürlich versucht, die Stimmung zu drehen. Ob das reicht, weiß ich nicht. Die SPD hat auch die abschlagsfreie Rente mit 63 ins Leben gerufen. Ich kann aber nicht erkennen, dass sie das in den Meinungsumfragen nach vorne gebracht hat.

Glauben Sie, dass Andrea Nahles als Parteichefin durchhält?

Das wünsche ich ihr. Ich kenne sie schon sehr lange und ich kann nur sagen: Es war immer eine faire und anständige Zusammenarbeit. Wir waren uns in vielen Fragen, was das christliche Menschenbild betrifft, einig. Natürlich war das große Highlight die Zusammenarbeit mit meinem Freund Peter Struck. Das war schon super.

Fragt die Kanzlerin Sie noch manchmal um Rat?

Ich habe nach wie vor Kontakt zur Kanzlerin, wir sprechen auch, aber nicht mehr in der Intensität, in der es früher der Fall war. Das ist ja klar. Aber wir sind befreundet auf immer.