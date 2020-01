von Ulrich Krökel

Bevor sich Anna Szalasna ihrem Besuch zuwendet, angelt sie mit ihrem Stock nach dem Erkerfenster, das in zwei Meter Höhe kaum zu erreichen ist. Jedenfalls nicht aus dem Rollstuhl. Gehen kann sie mit ihren 93 Jahren nur noch schwer, auch weil seit 80 Jahren das linke Bein fehlt.

Allein mit Büchern und Erinnerungen

Jetzt strömt frische Winterluft in die kleine Wohnung am Rand der Warschauer Altstadt, in der Pani Anna, wie sie gern genannt werden möchte, seit Jahrzehnten lebt. Wenn die Frau Anna keinen Besuch empfängt, ist sie dort allein mit Büchern, Briefbögen und Telefon. Und mit ihren Erinnerungen. An den Krieg. An Auschwitz. Und an ein Leben davor und danach.

Die Polin Anna Szalasna (93) überlebte Auschwitz. Die Deutschen Juliane Smykalla und Ruth Dahlhoff (v.links) besuchen sie gerne. | Bild: Ulrich Krökel

Es beginnt ja alles ganz harmlos, mit einem Mädchen, das am liebsten Klavier spielt. Anna wächst im Südosten Polens auf. Der Vater arbeitet bei der Eisenbahn. Anna, die Pianistin, schafft mit zwölf die Aufnahme ins Konservatorium. Das ist im Juni 1939, und es liegt plötzlich Krieg in der Luft. Angst? Pani Anna winkt ab. „Es war natürlich nicht zum Lachen, aber Angst hatte ich nie in meinem Leben.“ Auch im Zug nach Warschau nicht, auf der Flucht Anfang September, als schon Bomben fallen.

Aus dem brennenden Zug

Immer wieder bleibt der Zug stehen. Am 9. September gerät er unter Beschuss. „Jemand schreit: Es brennt. Also raus. Ich springe.“ Im selben Augenblick schlägt es Anna die Beine weg. „Ich sehe nach unten, und links ist nur noch etwas wie roher Teig.“ Eine Kugel hat Haut, Adern und Muskeln aufgerissen. Im Krankenhaus quält sich Anna wochenlang. Das Bein muss amputiert werden.

Friedensdienst nach dem Abi

An diesem Januarmorgen sind gleich drei Deutsche zu Gast. Der Journalist hört nur zu. Juliane Smykalla und Ruth Dahlhoff dagegen sind hier, um zu helfen. Sie leisten nach dem Abitur einen Friedensdienst bei der Stiftung für Deutsch-Polnische Aussöhnung, ein Freiwilligenjahr.

„Weil sie großartig ist“

Die jungen Frauen kommen regelmäßig zu Pani Anna, mit der sie „extrem gern reden“, wie Juliane sagt. „Weil sie einfach großartig ist“, wie Ruth hinzufügt. Von Auschwitz wissen sie. Pani Annas Erzählung ist aber etwas anderes. Da ist die Stimme, die sogar schrill klingen kann, vor allem wenn die alte Frau auf Deutsch die Täter nachahmt: „Ausziehen. Alles ausziehen!“

Die ersten Stunden im Lager prägen sich am stärksten ein. Hunderte Menschen in einer Baracke. Klagen und Schreie. „Als wir nackt waren, mussten wir uns rasieren. Überall. Auf dem Kopf, unter den Achseln, die Scham. Diese absolute Nacktheit verändert einen Menschen.“ Pani Anna schiebt den linken Ärmel zurück. Die Häftlingsnummer wird sichtbar. 47 628. Seit bald 77 Jahren gibt es die Tätowierung. Seit Sommer 1943.

Festnahme durch die Gestapo

Anna ist 16, als sie an der falschen Stelle einen richtigen Satz schreibt: „Das Wichtigste ist, dass der Moment der Befreiung naht.“ Die Worte stehen in einem Brief an den Bruder, den die Deutschen in ein KZ im Westen deportiert haben. Dem Vater ist es gelungen, der Familie ein erträgliches Leben im ländlichen Südostpolen aufzubauen. Doch die Besatzer sind allgegenwärtig. Die Gestapo fängt Annas Brief ab. Sie wird festgenommen und in einem Güterzug nach Auschwitz verfrachtet.

Das Eisenbahngleis führt zum früheren Vernichtungslager Auschwitz II. Dahinter begann für die meisten Menschen der Gang in die Gaskammer. Hier wurden etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet. | Bild: imago

Die Kulmination des Grauens beginnt mit fernen metallischen Klopfschlägen. „Wir haben erst spät begriffen, dass die Deutschen Gleise bis ins Lager verlegt haben.“ Da hat die SS bereits die „Ungarn-Aktion“ begonnen, die Deportation einer halben Million südosteuropäischer Juden nach Auschwitz 1944. „Jeden zweiten Tag kam ein Güterzug an, vollgestopft mit Menschen.“ Menschen, die sofort vergast werden.

Ein Behälter für das Zyklon B in einer Ausstellung. Die Dosen enthielten ein körniges Granulat des Blausäure-Gifts, das von oben in Gitterkörbe über der Gaskammer geschüttet wurde und sich dann als Gas verbreitete. | Bild: dpa

Als die Kapazität der Krematorien nicht ausreicht, müssen die Häftlinge Gruben ausheben. „O Jesus Maria“, sagt Pani Anna. „Den Geruch von verbranntem Menschenfleisch werde ich immer in der Nase behalten.“

Überreste von Baracken, umgeben von einem Stachdrahtrzaun am ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. | Bild: imago

Hat sich die Überlebende bei alldem einen Gottesglauben bewahren können? Sie zögert, klopft sich mit drei Fingern auf die Brust. „Irgendeine Kraft war da. Tief im Innern.“ Im Übrigen zieht es jetzt doch ganz schön. Juliane und Ruth helfen, das Erkerfenster zu schließen, während Pani Anna gedanklich schon im KZ Ravensbrück ist. Im August 1944, als die Sowjetarmee vorrückt, sollen Häftlinge aus Auschwitz dorthin verlegt werden. Anna schafft es in den Transport.

„Eine Befreiung?“

„Es war meine Rettung.“ Auschwitz nämlich sei in Wirklichkeit niemals befreit worden. Die alte Frau wird laut: „Was soll das für eine Befreiung gewesen sein? Die Deutschen haben Zehntausende halbnackte, halbverhungerte Menschen aus dem Lager getrieben, mit Hunden und Waffen. Ein paar Tausend haben überlebt. Ich kann das Wort Befreiung nicht ertragen.“

Im Frühjahr 1945 handelt das schwedische Rote Kreuz mit der SS eine humanitäre Rettung aus. Die Tore in Ravensbrück öffnen sich. „Aus vielen Baracken haben wir aber nur noch Stöhnen gehört. Da lagen die Sterbenden“. Anna jedoch hält durch und wird nach Malmö ausgeschifft.

Freundschaft mit Deutschen

Später beginnt ein zweites Leben als Kunsthistorikerin in Warschau. Aber was bleibt vom ersten Leben? Den Tätern hat Pani Anna längst verziehen. „Wer nicht verzeihen kann, behält alles bei sich.“ Anna pflegt lieber ihre Freundschaften persönlich, per Brief oder Telefon. Und Juliane und Ruth, die jungen Frauen aus Deutschland, die liebt sie. Das kann sie nicht verbergen – und will es wohl auch gar nicht.