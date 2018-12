Jetzt aber wirklich: Steuerbremse, Soli weg, niedrigere Unternehmensbelastungen, Erklärung "auf einen Klick": Was die CSU zu ihrer Winterklausur in Seeon den Wählern verspricht, hört man wohl, aber der Glaube daran ist weitgehend verloren gegangen.

Zu oft schon haben die bayerischen Christsozialen von Entlastungen schwadroniert und heraus kam allenfalls das Gegenteil davon – egal, ob sie im Bund an der Regierung beteiligt waren oder nicht.

Ja, es stimmt: Die Zeiten wären reif dafür, den Menschen mehr Geld im Portemonnaie zu belassen. Besonders der Mittelstand, die viel gerühmten "Leistungsträger", wird immer mehr in die Zange genommen, ungeachtet der Tatsache, dass die Steuerquellen reichlich sprudeln.

Nicht nur im Bund, auch in Bayern fand man für die zusätzlichen Steuermillionen stets Verwendung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ließ vor der Landtagswahl ein Füllhorn ohnegleichen ausschütten und machte den fetten gierigen Staat durch neue Behörden und allerlei Ideen noch etwas fetter.

Den CSU-Bundestagsabgeordneten liegt für ihre Winterklausur in Seeon ein weiterer Vorschlag vor, noch mehr Staat zu machen: Eine "staatliche Infrastrukturgesellschaft" soll jetzt durchsetzen, was man den privaten Mobilfunkbetreibern hat zu lange durchgehen lassen, nämlich Funklöcher da, wo sich die Versorgung kommerziell nicht lohnt.

Man soll sich nicht täuschen: Eine "staatliche Gesellschaft" ist kaum anders als eine Behörde: Mit Behördenleiter, Abteilungsleitern Dienstfahrzeugen, Pensionsberechtigungen und allem Drum und Dran.

"Spare in der Zeit, dann hast du in der Not" – dieser Spruch ist allen an den Regierungen in Berlin wie München und anderen Bundesländern beteiligten Parteien ziemlich fremd. Wenn es eine Zeit gegeben hätte, die Bürger zu entlasten und die Staatsschulden zurückzuführen, so wären es die zurück liegenden Boomjahre gewesen.

Die Anzeichen mehren sich, dass diese jetzt zu Ende gehen. Wenn aber die Steuereinnahmen nicht mehr steigen, sondern stagnieren oder gar rückläufig sind, dann wird es aber – leider, leider – mit den Steuerentlastungen wieder nichts werden.