Eines lässt sich über das Bundesland Bayern sicher sagen: Es steht glänzend da. Die Wirtschaftsdaten sind exzellent, das Bildungssystem erhält seit vielen Jahren Bestnoten und die innere Sicherheit ist nirgends so stabil wie bei unseren Nachbarn. Das alles ist nicht trotz der CSU möglich geworden, sondern wegen der CSU.

Der Wähler verpasst der CSU trotzdem eine Watschn

Und dennoch gibt es dafür jetzt nicht die Belohnung, sondern eine zünftige Watschn von den Wählern. Weil die Partei schon lange nicht mehr an einem Strang zieht, sondern als Querulanten-Stadl wahrgenommen wird.

Und für Rüpeleien und rhetorische Unanständigkeiten, wie sie der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer seit Monaten gegen Kanzlerin Angela Merkel und viele andere pflegt, haben Wähler ein ausgesprochen feines Gespür – sie strafen es ab.

Ist Seehofers Karriere zu Ende?

Es ist durchaus denkbar, dass diese Wahl das Ende der politischen Karriere von Horst Seehofer markiert. Zahlreiche CSU-Abgeordnete verlieren ihr Mandat und fliegen aus dem Landtag – dafür wollen die Mitglieder in der Regel einen Kopf, so geht Politik.

Und wenn Ministerpräsident Markus Söder eine Koalition mit den Freien Wählern hinbekommt, dann dürfte er als Regierungschef weitermachen und gerettet sein.

Die SPD befindet sich im freien Fall

Die noch heftigere Watschn kassiert die SPD mit dem schlechtesten Ergebnis, das es jemals bei einer Landtagswahl in westdeutschen Bundesländern gegeben hat. Sie befindet sich im freien Fall und nichts kann diesen Trend bremsen. Richtig ist, dass die SPD in Bayern schon immer vergleichsweise schwach war – aber Verluste in dieser Höhe sind mehr als eine regionale Besonderheit.

Sie bestätigen vielmehr die für die Bundes-SPD dramatische Situation des Bedeutungsverlusts. Immerhin sieht Parteichefin Andrea Nahles klar, wenn sie sagt, dass das Ergebnis auch Folge des schlechten Eindrucks der Großen Koalition in Berlin sei.

Die Grünen bestätigen: Sie sind eine bürgerliche Alternative geworden

Während CSU und SPD den Schock verdauen müssen, wissen die Grünen kaum wohin mit ihrer Freude. Sie sind zweitstärkste Kraft im Land und bestätigen damit eindrucksvoll, dass sie eine bürgerliche Alternative geworden sind, sogar in Bayern.

Der Schlüssel zum Erfolg ist ohne Zweifel der Realo-Kurs, der sich parteiintern in den vergangenen Jahren durchgesetzt zu haben scheint. So wirken die Grünen verlässlich, seriös und, ja, auch wählbar für Menschen, die sonst der CSU treu zur Seite gestanden haben.

AfD hinter den Erwartungen zurückgeblieben

Hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist dagegen die AfD. Deshalb fiel ihr Jubel in München auch gedämpft aus. Dennoch sitzt die Rechtsaußenpartei nun in 15 von 16 Landtagen der Republik und in zwei Wochen wird der letzte Landtag in Hessen folgen. Es bleibt also eine Herausforderung für alle anderen Parteien, die Antworten zu finden, die die Wähler erwarten. Auf Probleme, die herrschen und allzu lang nicht ernst genommen worden sind.

