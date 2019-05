Wegen „dringender Angelegenheiten“ hat US-Außenminister Mike Pompeo seinen Berlin-Besuch in letzter Minute abgesagt. Inzwischen ist klar, was da so dringlich ist: Der Iran steigt teilweise aus dem Nuklearabkommen aus, die Amerikaner setzen Flugzeugträger in Bewegung. Am Persischen Golf wächst die Kriegsgefahr. Europa und der Nahe Osten sind zu Recht nervös: Es ist ein Spiel mit dem Feuer.

Nach Schuldigen und Mitschuldigen muss man nicht lange suchen. Vor einem Jahr schlug Donald Trump alle Warnungen in den Wind und kündigte den Atomvertrag mit dem Iran auf. Jetzt schicken die Mullahs in Teheran die absehbare Quittung. Dennoch kommt ihnen diese Eskalation keineswegs ungelegen. Das iranische Regime finanziert Terrorgruppen im Nahen Osten, mischt von Syrien bis in den Jemen in vielen Kriegsgebieten mit und droht Israel mit Vernichtung. Trump glaubte, mit schroffen Ansagen daran etwas ändern zu können. Er hat sich verrechnet. Die Folgen sind brandgefährlich.