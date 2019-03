Es ist noch gar nicht so lange her, da galten wir Deutschen als fröhliches, weltoffenes, willenstarkes und mutiges Völkchen. Der Zauber einer stolzen und gelassenen Nation entfaltete sich mit dem Fußball-Sommermärchen 2006 neu und wuchs sich mit den Jahren zu einem erstaunlichen Image aus: Deutschland, das coole Land im Herzen Europas mit den toleranten und fröhlichen Leuten.

Keine Aufgabe zu groß, keine Vision zu abwegig.

Wer sich im Ausland umhörte, musste sich verwundert am eigenen Ohr ziehen: Meinten die wirklich uns mit ihrer positiven Beschreibung oder wurden wir Deutschen einfach nur mit einem anderen Volk verwechselt?

Tatsächlich hat sich Deutschland über Jahrzehnte als ein Stabilitätsfaktor im Weltgefüge bewiesen, als starke Führungsnation in Europa, wirtschaftlich gesund und innovativ und mit einem politischen System, das trotz aller radikalen Fliehkräfte nicht ins Wanken geriet. Das blieb auf dem Erdball nicht unbemerkt.

„Deutschland ist für mich ein Wunder“, sagte der britische Politikberater Simon Anholt noch im vergangenen Herbst.

„Es hat sich nach 1945 von der vermutlich am meisten verabscheuten zur beliebtesten Nation entwickelt.“ Das formulierte Anholt nicht aus der Hüfte, sondern gut überlegt. Denn er hat den „Nations Brand Index“ mit entwickelt, der das Image von Nationen mit einer Kennziffer belegt. Demnach lag Deutschland weltweit viele Jahre auf einem der vorderen Plätze, im Jahr 2017 wieder auf Platz 1.

Der Index macht die hohe Reputation sichtbar, die Deutschland im Ausland genießt.

Dieses Image entsteht dem Experten Simon Anholt zufolge nicht spontan und wird auch nicht von kurzzeitigen Krisen getrübt. Das Ansehen verfestigt sich vielmehr aus einer Summe von Vorgängen und Erlebnissen über viele Jahre hinweg und brennt sich ins Unterbewusstsein von Menschen.

Es ist damit nicht unerschütterlich – aber sehr robust. Doch deckt sich der gute Eindruck, den weite Teile des Auslands von Deutschland haben, mit dem Selbstbild der Deutschen?

Daran darf man zumindest Zweifel haben.

Flughafen können wir nicht (BER), Bahnhof können wir nicht (Stuttgart 21), ehrliche Diesel können wir nicht (VW und Co), lachen nur noch bedingt (Kramp-Karrenbauer) aber dafür ordentlich bummeln (Deutsche Bahn). Europa kriegen wir nicht hin, 5G-Masten auch nicht, dafür aber Gender*innen-Sprech. Immerhin. So denken viele Deutsche, wenn sie übers eigene Land grübeln.

Die Schere zwischen Selbst- und Fremdbild lässt sich am Umgang mit der Flüchtlingskrise eindrucksvoll sichtbar machen.

Für unsere Haltung – oder vielmehr die Haltung der Kanzlerin – werden wir in Teilen der Welt bewundert. Die Grenzöffnung zeige, dass die Unantastbarkeit der Menschenwürde keine leere Worthülse ist, ergab eine Umfrage der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit im Ausland.

Die entschlossene Übernahme der Verantwortung für fremde Menschen gilt als Zeichen der Stärke und Menschlichkeit. Befragt man die Menschen in Deutschland über den Umgang mit der Flüchtlingskrise, ergibt sich ein weniger euphorisches Bild. Verspielt Deutschland mit seinem kritischen Selbstbild deshalb sein Image?

Na klar, die Deutschen haben schon einen Hang dazu, eher pessimistisch aufs Leben zu blicken, keine Frage.

Das lässt sich vortrefflich beklagen. Mit einem Schuss Optimismus kann man diesen Pessimismus aber auch positiv sehen: Die Ansprüche der Deutschen an sich selbst sind eben hoch. Sie sind unzufrieden, wenn in einer perfekten Welt der Zug zu spät kommt. Und wenn Milliarden in einem Tiefbahnhof verbuddelt werden. Und wenn sie beim Autokauf belogen werden. Gerade für diese Vorliebe für Perfektionismus und Genauigkeit werden die Deutschen ja geachtet, Misserfolg wird nicht einfach hingenommen.

Bleibt die Frage, für wen oder was ein gutes Image eigentlich wichtig ist und was genau man sich dafür kaufen kann.

Diese leicht gestellte Frage füllt ganze politikwissenschaftliche Seminare und ist hochspannend. Denn das Ansehen einer Führungsnation – vielleicht der drittwichtigsten neben China und den USA – bestimmt das Weltgefüge mit. Eine starke, verlässliche und zuversichtliche Bundesrepublik strahlt ab auf ganz Europa und damit auf die politische und wirtschaftliche Stabilität unseres Kontinents.

An der zugeschriebenen Führungsrolle richten sich andere Nationen aus. Und solange kein anderes Land in diese Führungsrolle drängt oder dazu in der Lage ist, stärkt ein gutes Image diese Rolle. Getragen von der inneren Stärke eines Landes selbst. Der Glaube daran hilft.