Seit fünf Jahren ist Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin auf Posten. Sie krempelte die Ärmel hoch und wollte alles besser und professioneller machen. Aber die Probleme wurden nicht weniger, sondern zahlreicher. Millionenbeträge für Beraterhonorare, ein Sturmgewehr, das ersetzt werden soll, obwohl alle Soldaten es schätzen, Panzer, die nicht fahren, U-Boote, die nicht auslaufen, und Flugzeuge, die nicht in die Luft kommen. Als wäre das alles nicht peinlich genug, ist die Wehrbürokratie nicht in der Lage, die Sanierung eines alten Segelschiffs zu kalkulierbaren Kosten sicherzustellen. Obendrein fließen Millionen in dunkle Kanäle, und der Vorwurf der Korruption steht im Raum.

Während die Ministerin nach dem Fund weniger NS-Devotionalien in Kasernen der gesamten Truppe Haltungsschwäche unterstellte, ließ sie den Fall "Gorch Fock" so lange treiben, bis die Sache auf Grund lief. Ist Ursula von der Leyen eine Schiffbrüchige? Ein Ja auf diese Frage rückt immer näher.